Hoe het is om je geld te verdienen als dragqueen in Nederland

Drag is meer en meer mainstream aan het worden, onder andere door de populariteit van RuPaul’s Drag Race. Het is natuurlijk geweldig om een tot in de puntjes opgedofte dragqueen Whitney Houston te zien playbacken, maar de subcultuur is niet alleen een artistieke vorm van expressie. Je kunt er namelijk ook een leuk zakcentje mee verdienen, leer ik van Tim Lindeman (23) – die als dragqueen beter bekendstaat als Chloé Andersen. Hij vertelt me dat sommige drags tonnen per jaar verdienen, en hoewel hij zo’n bedrag niet haalt, kan hij er aardig van rondkomen.

Ik sprak vlak na nieuwjaarsdag met Tim om uit te vinden wat dragqueens in Nederland nou precies omzetten en wat daarvan overblijft na het kopen van make-up, pruiken en outfits. Als hij te laat en met een grote zonnebril op me afkomt, vertelt hij me dat hij al twee nachten niet geslapen heeft.



VICE Money: Hoi Tim, wat heb je gedaan en hoe voel je je?

Tim Lindeman: Ik moest op oudejaarsavond twee uurtjes in een club staan. Omdat het voor een vriend was, kreeg ik er maar 150 euro voor. Meestal krijg ik voor een opdracht zo’n 200 à 250 euro. Daarna heb ik gefeest; ik kom net van een after. Ik ben nu wel echt op mijn einde, maar het was oud en nieuw, dus dan mag het.



Wat doe je zoal tijdens een boeking?

Dat kan van alles zijn. Soms loop ik gewoon rond op een feestje, soms dans ik, doe ik een performance of playback ik een leuk nummer, zoals Yes Sir, I can Boogie van Baccara. Het is moeilijk om uit te leggen wat je precies doet. Je doet eigenlijk niks: je bent een man die zich verkleedt als vrouw en daar goed in is.



Wat zet je ongeveer om per maand?

Het wisselt hoe vaak ik per maand word geboekt, maar over het algemeen houd ik er elke maand tussen de 1200 en 1800 euro aan over. Tijdens feestdagen en Gay Pride is het een stuk meer. Vooral heterofeesten betalen trouwens goed. Hetero’s weten namelijk niet echt wat het kost om een dragqueen in te huren. Daardoor kun je hogere bedragen vragen. Laatst kreeg ik nog een keer veel meer dan mijn gebruikelijke gage voor rondlopen op een heterobruiloft. Ik mag helaas niet zeggen hoeveel.





Videos by VICE

Toch is het geen vetpot.

Nee. Daarom werk ik ook drie dagen per week bij een make-upwinkel. Hoewel ik genoeg heb aan mijn dragverdiensten, vind ik het fijn om wat extra te hebben. Ik ben trouwens samen met een handjevol andere drags, zoals MayDay, Tabitha en Lolo Benzina, een van de weinige Nederlandse drags die zoveel verdient.



Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

Ik ben op mijn negentiende begonnen met het creëren van mijn dragpersonage Chloé. Vorig jaar heb ik meegedaan aan Superball, de grootste dragbattle van Europa. Voor die gelegenheid heb ik een groepje opgericht: Mermaids Mansion, een soort dragvariant van de Spice Girls. We wonnen en daardoor waren Mermaids Mansion en ik opeens een stuk bekender. En dat betaalt zich uit.



Hoeveel ben je kwijt aan pruiken, nagels, make-up en kleding?

Ik denk zo’n honderd euro per opdracht. Dat valt nog wel mee, omdat ik van alles gratis krijg als ik er reclame voor maak in mijn Insta-stories, of omdat designers mij graag in hun creaties zien. Zo ga ik gratis naar kappers en krijg ik pruiken, make-up en mooie outfits. Ook hoef ik natuurlijk nooit te betalen voor een feestje.

Ben je voor een opdracht lang bezig met jezelf opmaken?

Ik probeer met mijn look maximaal drie uur bezig te zijn. Daar zet ik tegenwoordig een timer voor. Toen ik begon was dat wel vier of vijf uur, maar sinds ik mijn wenkbrauwen heb afgeschoren, duurt het allemaal een stuk minder lang, omdat ik ze nu kan tekenen en niet meer hoef af te plakken. Uiteindelijk is het dus een heleboel werk voor niet heel grote bedragen.

“In tegenstelling tot de meeste drags zorg ik voor een look op niveau. Niet lullig bedoeld, maar bij veel drags is het toch een beetje knip- en plakwerk.”



Is het het wel waard?

Ja, ik houd erg van performen en aandacht. Ik vind het leuk om mensen in verwarring te brengen, omdat ze niet meer weten of ik nou een man of een vrouw ben. Het androgyne boeit me. Daarnaast zend ik door drag te zijn een boodschap uit: het maakt niet uit wie je bent, je mag jezelf zijn. We zijn het boegbeeld voor vrijheid binnen de gayscene. Ik krijg dan ook dagelijks berichten van jonge gays, die zeggen dat ze door mij ook zichzelf durven zijn.



Waarom denk je dat mensen honderden euro’s betalen om een drag op hun feestje te hebben?

Het staat goed op feestjes, omdat het een soort kracht uitstraalt. Hetero’s huren drags denk ik in omdat het hip is om diversiteit te laten zien. Bij gayfeesten zijn we vooral een publiekstrekker.



Hoe onderscheid je je op de markt?

Zowel met Chloé als met Mermaids Mansion heb ik iets unieks neergezet. In tegenstelling tot de meeste drags zorg ik voor een look op niveau. Niet lullig bedoeld, maar bij veel drags is het toch een beetje knip- en plakwerk. Bij Chloé en Mermaids Mansion zorg ik dat alles perfect is, tot aan de nagels aan toe. Een beetje alsof je naar viersterrenhotel-branding kijkt, maar dan in drag. Daarnaast zit ons uiterlijk mee: we zijn alle vier slank en klein en daarmee vallen we meer binnen wat de maatschappij als vrouwelijk beschouwt. Maar uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat je goed kunt netwerken. Dat heb ik de afgelopen jaren wel geleerd.



Hoe netwerk je dan?

Als iemand je groet die je niet herkent, moet je gewoon doen alsof je diegene wel kent. Altijd aardig zijn en iedereen aandacht geven – daar gaat het om. Het kost energie, maar het werpt wel zijn vruchten af. Ook is het heel belangrijk om niet voortdurend wasted te zijn in je eigen scene. Daarom ga ik, als ik van plan ben tot het gaatje te gaan, uit in de heteroscene. Zo is er niemand die slecht over je kan praten en dat is belangrijk, want we hebben met veel haat te maken in de dragscene. Dat komt omdat anderen jaloers zijn op ons succes. Veel mensen die hun kansen een beetje vergooien, vergeten dat het ons niet is komen aanwaaien. We hebben er hard voor gewerkt.



Word je vaak geboekt?

Met Mermaids Mansion zo nu en dan. Dat gebeurt nog niet heel vaak, omdat het vrij duur is om de Mermaids Mansion te boeken: zo’n 1000 euro. Toch zijn we laatst nog geboekt voor een bruiloft en voor gigs in Barcelona en Keulen. In mijn eentje word ik vaker geboekt: minstens een keer per week. En op feestdagen of tijdens de Gay Pride heb je ineens heel veel boekingen.

Denk je dat het in de toekomst alleen maar meer gaat worden?

Ja, want drag gaat in de toekomst alleen maar groter zijn, omdat diversiteit booming is. Wel is het zo dat mijn dragpersona jong is en dat wil ik niet veranderen. Ik wil geen oude travestiet worden. Als ik mijn heroin-chique look niet meer kan creëren, houd ik ermee op. Dan wil ik een agency gaan beginnen om boekers en drags aan elkaar te koppelen, want zoiets bestaat in Nederland volgens mij nog niet.



Bedankt, Tim.





—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: