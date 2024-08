Hoe het is om met een liefdevolle maar emotioneel uitputtende Kreeft te daten

In de serie Signs of Love vertelt astroloog Danny Larkin wat je kan verwachten van alle sterrenbeelden, als het op liefde, seks en daten aankomt.

Het waterteken Kreeft weet je voor zich te winnen door met ernst en fijngevoeligheid je gevoelens te erkennen. Het is een hele speciale manier van flirten: ze proberen uit te vogelen hoe jij je écht voelt over het leven. En door hun lieve, niet-oordelende toon stellen mensen zich snel open tegenover een Kreeft. Mensen met dit sterrenbeeld zijn geweldig in het bejubelen en begrijpen van zelfs jouw meest onstuimige gedachtes, waardoor je je gehoord en veilig genoeg voelt om je diepste gevoelens met ze te delen. Geen enkel teken kan beter zorgen dan een Kreeft, en het is aandoenlijk om te zien hoeveel ze vanaf het begin al om je geven.

Videos by VICE

Als je een Kreeft wil versieren, nodig deze dan uit voor een date ergens op een rustige locatie, waar jullie samen een intiem gesprek kunnen voeren. Je scoort met locaties als een aquarium, bij een mooie fontein, of een restaurant met uitzicht op het water. Aangezien Kreeften zich graag laten leiden door de maan, kan het helpen om zilverkleurige kleding of materialen te dragen.

Kreeften staan erom bekend dat ze ongelofelijk gevoelig zijn, dus bereid je maar voor op de vraag ‘maar hoe voel je je daarover?’ bij alles wat je vertelt – een vraag waar ze zelf ook veelvuldig antwoord op zullen geven. Ze willen alles weten over je emoties tegenover je vrienden, familie en collega’s, en ze hebben een sterke intuïtie als het gaat om dingen die gevoelig voor jou zijn. ‘Wow, het klinkt alsof je je na dat gesprek met die collega best wel rot en gefrustreerd voelde,” is een opmerking die je zomaar om je oren kan krijgen. Om een Kreeft voor je te winnen is het cruciaal om een actieve rol aan te nemen in de gesprekken die je met haar of hem voert, en probeert om ook je eigen inzichten te delen. Wanneer de gesprekken over werk gaan, onthoud dan dat Kreeften niet onder de indruk zijn van een chique functietitel of dikke loonstrook. Wat ze echt zal imponeren is dat ene verhaal over die vervelende situatie met collega’s, die je zelf hebt opgelost met tact en transparantie.

Mensen kunnen een date met een Kreeft verpesten door gelijk met een oplossing te komen als zij of hij vertelt over en probleem. Wat een Kreeft echt wil is bevestiging van diens emoties, en een luisterend oor. Ze gedijen het beste bij iemand die helpt om hun emoties op een rijtje te krijgen, zodat ze hun problemen even los kunnen laten en ‘s ochtends met een nieuw perspectief aan de dag kunnen beginnen.

Wanneer je een relatie hebt met een Kreeft, heb je een partner die er echt voor je zal zijn – hoe goed of slecht je je ook voelt. En iemand die kan helpen om je humeur niet te laten leiden door je emoties. We hebben allemaal weleens een moment dat we overweldigd worden door woede, verdriet of een hele rits aan verschillende emoties, en die kwetsbaarheid laten zien aan je lief is best moeilijk. We kunnen bang zijn dat als onze partner die ‘slechte kant’ van ons ziet, er gelijk vandoor gaat. Maar een Kreeft zal je al vroeg in de relatie laten weten dat ze het juist prettig vinden – en nodig hebben – dat je open bent over wat je voelt. Dus als je niet bang bent om diep bij jezelf naar binnen te duiken, kan dit een bevrijdende en geweldige ervaring opleveren.

Je kan heel veel leren over jezelf door een Kreeft te daten. Zij of hij zal namelijk een veilige plek voor je creëren waarin alle ruimte is om je angsten en onzekerheden te delen, en je Kreeft helpt je zo om je eigen emoties te ontdekken. Voor andere meer ‘verstandige’ sterrenbeelden die meer vast in hun hoofd blijven zitten, kan dit lastig zijn.

De keerzijde van al deze fijngevoeligheid is dat Kreeften ook verwachten van jou dat je honderd procent emotioneel aanwezig bent bij al hun eigen grillen, gemoedstoestanden en kwaaie uitbarstingen. Waar het luchtteken Tweelingen niet kan stoppen met praten over briljante ideeën, kan een Kreeft niet stoppen met praten over gevoelens.

Je prikkelbare vlam zal je direct een bericht sturen als haar of zijn baas kritiek heeft geuit, waardoor een Kreeft zich beledigd kan voelen. Jij bent misschien ook aan het werk maar ze verwachten van je dat je alles laat vallen totdat zij of hij zich beter voelt. Jullie chille Netflix-avonden kunnen daardoor soms vermoeiende sessies worden, waarin jouw Kreeft wederom een verhaal oprakelt dat al meerdere malen verteld is, maar dat nog steeds dwars zit. Misschien kom je in de verleiding om te zeggen: “Lief, chill alsjeblieft een beetje en laat het los.” Maar zo simpel is het nooit voor een Kreeft – door zo’n opmerking kunnen ze boos worden of in de verdediging schieten, of onzeker worden omdat ze denken dat het jou niet interesseert.

Deze watertekens kunnen je misschien ietwat overdonderen met hun emotionele intensiteit, al vroeg in het date-stadium. We hebben allemaal gevoelens, maar een grote les voor een Kreeft is om te weten hoe en wanneer je die deelt, en wanneer de gevoelens van diens partner meer aandacht nodig hebben. Maar vooral: wanneer ze gewoon even moeten ontspannen.

Kreeften worden geleid door de maan, wat het snelst bewegende hemellichaam is. De sleutel is om je Kreeften-partner eraan te herinneren dat alle gevoelens een begin, midden en einde hebben. Emoties komen en gaan en kunnen sneller veranderen dan de standen van de maan. Soms is de oplossing dus om er niet constant over te praten en het te analyseren, maar het gewoon te ervaren en daarna los te laten door te ontspannen en lief te zijn voor jezelf.

Als je even pauze nodig hebt van je Kreeft, bereid je dan voor dat de hel losbreekt. Ze zullen je vertellen dat ze zich in de steek gelaten voelen, en misschien worden ze boos en gaan ze proberen om op al je gevoeligheden in te spelen door dingen die je ooit in vertrouwen hebt verteld tegen je te gebruiken. Hap vooral niet door op deze narigheid in te gaan. Hou het in plaats daarvan simpel: vertel ze dat de telkens wisselende gevoelens van de Kreeft niet de leidraad kunnen zijn van deze relatie – dat je dat echt niet langer trekt. Je laat ze dan misschien verdrietig of in woede achter, maar onthoud dat Kreeften soms heel manipulatief zijn door slachtoffertje te spelen. Nu moeten ze gewoon een nieuw iemand vinden om hun gevoelens mee te kunnen verwerken.

Maar als je gaat voor een langdurige liefde met een volwassen en emotioneel ontwikkelde Kreeft, dan kun je op een verrijkende ervaring rekenen: dan heb je een partner die grenzeloos veel geeft om hoe jij je voelt. Jullie zullen fascinerende gesprekken hebben over jullie innerlijke levens, en elkaar steunen in het overwinnen van negatieve patronen. Niet alleen zul je je enorm gekoesterd voelen, het zal je ook helpen om beter voor anderen te zorgen. Je zult je door het leven bewegen met de wetenschap dat hoe rommelig of naar het ook wordt, jouw Kreeft er altijd voor je zal zijn.