Hoe het is om met een lieve maar narcistische Leeuw te daten

In de serie Signs of Love doet astroloog Danny Larkin uit de doeken wat je kan verwachten van elk sterrenbeeld, als het op daten aankomt.

Met een warme, stralende lach en een voorkomen dat zo vrolijk is dat het aanstekelijk werkt, weet het vuurteken Leeuw je meteen voor zich te winnen. Leeuwen weten vaak precies over dat ene onderwerp te beginnen dat jou aan het hart ligt. Ze focussen graag op het positieve, en geloven heilig in de kracht van optimisme en moed – eigenschappen die ervoor zorgen dat mensen in hun nabijheid meteen opleven. Als ze jou leuk vinden dan laten ze je weten hoeveel ze in je geloven, zonder er doekjes om te winden. Ze flirten met je door je aan te moedigen om meer te stralen en je dromen na te jagen.

Leeuwen zijn berucht (en worden vaak belachelijk gemaakt om) hun narcisme. Ze worden gestuurd door de zon, wat betekent dat ze het geweldig vinden om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Het betekent ook dat ze vaak zijn geboren in de zomerhitte. Dus als je besluit dat je meer van een Leeuw’s warmte wil, nodig ze dan uit op een date in een zonnig restaurant of café, of eet buiten als het lekker weer is. Zo’n lichte date zullen ze zeker op prijs stellen.

Wanneer jullie het over werk hebben, schep dan vooral niet op over hoe hard je werkt, of hoe goed je op details let – je bent tenslotte niet met een Maagd op date. Speel in plaats daarvan in op de charismatische kant van de Leeuw, door een verhaal te vertellen over die ene keer dat je in je enthousiasme iedereen voor je wist te winnen met een groots idee. Egocentrische Leeuwen kunnen uitslovers zijn die opscheppen over hun grootste successen om zo indruk op jou te maken. Ze kunnen dan ook al gauw vervallen in een soort pitch over hoe veel ze hebben bereikt en wat voor doelen ze hebben. Dat kan ongemakkelijk zijn, maar bedenk je dat het hun manier is om zich open te stellen, en dat het niet arrogant is om tevreden te zijn over je prestaties. Het is zelfs belangrijk om daar, net als een Leeuw, trots op te zijn.

Wanneer een Leeuw zijn of haar ambitie echter niet kan controleren, kan jullie date ontaarden in een wedstrijd, in plaats van een kans om elkaar beter te leren kennen. Mocht dit gebeuren, stuur het gesprek dan een andere richting op. Vraag aan Leeuwen wat ze vrolijk maakt, wat ze graag in hun vrije tijd doen, en hoe ze ontspannen. Je zult verrast worden door hun antwoorden. Hoewel sommige Leeuwen in de war raken als het gesprek ineens een andere wending neemt, zijn de meesten blij om te delen hoe ze echt in elkaar zitten. Als het de juiste Leeuw voor jou is, zal hij of zij je namelijk zien als meer dan een carrièrecoach.

In het beste geval stopt een Leeuw als partner nooit met jou aanmoedigen. Er zijn weinig dingen zo leuk als met een Leeuw op een feestje verschijnen, omdat ze zoveel warmte uitstralen dat ze iedereen inpakken met hun charme, en ondertussen ook jou in het zonnetje zetten. In moeilijke tijden weet een Leeuw je altijd op te vrolijken, en je aan het eind van een zware dag aan het lachen te maken – ‘s avonds samen de dag doorspreken is een van hun favoriete activiteiten. Ze houden ervan om uitgebreide gesprekken te voeren over wat er gebeurd is die dag, zodat jullie allebei de volgende ochtend positief beginnen.

In het slechtste geval kan een Leeuw egoïstisch zijn in het najagen van zijn of haar doelen. Dan zijn ze zo gefocust zijn op hun eigen visie dat het lastig voor ze is om rekening te houden met de wensen van hun partner. Leeuwen zijn soms ook egoïstische bedpartners. Ze kunnen nogal vaste ideeën hebben over hoe seks eruit zou moeten zien, en heel specifiek en veeleisend zijn over wat zij willen. Leeuwen zitten dan vast in hun maniertjes: ze denken misschien dat jij dat ene ding wat ze altijd doen lekker vindt, maar eigenlijk vond vooral hun ex dat fijn. Een Leeuw die zichzelf een beetje heeft ontwikkeld zal een huidige partner wel vragen wat hem of haar opwindt. Als jouw Leeuw nog niet zover is, begin er dan vooral zelf over.

Nog een uitdaging van daten met een Leeuw: ze zijn nogal overgevoelig en kunnen van kleine dingen al in de war raken. Bijvoorbeeld als een van hun posts niet genoeg likes krijgt, of als ze zien dat hun concurrenten meer succes hebben. Een Leeuw proberen op te vrolijken met opmerkingen als “maak je geen zorgen, iedereen krijgt haar of zijn vijftien minuten roem” heeft totaal geen zin. Een Leeuw wil namelijk een leven lang roem. Om je Leeuw wel goed te troosten, kun je beter met lieve woorden tegen ze zeggen hoe geweldig ze zijn, en ze eraan herinneren dat zelfs de beroemdste mensen momenten hebben dat ze niet in het middelpunt van de belangstelling staan. Herinner ze eraan dat ze het best zichzelf kunnen blijven – wat ze uiteindelijk de meeste erkenning zal opleveren.

Als je het uit wil maken met een Leeuw, sta er dan niet van versteld als het gesprek ineens volledig om hen draait. Dit is altijd zo met Leeuwen die eigenlijk nog volwassen moeten worden. Ze komen met overdreven uitspraken als “na alles wat ik voor je heb gedaan…”. Trap daar vooral niet in. Vertel ze eerder dat je geen relatie meer wil op een manier die zij perfect zullen begrijpen, en leg uit dat je meer tijd nodig hebt om op jezelf te focussen.

Maar als je geluk hebt en je een Leeuw vindt die perfect bij je past, dan heb je een geliefde die zo ongelofelijk warm en positief is, dat iedere dag zonnig voelt. Ze nemen kritiek aan met humor, en zullen altijd hun best doen om jou meer aandacht te geven als ze bijvoorbeeld een tijdje te veel hebben gewerkt. Ze moedigen je aan als het leven lastig is, zorgen dat je het ‘s nachts nooit koud hebt, en stoppen nooit met jou aanmoedigen om jezelf te zijn.