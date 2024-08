Hoe het is om te leven met een voedselachternaam

Weinig dingen zijn zeker in het leven. Vrienden komen en gaan, onze economie is een regelrechte puinhoop en die jongen die je op de basisschool zo leuk vond, stemt nu op de PVV. Maar er is één constante in mijn leven: overal waar ik kom en waar ik mezelf voorstel, wordt er gelachen met mijn achternaam. Ik heet namelijk Pringels en dat is blijkbaar hi-la-risch, want het lijkt op het chipsmerk Pringles. Zei ik al dat dat echt fucking grappig is?



De woordgrapjes zijn door de jaren heen geëvolueerd. In de kleuterklas werd ik Djanlissa Pizzachips genoemd, op de middelbare school noemde mijn leerkracht Engels me Croky, minstens een keer per jaar wordt All The Pringle Ladies voor me gezongen. Nu wordt me soms gevraagd of ik ook Hot & Spicy ben en of het ook zo moeilijk is om je hand in mijn buis te wurmen. Ik verzin dit niet.

