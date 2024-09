Hoe HNK Rijeka een eind maakte aan de corrupte heerschappij van Dinamo Zagreb

Dat is mooi voor iedereen die Rijeka steunt, maar ook voor iedereen die Dinamo Zagreb haat. En er zijn nogal wat mensen binnen en buiten Kroatië die een bloedhekel hebben aan Dinamo Zagreb.

Elf jaar lang was Dinamo de kampioen van Kroatië. Voetbalmaffioso Zdravko Mamić zorgde daar wel voor. Mamić heeft bij zowel Dinamo als bij de Kroatische voetbalbond veel macht. Hij bekleedde zelfs een tijdje tegelijk een bestuursfunctie bij zowel de club als bij de bond. Andere clubs vonden dat maar niks, en dat was terecht. Twee jaar geleden werd Mamić aangeklaagd voor belastingontduiking bij transfers en het omkopen van officials.

Half Kroatië feest nu dus omdat Rijeka Dinamo van de troon heeft gestoten. De afgelopen drie jaar was de club uit de havenstad al flink in de achtervolging. Dit jaar konden zelfs een aantal zeer discutabele scheidsrechtersbeslissingen in het voordeel van Dinamo Zagreb niet voorkomen dat Rijeka er met de titel vandoor ging. Hoe ze het flikten? Door duurzaam aan de toekomst te werken en slim te handelen op de transfermarkt.

Foto: Imago

HNK Rijeka verloor dit seizoen maar twee wedstrijden in de competitie. In de 32ste speelronde, op 6 mei, van NK Lokomitiva (1-0). En de laatste wedstrijd van het seizoen, toen de titel al binnen was, van Dinamo Zagreb (5-2). Het is dapper dat Rijeka zo lang en standvastig doorbeukte in het Kroatisch voetbal, want het Kroatisch voetbal is door en door corrupt. Bij twijfel wint Dinamo Zagreb altijd, de van Zdravko Mamić.

Mamić ging de voetbalwereld in als leider van de Bad Blue Boys, de ultras van Dinamo Zagreb. Hij beledigt en bedreigt journalisten die kritisch zijn op de club, koopt scheidsrechters om en gebruikt zijn macht als bestuurder om jonge, talentvolle spelers aan zich te binden. Op dit moment loopt er een proces tegen hem en zijn broer Zoran, waarbij Real Madrid-ster Luka Modrić als getuige is opgeroepen. De Mamić broers hebben hem in zijn tijd bij Dinamo namelijk een wurgcontract laten tekenen.

De maffiose heerschappij van Dinamo was moordend voor de competitie in Kroatië, maar het zorgde er ook voor dat HNK Rijeka een eigen weg zocht om de club uit de hoofdstad af te troeven. Dinamo verdiende de afgelopen jaren miljoenen aan grote transfers van spelers als Mario Mandžukić, Mateo Kovačić en Marko Pjaca, maar door de hebzucht van Mamić profiteerde de club daar nooit volledig van. In havenstad Rijeka smeedde men daarom een plan om het beleidsmatig beter te doen.

De club zette in op talenten met een krasje in plaats van ervaren spelers, werkte aan de infrastructuur van het stadion en de jeugdopleiding en ging in zee met een ervaren en gemotiveerde investeerder. Italiaan Gabrielle Volpi, eigenaar van Spezia uit de Serie B, kocht in 2012 zeventig procent van de aandelen van Rijeka. Samen met clubpresident Damir Mišković begon hij de club gezond te maken. Ze pikten talenten op die weggestuurd waren bij grote clubs als Dinamo en Hajduk Split. Rijeka gaf die talenten verantwoordelijkheid en vertrouwen, omdat ze werden gezien als de sleutel naar succes.

Kramaric in actie tegen Feyenoord. Foto: Imago

Het plan werd een succes. HNL Rijeka kocht bijvoorbeeld Andrej Kramarić in 2013 voor 1,2 miljoen euro van Dinamo en de spits sloeg in als een bom: 55 doelpunten in 64 wedstrijden, waaronder een hattrick tegen Feyenoord in de Europa League in 2014. Het jaar daarop verkocht Rijeka hem voor acht miljoen euro aan Leicester City. Na een jaar in Engeland vertrok hij naar TSG Hoffenheim, waar hij dit seizoen met vijftien goals een van de topscorers van de Bundesliga werd.

Franko Andrijašević is een ander voorbeeld van een talent dat afviel bij een Kroatische topclub en opbloeide bij HNK Rijeka. Hij debuteerde op zijn achttiende bij Hajduk Split, maar kon daar niet aan de hoge verwachtingen voldoen. Hij vertrok naar Dinamo Zagreb, maar de grootmacht verloor snel de interesse in het talent. Vorig jaar zomer haalde HNK Rijeka hem binnen. De slungelige middenvelder scoorde dit seizoen zestien keer en gaf zes assists. Zonder hem was HNK Rijeka dit seizoen geen kampioen geworden.

De selectie van HNK Rijeka heeft een marktwaarde van 25 miljoen euro. Er is geen plek voor grote sterren. Toch zit er wat internationale ervaring in het team. Mario Gavranović speelde tussen 2010 en 2012 voor Schalke 04, maar moest het daar afleggen tegen Raúl en Klaas-Jan Huntelaar. De Zwitsers international heeft Kroatische ouders en kent als enige speler van HNK Rijeka de druk van een Champions League-wedstrijd voor 60.000 man. Hij is niet onder de indruk van Dinamo Zagreb. Met zijn 27 jaar is Gavranović een ervaren rot bij HNK Rijeka.

Boven de selectie staat de Sloveense trainer Matjaž Kek. Het doorzettingsvermogen en de eenheid van het team zijn aan hem te danken. Rechtsback Stefan Ristovski zei in krant Jutarnji List over hem: “Ik heb onder Robert Donadoni getraind, maar een coach als Kek kom je niet snel tegen. Hij geeft je het gevoel dat het hem niks uitmaakt of je een groentje of Cristiano Ronaldo bent. Hij is begaan met alle spelers en geeft nooit op.”

Foto: Imago/pixsell

Nu gaat HNK Rijeka voor het eerst in de geschiedenis de voorrondes van de Champions League in. Voetbalromantici zullen ervan balen dat de club dan niet zal spelen in stadion Kantrida. Kantrida is aan de kust tegen een rotswand aangebouwd. Het is een van de mooist gelegen stadions ter wereld, maar de ligging zorgde er ook lang voor dat het stadion niet uit kon breiden. Volpi heeft er met investeerders voor gezorgd dat er nu een nieuw stadion zal komen, het Niva Kantrida. In de tussentijd is HNK Rijeka uitgeweken naar stadion Rujevica.

De kans is dus best groot dat over een paar maanden een club als Liverpool, Sevilla of Napoli voor 7.000 toeschouwers om een Champions League-ticket zal strijden tegen HNK Rijeka. Maar HNK Rijeka doet er al alles aan om niet voor lul te staan in de voorrondes. De club is al in verband gebracht met bekende Kroatische spelers als Nikica Jelavić en Niko Kranjčar, maar ook Michael Essien zou al met HNK Rijeka gesproken hebben over een contract.

Na ze wat talenten op zak hebben, wil de club nu wat ervaren spelers binnenhalen, om Europees goed voor de dag te komen en komend seizoen de landstitel te prolongeren. Zdravko Mamić heeft al aangekondigd dat er versterkingen naar Dinamo Zagreb komen voor komend seizoen – al is het nog onzeker of hij tegen de start van de competitie niet plotseling in de bak is beland.

