Hoe Hollandse hutspot een verzoeningsmaal in Zuid-Afrika werd

Hutspot, peen en ui, stamppot: alles wat je in één pot gooide en Nederlands kon noemen, leverde bij mij het eerste driekwart van mijn leven geheid braakneigingen op. Maar nu het proces van wasdom bijna is voltrokken, smul ook ik van die gestampte aardappelen en het stukkie worst overgoten met een dikke laag jus. Noem het persoonlijke ontwikkeling. Deze ontwikkeling loopt ongeveer synchroon in Zuid-Afrika. Want in “boerekos”, de Zuid-Afrikaanse parapluterm voor de Europese koloniale keuken, staat een geëvolueerde versie van onze bloedeigen hutspot centraal. En dat is daar nu hot als een Kaaps pepertje.



