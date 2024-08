Hoe hoog scoort jouw baas op de schaal van klootzakkerij?

In deze zee van twijfels die ons allen overspoelt, staat er nog één ding vast: iedereen moet z’n brood verdienen. En om dat te doen, moet je ook bereid zijn om alles te verliezen. Best grappig, nietwaar? Hoewel het minimumloon voor velen een doel op zich is geworden – en dan hebben we het niet over het minimum dat nodig is om een waardig leven te leiden – moet je je meer dan ooit afvragen of je niet een klein beetje voor de gek wordt gehouden. Alle denkbare middelen worden ingezet om jou op een zo winstgevend mogelijke manier optimaal uit te buiten. Meer nog, er worden zelfs mensen opgeleid om die logica van uitbuiting en bewaking te maximaliseren. Misschien is jouw baas wel één van die mensen.

Of je nu op de fiets of op kantoor werkt, wij bekijken de nieuwe methoden die door de arbeidswereld zijn ingevoerd om jou uit te knijpen als een uitgewrongen citroen. We sporen je natuurlijk niet aan om ontslag te nemen; we willen je alleen maar helpen om het wreedheidsniveau van je baas beter in te schatten.

Videos by VICE

Je baas geeft je al vijf jaar lang contracten van drie maanden

Deze praktijk is uiteraard niet legaler dan de voorruit van zijn auto inslaan met een brandblusser of zijn lichaam in een blender stoppen om er een grote bal plasticine van te maken en eindelijk het gapende gat in je leven te dichten dat is ontstaan door alle onzekerheid.

10/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas schrijft je in voor waardeloze cursussen zonder het je te vertellen

Zoals elke goede klootzak doet jouw baas met je wat hij wil, want jij bent dé arbeidskracht waar hij winst op kan maken. Als hij geen capaciteitspunten aan je beroepsprofiel toevoegt, zal zijn investering (jouw loon dus) bovendien voor niets zijn geweest. Het is een beetje zoals een MMORPG-spel, wanneer je geld uitgeeft om je personage vooruit te helpen.

Omdat hij ervan overtuigd is dat hij degene is die je vooruit helpt, beschouwt hij jouw instemming als vanzelfsprekend (dezelfde verwrongen logica gaat door zijn hoofd als hij foto’s van zijn baby op sociale media plaatst, die nog te jong is om bezwaar te kunnen maken). Het ergste is dat deze trainings bijna nooit ergens op slaan. Een echte overwinning van de abstracte stof op de praktijkervaring. In het beste geval dient de cursus nog als een wankele intro voor senioren die de boot hebben gemist op het gebied van SEO of videobewerking.

7/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas heeft een prikklok geïnstalleerd met een slimme camera die je gezicht herkent

Het ergste is dat je mentale toestand er sterk is op achteruitgegaan sinds je bij dit klotebedrijf werkt, de gezichtsherkenning zal dus waarschijnlijk niet eens weten wie je bent. Als alcohol en drugs hun tol eisen, dan doen overwerken en stress dat ook.

9/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas vraagt je om je collega’s te evalueren

Verschrikkelijk. Al die jaren dat je de intellectuele leegte en de indringende houding van je afschuwelijke collega hebt moeten verdragen – een idioot wiens enige doel in het leven Dubai bezoeken is – om vervolgens te twijfelen wanneer het tijd is om zijn incompetentie op je tussentijdse evaluatie op tafel te gooien… Jij bent eindelijk een goed mens, maar je baas nog niet.

8/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas vraagt om hulp van mystery shoppers

Je baas wappert eigenlijk alleen met zijn handen om grote lege gebaren te maken tijdens vergaderingen. Het is het enige moment dat hij kan vinden om te pronken met die ultra-transgressieve tatoeage die hij op z’n onderarm heeft staan, een infinity symbool dat hem doet lijken op het urinoir van een jeugdcentrum: haastig versierd om zichzelf een jeugdige uitstraling te geven. Verder verplaatst hij enkel lucht of heeft hij z’n handen in z’n zakken. Overigens is het je misschien opgevallen dat hij onlangs de stembediening op zijn Apple Watch heeft geactiveerd, zodat hij de tijd kan opvragen zonder zijn pols omhoog te moeten tillen – iets wat hij alleen doet als hij zich zit af te trekken op z’n eigen brainstorm-ideeën. Het laatste idee dat uit zijn sponzige brein tevoorschijn is gekomen? Het inschakelen van mystery shoppers. Als u nog twijfels had, de menselijke beschaving is

inderdaad ingestort op de dag waarop een of andere marketeer het principe van mystery shoppers heeft uitgevonden. De truc heeft zich zo ver verspreid dat er tegenwoordig heel wat bedrijven zijn die mensen de mogelijkheid bieden om geld te verdienen of gratis producten te krijgen door zich voor te doen als vaste klanten die stiekem een winkelervaring moeten beoordelen en vervolgens alles gaan verklikken. Het zal je niet verbazen dat deze acties zelfs tot ontslagen leiden. We zullen geen overhaaste vergelijkingen maken met andere walgelijke fenomenen, maar de lat ligt weer een stukje hoger.

9/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas steelt van je fooien

De mafkees die de bar runt waar jij werkt heeft officieel de status van “verantwoordelijke”. Is het verantwoordelijk om een fles uit de voorraad te pakken en de benen te nemen met de fooien om een grammetje te kopen? Is het verantwoordelijk om je de volgende dag alleen achter te laten als ook jij je hersenen in de blender hebt gegooid om deze verschrikkelijke gevangenis te vergeten?

9/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas checkt bijna elke avond je LinkedIn profiel

Oh boy, dit is zo, zo raar. Het zijn dus niet alleen de verrotte marmercake van de teamnerd en die goedkope luchtverfrisser op het toilet die je hart op een verontrustende, misselijkmakende manier beroeren.

8/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas dwingt je om deel te nemen aan teambuilding

Teamwerk is zonder twijfel altijd pijnlijk. Maar je baas herinnert je er maar al te graag aan dat ie je nooit heeft gedwongen om voor 1.950 euro netto en een auto van de zaak te komen werken in een start-up die een applicatie heeft ontwikkelt die de wereld allesbehalve beter maakt. En dat zou je weer een beetje op de been moeten brengen.

3/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas komt elke keer je nek breken als de vakbondsafgevaardigde met je wil praten

Bovendien stinkt haar mond als ze geïrriteerd haar neus snuit: “Wat heeft Martha tegen je gezegd? Gaat het soms over je ontslag?”. Er zijn van die dingen die in je ziel blijven hangen, die je eraan herinneren dat je nog altijd hetzelfde infantiele wezen bent dat 20 jaar geleden op de kleuterschool zat.

8/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas gebruikt liever online platforms dan dat hij contact opneemt met jou voor de weekplanning

Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Voor veel onzekere banen zonder langlopend contract moet je je inschrijven op een platform om je werkdagen van tevoren te kunnen boeken. Dit is met name het geval voor koeriers. Sommige bedrijven gooien deze boekingsformulieren willekeurig online, waardoor je ofwel voortdurend je mailbox in de gaten moet houden, ofwel zonder werk zit omdat je geen slot hebt kunnen bemachtigen. Alle middelen zijn goed om ook maar één minuut administratieve tijd te vermijden.

10/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas herinnert je eraan dat je veel klaagt voor iemand die betaald verlof heeft

Herinner hem/haar/hun eraan dat dit het verplichte minimum is, en dat je zelfs nog genoeg dagen hebt om je dokter te overtuigen om je met ziekteverlof te sturen vanwege een burn-out (dit is niet waar, maar je kent je dokter beter dan dat je baas jou kent).

8,5/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas gebruikt je om algoritmes te trainen

Zolang Uber-chauffeurs online verbonden blijven, verzamelen ze gegevens. Onbewust weliswaar, en vooral wanneer ze wachten op een bestelling. De chauffeurs verdienen hun geld alleen aan de orders, en worden nooit betaald voor het verzamelen van data. Sterkte aan de bezorgers, want hoewel velen verbaasd zijn over jullie arbeidsomstandigheden, lijkt het er niet op dat iemand ook effectief voor jullie rechten zal opkomen.

10/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas bekijkt de beelden van de bewakingscamera op zijn smartphone

Jezelf laten definiëren door je job, zoals je baas dat doet, is iets heel vreemd. En gek genoeg stelt het je niet meer in staat dan een normaal mens om je werk goed te doen. Laat ons zeggen dat die beelden checken eigenlijk niet meer is dan een nieuwe, zielige hobby. De technologische vooruitgang doet mensen in pathetische obsessies vervallen, zoals bazen die nu elke beweging van hun werknemers volgen op een scherm. Tussen een

bestelling op Uber Eats en een snelle scroll op Instagram zijn de camera’s van de winkel niet op de klanten gericht, maar op jou, of erger nog, op je afwezigheid op het beeldscherm waardoor je baas nu denkt dat je rookpauze nogal wild was. Maar maak je niet al te veel zorgen: permanent toezicht op werknemers is verboden (en de werkgever moet je hierover in alle opzichten informeren).

8/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas zit in je computer

De telewerkversie van deze plaag: activity trackers. Elk met zijn eigen specifieke kenmerken zijn er tientallen en tientallen softwareprogramma’s waarmee bedrijven “hun productiviteit kunnen verhogen” of, zoals sommigen hun verkooppraatje maken, “luie mensen kunnen opsporen”, met name door je clicks te volgen of je microfoon of webcam te activeren.

10/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas ontslaat je niet, maar…

…vraagt je om ontslag te nemen. Je begrijpt het wel, met de pandemie en zo, het is niet makkelijk geweest de laatste maanden. Dus als je dat tenminste even zou kunnen doen, maak eens een eind aan de “samenwerking” of begin gewoon met een “professionele omscholing”.

9/10 op de klootzakkerijschaal.

Je baas maakt een ruimtereis en bedankt je voor je bijdrage

Tenzij je voor het online vuilnis imperium werkt, zal dit waarschijnlijk niet gebeuren. Maar als je toch wel één van deze werknemers bent, is er nog hoop dat deze situatie zich nog eens voordoet – en dat hij deze keer in rook zal opgaan.

10/10 op de klootzakkerijschaal.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.