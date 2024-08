Hoe iFixit de belangrijkste iPhone-ontleder ter wereld werd

Op de dag dat de iPhone X uitkomt proberen teams van over de hele wereld als eerste dat ding te ontleden. Ze willen zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er allemaal in z’n lijfje zit. Valt-ie een beetje te repareren? Wie heeft welk onderdeel gemaakt? De antwoorden op deze vragen zorgen voor verschuivingen in aandelenkoersen en schisma’s in electronica-ontwerp. Elk jaar vliegen allerlei teams naar Australië – waar de nieuwe iPhone als eerste te koop is – om zo snel mogelijk een volledige autopsie op het internet te krijgen.

Motherboard liep een tijdje mee met iFixit en kreeg een bijzonder kijkje in hun strijd om mensen weer in staat te stellen hun apparaten te repareren, hun race om als eerste de iPhone X uit elkaar te schroeven, hun “hoofdkwartier van de reparatierechten-beweging” en we mochten ook rondneuzen in hun bibliotheek met duizenden telefoononderdelen.