Hoe ik heb geleerd mijn Bitcoin-FOMO te beheersen

Een paar weken geleden kwam een vriend van me met een goed idee, wat hij omschreef als een ”leuk gedachte-experimentje”. Hij zei: “Doorzoek je e-mails en appjes. Kijk wanneer je voor het eerst rept over bitcoin, check hoeveel Bitcoin toen waard was en probeer te berekenen hoeveel geld je nu zou hebben als je toen had geïnvesteerd.”

Ik weet niet meer zo goed wanneer mijn vriend me dat bericht stuurde, maar bitcoin was sowieso een stuk minder dan de helft waard van wat het op moment van schrijven: ongeveer 19.000 euro. Het doel van deze oefening is om met spijt om te gaan. Het is een terugkerend grapje sinds 2013, toen we voor het eerst over het kopen van bitcoin praatte. Een bitcoin kostte toen iets minder dan 100 euro. Ik weet nog dat ik zei dat als ie weer onder de 60 euro zou droppen ik zou investeren. Maar het daalde nooit genoeg, en ik heb nooit geïnvesteerd, tot zeer recent. We voelen ons super dom dat we niet eerder zijn ingestapt, en we zijn niet de enige. Op Twitter is het al weken één grote rouwadvertentie van mensen die net zo dom zijn geweest als wij.

Sommige mensen herberekenen historische bitcoinroven, anderen biechten hun spijt op over de matige hoeveelheid bitcoin die ze hebben gekocht voor een gigantisch bedrag, anderen praten over de kosten van alpaca wollen sokken in 2011.

Ik ben geobsedeerd door deze verhalen omdat ik altijd heb gedroomd over het winnen van de loterij (al is het moeilijk om te winnen als je nooit meedoet). Het gevoel ooit bijna geld te hebben geïnvesteerd in bitcoin voelt nu als dat ik ooit bijna de loterij heb gewonnen. Niet wel of niet, maar ‘bijna’.

De laatste maand is de prijs van bitcoin meer dan verdubbeld.

Als jij ook wilt weten hoeveel geld je bent misgelopen, dan is er een leuke masochistische website: de Bitcoin FOMO Calculator. Die FOMO is denk ik de reden dat ik zo geobsedeerd ben met verhalen over gemiste kansten, gestolen wallets, voorbarige uitbetalingen, veel te prijzige pizza’s, en totaal willekeurige mensen die rijk zijn geworden, zoals deze guy:

Four years ago, a random guy had this sign up during a live ESPN TV show. People sent 23 Bitcoins to the address in the QR code, for fun. That's $230,000 today. pic.twitter.com/bG9EUeFrdr — @mikko (@mikko) November 29, 2017

Of een hacker die mensen vroeg om “bitcoin te storten voor lulz” en 478 bitcoin kreeg opgestuurd (meer dan 9 miljoen euro). Of weet je nog die guy die een harddrive weggooide met 7500 bitcoin: dat is nu 142,5 euro miljoen waard. Gelukkig is er nu de site Oh, My Coins!, waar al deze verhalen op worden verzameld. Volgens de site zijn mensen al 13.053.014.728 dollar aan bitcoin kwijt.

Het is niet zeker dat al deze verhalen waar zijn. De eigenaar van de site zei dat hij het niet checkt. “Ik was high van LSD en kreeg een bad trip. Ik zette mijn laptop in de hens omdat ik dacht dat het een tuinkabouter was die me wilde vermoorden. FML,” schrijft een dude, die zegt dat hij 10.000 BTC is kwijtgeraakt.

Als je het je afvraagt: ik wilde in 2013 voor 80 euro bitcoin kopen. Dat is nu zo’n 8000 euro, dus nog even geen zorgeloos strandleven.