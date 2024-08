Hoe ik me voelde na een avondje zuipen met ‘katervrije alcohol’

In Sydney zit een cocktailbar waarvan de eigenaar beweert dat je geen kater krijgt als je er gaat drinken. Dat klinkt misschien als een goedkoop verkooppraatje, of alsof je er alleen alcoholvrije drankjes kunt krijgen, maar het ligt iets genuanceerder: ze verkopen er namelijk katervrije drankjes.

Daar moest ik meer van weten. De cocktailbar waar we het over hebben heet OPPIL en bood me de mogelijkheid aan om twee avonden langs te komen, zodat ik zelf kon ondervinden of hun bewering hout snijdt. De ene avond zou ik gewoon normale drankjes krijgen en de andere hun speciale katervrije variant. Ze zouden me van tevoren niet vertellen welke ik wanneer zou krijgen – dat zou ik de ochtend daarop zelf wel merken.

De oprichter van OPPIL heet Colin Dahl. Hij wilde er zeker van zijn dat deze gerandomiseerde test integer zou worden uitgevoerd en gaf me een verzegelde enveloppe waarin alle informatie stond. Ik zette er mijn handtekening op en keek er niet meer naar om totdat de test voorbij was.

De eerste avond mocht ik kiezen tussen drie sterke dranken: wodka, gin of tequila. Ik koos voor tequila, omdat ik daar normaal gesproken altijd later spijt van krijg. Dahl gaf me eerst nog even een korte vragenlijst, waarin ik onder andere aan moest geven wanneer ik voor het laatst had gegeten, wat ik had gegeten, hoeveel ik had geslapen en hoeveel water ik overdag had gedronken.

Nadat ik de vragen had beantwoord, mocht ik mijn eerste slok nemen. Anderhalf uur later had ik vijf cocktails achter de kiezen, waarin in totaal 225 milliliter tequila had gezeten – ongeveer een derde van een fles dus. Dat klinkt misschien niet enorm wild, maar het is zeker genoeg om er de volgende ochtend wat van te merken. Bovendien had ik net een maand geen druppel alcohol gedronken en zou mijn alcoholtolerantie dus een stuk lager moeten zijn.

Dat was ook zo. Na een maand nuchter te zijn geweest en nu vijf drankjes achter elkaar te hebben gedronken, voelde ik me aardig bezopen. Ik verliet de bar om een broodje kebab te halen en ging toen naar bed.

Om vijf uur ’s nachts werd ik wakker met een knallende koppijn en een uitgedroogde keel. Ik nam een slok water en ging weer mijn bed in, maar het mocht niet baten: ik was klaarwakker, had een vreselijke kater en hoopte maar dat ik échte tequila had gedronken. Anders zou ik Dahl moeten vertellen dat zijn katervrije alcohol niet bepaald katervrij is.

Dahl, een wetenschapper die zelf aan de University of Technology in Sydney studeerde, kwam op het idee toen hij bezig was met een behandeling voor rosacea – het rode gezicht dat je weleens krijgt als je te veel hebt gedronken. Dat wordt veroorzaakt door een erfelijk tekort aan een van de enzymen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van alcohol: aldehyde dehydrogenase.

Hij kwam erachter dat je lichaam de alcohol makkelijker kan afbreken als je met een geconcentreerd druivenextract het aantal antioxidanten in alcoholische dranken verhoogt. Toen hij het bij zichzelf uitprobeerde, viel hem ook iets anders op: hij kreeg geen kater. In de drie jaar die volgden verfijnde hij dit proces, totdat hij een product had dat hij op de markt kon uitbrengen.

“We lengen de drank aan met rode druiven,” legt hij uit. “We gaan ervan uit dat er daardoor antioxidanten in terechtkomen, want dat is de enige manier die we kunnen bedenken waarop de effecten van de alcohol worden afgezwakt.”

Volgens hem neutraliseren de antioxidanten van de rode druiven de vrije radicalen die door je lever worden afgescheiden als je lichaam alcohol afbreekt – en is dat de reden dat je de volgende ochtend geen knallende koppijn krijgt.

Hier dronk ik cocktails met Colin Dahl, terwijl we een praatje maakten over cocktails

Het klinkt wel heel makkelijk: voeg gewoon wat antioxidanten toe en voilà: geen kater. Waarom is nooit iemand anders op dit idee gekomen? En is het voor hem wel zo’n slim idee om dit geheim te verklappen, aangezien iedereen hem nu na kan doen?

Volgens Dahl vindt er simpelweg weinig innovatie plaats op drankgebied. “Ik moet vaak een beetje lachen als ik hoor dat sommige drankmerken al 250 jaar dezelfde formule gebruiken – 250 jaar, en je hebt dan nog steeds niks beters kunnen verzinnen?”

Daarnaast zou het hem teleurstellen als hij niet zou worden nageaapt. “We willen voor verandering zorgen, al hoeven we niet meteen de hele markt over te nemen. Maar ik drink dit nu al een tijdje en wil eigenlijk niks anders meer.”

Dus als een bekende bierbrouwer volgende week een katervrij biertje uitbrengt zou hij dat prima vinden? “Als dat komt door wat wij hebben bedacht, zeker. Het is alleen maar geweldig als andere bedrijven dit soort producten ook zouden ontwikkelen.”

Mijn volgende testavond was een paar dagen later, zodat ik goed kon herstellen tussen de twee sessies in. Ik kwam binnen, vulde dezelfde vragenlijst in en kreeg wederom vijf cocktails met tequila.

De drankjes leken een beetje… dikker? De tannineconsistentie was duidelijk anders, maar ik dronk ze binnen vrijwel hetzelfde tijdsbestek op. Daarna haalde ik opnieuw een broodje kebab en ging ik slapen.

De volgende ochtend voelde ik me zo fris als een hoentje, alsof ik de vorige avond alleen maar groentesapjes had gedronken. Geen hoofdpijn, geen misselijkheid, niks van dat alles. Ik was een beetje moe, maar dat heb ik wel vaker. Het voelde vreemd, omdat een kater eigenlijk de manier is waarop je lichaam duidelijk maakt dat je het de volgende keer even wat rustiger aan moet doen. Het was alsof mijn lichaam dat nu gewoon niet aan me doorgaf.

“Als bedrijven denken dat ze er goed aan blijven doen om producten te verkopen waar je een kater van krijgt, dan mogen ze hun borst nat maken,” zegt Dahl. “Ik denk dat de tijden zijn veranderd en mensen wat meer op hun gezondheid willen letten.”

Dahl is zijn project begonnen in een bar, zodat hij het verhaal makkelijker kan vertellen. Als zijn drank in de schappen van een slijterij zou liggen, zou het daar maar liggen te verstoffen, maar in een bar kan hij uitleggen hoe het werkt. Hij is momenteel ook aan de slag met afhaalproducten: wijn, sterke drank en zelfs bier.

Ik was eerst best sceptisch, maar moet toegeven dat ik verkocht ben. Waarom zou je in hemelsnaam nog alcohol drinken als je je daar koppijn van krijgt, terwijl er ook gewoon een alternatief is waarmee je je de dag erna nog kiplekker voelt?

Ineens zag ik een toekomst voor me waarin katers helemaal niet meer bestaan en we ongeremd onze gang kunnen gaan zonder daar de volgende dag spijt van te krijgen. Of we daar echt klaar voor zijn valt te betwijfelen, maar nu de geest uit de fles is kunnen we alleen maar achterover leunen en kijken wat er gebeurt.

