Hoe ik mijn kantoorleven in 2017 fantastischer ga maken

In de eerste week van het nieuwe jaar kijken we naar manieren waarop je niet alleen je eigen leven, maar ook de wereld een tikkie beter kunt maken.



Als ik ergens goede voornemens op los zou moeten laten, dan is het wel op mijn werkende leven. Ik heb het even nagerekend: van alle tijd die ik niet in bed lig ben ik zo’n beetje de helft bezig met werken. En dat allemaal om de gretige contenthonger van jullie een beetje te temmen. Hoe dan ook, ik heb me voor 2017 het een en ander voorgenomen, om mezelf een beter mens te laten zijn op het gebied van kantoorploeteren.



Ik denk dat je er wat aan kan hebben. Zeker als je net als ik weleens werkt met andere mensen, die je zo nu en dan haten omdat je stinkende soep achter je laptop aan het eten bent, terwijl je headbangt op een eighties-powerclassic, en omringd bent door een zee van afgekloven houten koffieroerstaafjes (dit is persoonlijk, maar jij hebt vast ook zo je fratsen).

Op tijd leven

2017: lekker bij tijds beginnen en nooit meer dit om 20:00!

Sommige mensen koesteren dromen over wereldreizen maken, of een eigen bedrijf in een hele specifieke passie beginnen – ik droom al jaren van op een dag een kwartier eerder opstaan zodat ik een boterham met gebakken ei kan eten, en als een prins met een koninklijk gevulde maag in alle rust naar werk kan fietsen, terwijl er violen uit de hemel klinken en onderweg iedereen voor me knielt omdat ik de op-tijd-opsta-game heb uitgespeeld.

Ik zou er de rest van de dag profijt van hebben, omdat ik eerder zou kunnen beginnen met werken, en dus eerder zou kunnen stoppen met werken, en dus eerder klaar zou zijn voor een potje avondfun, en niet pas heel laat naar bed zou hoeven, en de volgende ochtend wederom een kwartier eerder zou kunnen opstaan. Ik zou zoveel lachender door het leven gaan.

Het is nog nooit gelukt maar 2017 gaat het jaar worden waarin ik op een dag niet negen maar acht keer snooze.

Volhouden in het e-mailen op een menselijke manier

…evenals mails afsluiten met ‘mvg’. Mensen die op deze manier emailen hebben hun laatste stroompje menselijkheid ingeleverd voor drie seconden winst op hun dag. Hoe kun je erger laten blijken dat je iemand helemaal geen vriendelijke groeten toewenst, dan door het af te korten tot drie ijskoude letters? Dit zijn de mensen die op je verjaardag een interpunctie- en hoofdletterloos “gefeliciteerd” sms’en. Mensen die tijdens een uitvoeringsavond van de vioollesgroep van hun dochtertje na elk nummer drie keer klappen omdat het moet.

Vaker doordeweeks brak zijn

Als er iets zonde is van de spaarzame uren waarin je kunt doen waar de fuck je zin in hebt (ook wel ‘vrije tijd’ geheten), is het wel brak zijn. Het vervelende is alleen dat in onze verwerpelijke maatschappij vrije tijd voornamelijk in het weekend plaatsvindt, en drinken vooral in het weekend plaatsvindt. Het meest mensonterende ding ter wereld is wel om op zaterdagen en zondagen met de gordijnen dicht in bed rond te wentelen in je katertranen en een laag hangende smog van bierscheet.

Het is absoluut efficiënter om brak te zijn op dagen dat je toch al moet werken. Je zult zien: je hebt opeens zeeën van tijd in het weekend. Ook zul je zien: iedereen haat je omdat je stinkt en geen reet uitvoert. Geef deze mensen de vinger, en bel ze op zaterdagochtend om negen uur op om te vertellen dat je al ontbeten hebt en een dagvullend programma aan fun voor de boeg hebt.

Het dutjestaboe doorbreken

Dit stuk in The Guardian en dit onderzoek en vrijwel heel Google als je erop zoekt zeggen hetzelfde: een dutje doen op werk is op alle vlakken ongeveer het beste wat een mens kan doen. Het is alleen nogal een taboe, net als vrouwenstemrecht en het afschaffen van de slavernij dat ooit waren. Als je moet pissen zijn er wc’s, als je honger hebt wordt niemand boos als je even een croissant haalt, maar als je slaap hebt moet je niet proberen een bescheiden uiltje te knappen, want je wordt uitgelachen, vernederd en ontslagen.

Ik voel me geroepen om de zware taak op me te nemen om dit westerse taboe te doorbreken. Als een Aletta Jacobs van de dut zal ik strijden voor dutrechten. Als de Martin Luther King van het tukje zal ik een voorvechter zijn van het hazenslaapje. Dit voornemen staat overigens sterk in verbinding met het vorige.

Kijk, pret! Kantoorpret!

Nog meer kroketten eten

Binnen een straal van honderd meter van het VICE-kantoor zitten de lunchrooms Van Dobben, Kwekkeboom en de FEBO – de drie grootmeesters, de Mulisch, Hermans en Reve van de kroket. Ik eet er denk ik vier per week, maar mijn streefkrokettenaantal voor dit jaar is acht. De kroket heeft nog altijd de status van ‘een vette bek’ en ‘alleen voor als het vrijdagmiddag is’, maar al in 2007 hield de internationaal vermaarde voedingswetenschapper Martijn Katan een pleidooi voor de kroket. Je kunt om dun te blijven beter een broodje kroket eten dan een broodje kaas, en een kroket bevat veel paardenvlees – boordevol vitamines en ijzer. Toevallig ben ik dol op dun blijven, vitamines, ijzer, paard en kroketten, dus dat komt me allemaal mooi uit.

Minder eindeloos overleggen over shit

Ik heb een theorie dat de kapitaalaccumulatie en de stijging van de welvaart in Nederland net zo hard zou kunnen draaien als in heel China, als iedereen op z’n werk nog maar bij 1% van de dingen die ze doen met elkaar zouden overleggen. Ik ben zelf overigens dol op overleggen, bemoeien, bemoeid worden, vergaderen en keuvelen, maar dat heeft hier verder niks mee te maken (ik ben ook dol op friet eten en naar filmpjes kijken waarin een kind valt, en dat is ook niet per se bevorderlijk voor de kapitaalaccumulatie).

Niet meer achter m’n laptop lunchen

Oké stel je moet elke dag acht uur verplicht achter een laptop zitten, en je hebt tijdens diezelfde werkdag een haf uur pauze waarin je overal waar je maar wil alles mag doen wat je wil. Wat zou je dan doen? Niet alsnog achter een laptop gaan zitten, toch? Waarom de fuck doe ik dit dan alsnog elke dag! Nog los van de broccolisoepspetters op m’n laptop en al m’n broeken, omdat mijn oog-hand-coördinatie nogal te lijden heeft van mijn pogingen om ondertussen met één vinger een mailtje te typen, zou ik iedere half uur durende pauze moeten vieren als een oase in de dorre woestijn die ieder kantoor ter wereld is.

Beetje minder Facebooken

Al zeker zes jaar surf ik dagelijks elk half uur naar Facebook om te kijken of er iets leuks voorbij komt. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd, maar ik hou vol. Facebook is eigenlijk de after van het internet: je weet dat het er nooit echt leuk gaat zijn, maar je gaat er elke keer toch weer heen, en zelfs als het inderdaad tegenvalt blijf je alsnog veel te lang hangen omdat iets in je hoofd zegt dat het zó om kan slaan. Tweeduizendzeventien: minder Facebook, minder afters.