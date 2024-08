Hoe ‘Ik Vertrek’ gister eens even flink aan het romantisch ideaal rammelde

Je zou het niet verwachten van een omroep als AvroTros, die zo ongeveer synoniem staat voor het meest beige-achtige doorsneegezin ooit, maar gister zette de aflevering van Ik Vertrek een ferme streep door het romantisch ideaal. Of in ieder geval plaatste het er een dikvet vraagteken achter.

In het populaire televisieprogramma zie je elke week hoe twee (of meer) mensen ‘hun passie’ achterna reizen om een B&B/cafe-restaurant/camping te beginnen in Spanje/Roemenië/Duitsland. Meestal vormen die mensen een gezin of stel, soms zijn het zussen of familieleden van elkaar, en af en toe gaat het om vrienden die het emigreer-avontuur met elkaar aangaan.

Gister ging het om Judith, een vrouw van begin vijftig uit Loosdrecht, die samen met haar huiselfen Patrick en Ilona, naar Luxemburg vertrok om zich daar volop in het campingleven te storten. De verhoudingen tussen deze drie mensen veroorzaakten veel ophef op Twitter, iets waar de makers van het programma met de zorgvuldig gemonteerde lange stiltes en veelbetekende blikken zeker op uit zijn geweest.

Van een traditionele relatie tussen Judith en Patrick is geen sprake, en een doorsnee vriendschap kun je die tussen Ilona en Judith ook niet noemen – en dus zijn er geen hokjes om ze in te plaatsen, en dus gaan de mensen morren. Patrick zou een man zonder piemel zijn, of wellicht een aseksueel, à trois zouden ze nog wel eens vieze trio’s kunnen gaan houden, of Ilona en Judith blijken gewoon golddigger/heksen te zijn die Patrick uiteindelijk in de tuin zullen begraven.

Judith en Patrick gaan uit eten om de zorgen even te vergeten, en de voice-over noemt dit ‘een date’ – afbeelding via Twitter

Hoe het dan wel zit tussen de drie? Aan het begin van de uitzending vertelt de voice-over dat Judith eigenlijk geen geld had voor de aankoop van de camping, maar “net als in een sprookje” was daar redder in nood Patrick, die wel even de portemonnee trok voor zijn vriendin Judith, die hij vanaf het eerste ogenblik dat hij haar zag al geweldig vindt. Vooral omdat ze zo ondeugend lacht. Hij zegt dat ze “een speciale relatie” hebben, en noemt het “een beetje ingewikkeld”.

Judith vertelt vervolgens dat ze alles met Patrick doet, behalve “dat ene”. Het is duidelijk, de relatiestatus tussen Patrick en Judith is complicated, en dat wordt ook beaamd door de vrienden die afscheid komen nemen op het afscheidsfeestje: “Hoe het precies zit weet ik niet,” zegt een vriendin, en een vriend zegt dat “Judith daar een beetje vrij in is”. Patrick steekt zijn wens dat de relatie in de toekomst nog verandert niet onder tenten of haringen, maar voorlopig zijn de twee ‘vrienden-plus’, of welke naam je er ook aan wilt geven.

Behalve het koppel dat officieel geen koppel is, is er nog de reumatische vriendin Ilona, die inclusief scootmobiel meegaat naar Luxemburg. Samen met Judith vertrekt ze in een auto vol spullen en honden uit Nederland, maar als de cameraploeg na de eerste paar weken klussen weer een kijkje komt nemen, is Ilona terug op de flat in Purmerend. “De drukte is voor mij lastig, omdat je sneller over je grenzen heengaat,” legt Ilona uit.

Ook na een tweede poging druipt Ilona toch weer af naar huis, en ze zegt dat ze “niet waar heeft kunnen maken wat ze voor Judith had willen betekenen”, en huilend zegt ze dat ze “geen deel meer uitmaakt van het team”. Judith vindt het gewoon jammer, en hoopt dat haar vriendin “eens even geen ramen gaat lappen en gewoon een boekje gaat lezen”. Can’t live with or without you – wie zegt dat U2-teksten, of welk liefdesliedje dan ook, niet ook voor de liefde tussen vrienden kan gelden? Huilend vallen de twee elkaar in de armen, als Ilona heeft besloten om als ontspannen gast op de camping te verblijven.

Een uiterst tevreden campinggast van Judith – foto via Twitter

Judith straalt inmiddels en duikt dolgelukkig alle tenten van de gasten binnen, om een praatje met ze te maken en ze uit te nodigen voor de spokentocht. In de laatste paar minuten wordt ze wederom aan de tand gevoeld over haar relatiestatus – en gek genoeg lijken de rollen nu omgedraaid. Nu zegt zij wel “klaar te zijn voor een relatie”, maar lijkt Patrick de boot af te houden: “Een relatie, dat is voor mij niet zo belangrijk.”

Dit einde van deze aflevering van Ik Vertrek moet de makers wel heel goed zijn uitgekomen, want zo zit iedereen toch weer in het juiste hokje: Judith is de wanhopige single vrouw, Patrick de player, en Ilona het vijfde wiel aan de caravan. Maar ogen liegen niet – in het slotbeeld lijkt iedereen juist hartstikke tevreden met deze fluïde relatiegrenzen, en waarom zouden ze dit ook niet zijn?

In een ‘hoe is het nu met’-brief die je online kunt lezen vertellen ze hoe het nu gaat, en daarin wordt enkel gerept over het huisvuilbeleid, het zwembad en de dankbaarheid richting de vaste gasten. Ze ondertekenen de brief met z’n drieën, en daar zullen de kijkers het mee moeten doen. En dat is in ieder geval een klein doch ferm opgestoken middelvingertje richting het dwingende romantische ideaal.