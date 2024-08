Hoe ‘In the Fade’ je tunnelvisie over terreur doet verdwijnen

Laten we eerlijk zijn, terrorisme is dagelijkse kost geworden. Je neemt een hap van je croissant in de trein en voor je het weet drop je hem op dat gore uitklaptafeltje, want: je nieuwsapps sturen je allemaal notificaties over een nieuwe aanslag in een willekeurige Europese hoofdstad. Maar goed, volledig omver geblazen word je nu ook niet echt meer van zo’n nieuws, evenmin als van de updates van de NMBS over die trein die te laat is. Het zal wel weer gewoon IS zijn.

Al zou dat willen zeggen dat je gewoon alles gelooft wat in de gazetten staat, en zo naïef ben je natuurlijk niet. Want nee, de slechte mannen zijn echt niet altijd non-blanke IS strijders. Of überhaupt mannen. Je hoeft ons trouwens niet te geloven, je kunt ook gewoon naar In the Fade gaan kijken, de nieuwe film van Fatih Akin. Je weet wel, die gast van Gegen die Wand.

We gaan je niet frame per frame uitleggen wat er gebeurt, maar goed, misschien zijn wat kernwoorden wel handig: Duitsland, drama, bomaanslag en de nu al gevleugelde woorden van Katja (Diane Kruger! Glansrol! Prijzen in Cannes!), namelijk “The Nazi’s killed my husband.” Je kunt natuurlijk ook gewoon naar de trailer kijken, of ineens naar de zaal gaan, want hé, we geven ticketjes weg.

Ga op maandag 15 januari op het randje van je cinemastoel zitten met een doos plakkerige popcorn in om 19u15 in UGC Toison d’Or in Brussel.

