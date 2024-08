Hoe investeer je in wijn als je niet ontzettend rijk bent?

Een paar jaar geleden was ik op vakantie in Turkije, waar ik een aardige Kroatische man ontmoette. Hij vertelde me dat hij al zijn hele leven van de ene luxueuze bestemming naar de andere reisde, en continu in sterrenrestaurants at. Toen ik hem vroeg wat hij voor de kost deed, zei hij dat hij “wijnmakelaar” was. Daarna liep het gesprek dood, want ik had geen idee wat dat was.

Maar een paar weken geleden snapte ik het ineens, toen ik een artikel las over Vindome – een platform voor mensen die in mooie wijnen willen investeren. Als je er een beetje verstand van hebt, zou je op een dag misschien net zo’n leven kunnen leiden als die Kroatische man.

Het woord ‘beleggen’ komt op mij en veel andere millennials erg intimiderend over. Want tenzij je toevallig een roedel redditors tot je beschikking hebt om het systeem te manipuleren, is het moeilijk om erachter te komen waar je precies moet beginnen.

Wijn heeft in ieder geval een paar voordelen ten opzichte van andere investeringen. In principe vallen je beleggingen namelijk in box 3, waarover je vermogenswinstbelasting betaalt, maar wijn is daarvan vrijgesteld. Zolang het onder eigen gebruik valt tenminste: de fiscus vindt het prima als je een verzameling flessen in je kelder opbouwt, maar er zitten wel grenzen aan. “En wijn staat redelijk los van de grilligheid van de financiële markt,” zegt Mario Colesanti, de marketing- en salesdirecteur bij Vindome. “Op de korte termijn loop je met wijn niet zo’n groot financieel risico.”

Wijn wordt beter met de jaren. Het wordt maar in bepaalde gebieden gemaakt, waardoor de productie niet flexibel is en er vaak niet aan de vraag kan worden voldaan. Dat maakt bepaalde flessen exclusief en dus duur. En omdat er elk jaar een bepaald aantal flessen worden geopend, worden de ongeopende flessen nog kostbaarder. En daarom zijn andere verzamelaars, hotels of restaurants over een paar jaar bereid om meer geld uit te geven aan jouw flessen.

Colesanti schat in dat een investering in wijn pas na vijf jaar winstgevend is, al zou je volgens berekeningen van Bloomberg eerder aan het dubbele moeten denken. Dat is natuurlijk een lange tijd om te wachten op rendement (en om weerstand te bieden aan het opdrinken van je investering), maar als je al andere aandelen of obligaties hebt, is wijn een fijne afwisseling. Besef wel dat je – zoals bij alle investeringen – geen enkele zekerheid hebt. En hoe meer geld je inlegt, hoe groter het risico.

Roland Coiffe, van Roland Coiffe & Associés in Bordeaux, komt uit een prestigieuze familie van wijnhandelaren die al sinds de negentiende eeuw in Frankrijk wijn verhandelt. Coiffe heeft natuurlijk een bevoorrechte achtergrond, maar als jij dat niet hebt hoeft dat volgens hem niet per se uit te maken. “Het is handig als je iets van bedrijfsvoering weet,” zegt hij. “En je moet natuurlijk ook verstand van wijn hebben en het kunnen waarderen – anders heeft het geen zin.”

Coiffe vertelt dat er drie belangrijke wijnmarkten zijn: Noord-Amerika, Europa en Azië. “Amerika is de grootste consument en domineert de markt al zo’n dertig jaar,” zegt hij. “Maar sinds een jaar of tien liggen China en andere delen van Azië niet ver meer achter – vooral op het gebied van Franse kwaliteitswijn.” Volgens hem blijft Franse kwaliteitswijn toch de veiligste investering. “We hebben tenslotte Champagne, Bordeaux, de Bourgogne en de Rhônevallei.”

Natuurlijk wordt niet iedereen geboren in een familie met een kasteel in Bourgondië, zoals Coiffe. Ik ben er dan ook nog niet van overtuigd dat een armoedzaaier als ik een kans maakt in de wijnbeleggingswereld. “Vroeger had je zo’n 10.000 tot 20.000 euro nodig om te beginnen,” zegt Ingrid Brodin, CEO en medeoprichter van Vindome. “Ons eerste doel was dan ook om die barrière weg te nemen.” Het team staat in direct contact met wijnkelders en -handelaars zoals Coiffe, die wijn verkopen namens belangrijke wijnhuizen of kleinere boeren die niet voor hun eigen marketing kunnen zorgen.

Vindome selecteert de flessen die ze aanbieden op basis van verschillende criteria. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar hoe populair het merk in Europa, Noord-Amerika en Azië is, de prijs en de recensies van wijncritici. Ook wordt gecheckt of de wijn beter en duurder wordt naar verloop van tijd. Je moet minimaal een kistje van zes flessen kopen om te kunnen investeren, waarvan de prijzen variëren van 150 tot 8000 euro. Als je net zo onwetend bent als ik, biedt Vindome je ook gratis advies aan. En als je geen plek hebt om de wijn voor langere tijd in optimale omstandigheden op te slaan, kun je ieder kistje voor 1 euro per maand in hun magazijn bewaren.

Dat klinkt allemaal geweldig, maar als we één ding hebben geleerd van het recente Robinhood-schandaal, is het wel dat we niet alle beleggingsapps blindelings kunnen vertrouwen. Ik heb ook naar andere bedrijven gekeken die soortgelijke diensten aanbieden, maar bij de meeste daarvan moet je voor de eerste keer minstens een (groot) bedrag investeren.

Omdat ik zelf geen groot bedrag tot m’n beschikking heb, vraag ik Colesanti wat je met een klein budget kunt doen en hoe je tegelijkertijd weinig risico loopt. “Veel mensen die een passie voor wijn hebben, kopen twee kistjes die ze echt lekker vinden,” antwoordt hij. “Daar drinken ze er dan een van op en de andere verkopen ze door, om de kosten te dekken.”

Dat klinkt mij als muziek in m’n oren.

