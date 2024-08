We vroegen jonge horecaondernemers hoe je overleeft tussen de horecakartels

In de zaak waar ik werkte, in een rustig steegje in het centrum van Amsterdam, gingen de geruchten over de komst van een nieuwe zaak in de straat. Een beruchte horecageweldenaar met veel geld van zijn horecapappie zou zich daar gaan nestelen: Jos, ons koosnaampje voor hem was Sos, want daar hield hij van. Binnen drie jaar had hij de hele straat opgekocht en volgepompt met zes nieuwe zaken. Een vijandige overname.

Een derde van de beginnende zaken haalt het eerste jaar niet, in de horeca ligt dat getal zelfs hoger. 60 procent redt het eerste jaar niet.

Videos by VICE

Horecakartels en horecamagnaten zijn niet de enige gevaren voor een jonge ondernemer. Je kunt struikelen over een verkeerd concept of misschien run je je bedrijf wel helemaal verkeerd. Waar moet je rekening mee houden als nieuwe horecaondernemer en wat maakt je succesvol? Ik ging wat trucs en tips verzamelen bij succesvolle jonge ondernemers, zodat jouw horecadroom niet al binnen het eerste jaar in duigen hoeft te vallen.

MUNCHIES sprak Daan Aben (30), mede-eigenaar van Cerveceria Boulevard, Gijs Werschkull (36), eigenaar van de drie Gys vestigingen en Syr, en Spencer Griët (36), mede-eigenaar van Red Dog Society Streetfood , KANTIEN en winnaar van de categorie Daredevil bij de Entree Hospitality & Style Awards 2016.

“Buiten het centrum zit je goedkoper en heb je minder concurrentie.”

Het centrum is eigendom van de kartels, blijf er weg

In de horeca zit geld en waar geld te vinden is, proberen mensen macht te verkrijgen en macht corrumpeert altijd. In het centrum van Amsterdam staan namen als Won Yip en Sjoerd Kooistra gelijk aan Koning Midas en Dagobert Duck. Starten in het centrum van de stad is riskant. Grote horecabonzen hebben er een monopolie. En een klein groepje ondernemers kan jouw zaakje helemaal kapotconcurreren.

Vind een buurt waar beginnende ondernemers bloeien. “Buiten het centrum zit je niet alleen goedkoper en met minder concurrentie, ook heb je hier een kans van je locatie je unique selling point te maken. Maak van je uitdaging je voordeel.” zegt Griët.

Vertaal je ambitie naar de straat

Je bent een jonge hond en je bent op zoek naar jouw kans. Het is belangrijk dat je zowel in de club als op een netwerkborrel laat weten dat je op zoek bent naar kansen. Zo denken mensen aan jou wanneer er zich een mogelijkheid voordoet.

“Er is geen eer, zeker in de horecawereld. De gretigheid naar geld is het allergrootste goed.”

“De kroeg waar ik na werk altijd Choufjes ging drinken kwam op de markt omdat de oude eigenaar geen nieuwe pachter kon vinden. Mijn oud-werkgever wist dat ik iets wilde ondernemen en heeft mij toen ingeseind en voorgedragen. Dat pand is nu mijn zaak,” vertelt Aben. Dus zeg tegen je baas dat je de ambitie hebt om te groeien, vertel het de vrienden van je ouders, gooi het deze vrijdag een keer op tafel voordat de Jäger je weekend overneemt. Spread the word.

Focus, gap

“Het zit ‘m in de echtheid van je product,” vertelt Griët, “als jonge ondernemer wil je het net iets anders doen dan het reguliere aanbod. Mensen komen dan naar jou toe en zo creëer je ook een buzz om je bedrijf heen.” Een uniek concept wint elke dag van de week van de commerciële melkkoe dat uitgekotst is door het creatieve bureau van een horecamagnaat.

“Je zult omver geblazen worden door wat er allemaal bij ondernemen komt kijken. Je redt het alleen als je al je tijd en energie erin steekt.”

Je bent gretig naar succes en zit vol jeugdige energie. Gebruik deze bravoure en honger om een goed idee te verzinnen. Neem niet je eerste idee, neem even de tijd om te zoeken waar je hart ligt. Schrijf alle ideeën die je op de fiets, onder de douche of tijdens het tandenpoetsen krijgt op. En ga daarna lekker filteren. “Je moet je concept tot in de details doordenken en niet zomaar beginnen. Maar probeer je idee op elk vlak te optimaliseren,” voegt Werschkull toe.

Bloed, zweet en baco’s

Dit zijn de jaren dat je hard kunt werken en eindeloze energie hebt in dat goddelijke, jonge lijf van je. Zo zegt Griët: “Of je succes behaalt staat of valt voornamelijk met of je volhoudt. Geld komt niet vanzelf. Geef alles, anders werkt dat plan van je ook niet. Mijn struikelblok was in het begin het daadwerkelijk operationaliseren van mijn plannen. Goede ideeën alleen zijn niet genoeg. Doe wat je zegt. Ook zal je zien dat als je hard werkt, je een zekere gunfactor creëert bij je publiek.” Werschkull beaamt dit, “Je zult omver geblazen worden door wat er allemaal bij ondernemen komt kijken. Je redt het alleen als je al je tijd en energie erin steekt.”

“Goed vertrouwen en eer zijn alleen voor je inner circle van vrienden en familie.”

Geheimhouding is key, snitches zijn overal

De horeca is een vies wereldje. Iedereen kent iedereen en nieuws verspreidt zich snel door de horecatamtam. Overal zijn aasgieren, klaar om aan je lijk te pikken en slijk over je uit te storten. Want je imago is je zaak. En dus je alles. Leer dingen voor jezelf te houden, oefen je pokerface en praat je mond niet voorbij, ook al is iedereen zo lekker informeel.

It’s all about the paper

Het begint misschien allemaal heel duister te klinken, maar dat is het in zekere zin ook. “Er is geen eer, zeker in de horecawereld. De gretigheid naar geld is het allergrootste goed,” zegt Aben. Mondelinge overeenkomsten, goed vertrouwen en eer zijn alleen voor je inner circle van vrienden en familie. Bij de rest zet je alles op papier, anders word je genaaid.

“Lees ook goed alles door wat je krijgt aangeboden door derden, zoals leveranciers of afvalophaaldiensten. Ik maakte de fout in het begin door de hoeveelheid werk niet de kleine lettertjes te lezen. Dus zit ik vijf jaar vast aan een retedure dienst,” zegt Werschkull.

Fuck geld als motivatie

Geld als motivatie is ouderwets; het opbouwen van waarde zou jouw motivatie moeten zijn. Griët bevestigt dit: “Plezier is mijn motivatie, niet geld. Ik wil echt iets hebben neergezet op mijn 45ste, iets hebben opgebouwd waar ik trots op ben.”

Het centrum zit vol met oud geld – de gevestigde orde. “Dat verdienmodel is om in een korte tijd zoveel mogelijk te verdienen. Een nieuwe tijd vraagt om nieuw ondernemerschap. Op de lange termijn is een duurzame bedrijfsvoering, omgang met gasten en omgeving van meerwaarde”, zegt Aben, “behandel je gasten en personeel zoals je zelf behandeld zou willen worden en respecteer je buren.” Groot geld draait op toerisme en breed gespreide risico’s. Jij bent nog klein en kwetsbaar maar jouw eigen zaak is iets waar je in gelooft en van houdt.

“Vernieuwen is belangrijk. Blijf vernieuwen en vakgebieden met elkaar verbinden om een groter publiek te bereiken.”

“Ik denk dat geld nooit je motivatie moet zijn,” zegt Werschkull, “je moet echt geloven in wat je gaat doen, bij mij is dat duurzaamheid. Geld is plat gezegd natuurlijk wel essentieel in ondernemen, maar wat veel horeca ondernemers niet weten is dat het ook kosten kan verminderen. Niet in de details, maar in grote lijnen kan het veel schelen. Bijvoorbeeld: Ik minimamileer mijn afvalstromen door de kaart zodanig samen te stellen dat er minder afval overblijft. Ik gebruik siezoensproducten, dat is goedkoper. Verder is energiebesparing een punt waar ik kosten op bespaar.”

Gebruik je millennial-zijn

Mensen haten op je generatie. Misschien omdat jij dingen met enge apparaten kunt die zij niet begrijpen. Waar onze ouwe Sos Jos een veertigjarige marketinggoeroe bakken met geld betaalt voor social media 1.0, zijn wij al wat verder. Maak gebruik van de kennismonopolie die wij bezitten. Ga niet mee met klassieke vormen van ondernemen, dat verlies je.

“Vernieuwen is belangrijk. Blijf vernieuwen en vakgebieden met elkaar verbinden om een groter publiek te bereiken. Ik ben vorige zomer begonnen met foodtrucks, zo vind je een hele nieuwe groep mensen die je met je bedrijf aanspreekt. Ik zie horeca als iets wat overal is. Iedereen eet en drinkt, dus je kunt dit overal inzetten,” vertelt Griët. Vind je eigen wiel uit en domineer op dit gebied.

“Naast ecologisch en economisch kun je duurzaamheid ook sociaal bekijken. Syr is een restaurant dat wordt gerund door vluchtelingen. Zo dragen we op een bescheiden manier bij aan de oplossing van een acuut probleem,” vertelt Werschkull.

Jouw banksaldo gaat het verliezen van dat van Jos en zijn vermogende vriendjes. Dus vermijd een oorlog om het grote geld. Volg je ambitie, creëer je je eigen territorium, waar jouw regels gelden.