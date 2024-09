Hoe je als lesbienne je maagdelijkheid verliest

Voor de meeste Broadly-lezers komt het niet als een verrassing dat onze wereld nog steeds vol staat met fallussymbolen en dat het patriarchaat nog springlevend is. En als het over seks gaat, wordt nog vaak gedacht in termen van pik-in-kut – zo ook bij het idee van een ontmaagding. Er lijkt een piemel voor nodig te zijn om van je maagdelijkheid af te komen, maar hoe zit het dan met twee vrouwen die hun maagdelijkheid bij elkaar willen verliezen?

“Mensen houden nog steeds vast aan het idee dat maagdelijkheid een lichamelijke status is,” zegt Hanne Blank, geschiedkundige en schrijver van het boek Virgin: The Untouched History. “Dat het een fysiek iets is en dat het lichaam is veranderd nadat je je maagdelijkheid eenmaal kwijt bent.”

De oude Grieken bijvoorbeeld, gaat Blank verder, hadden het idee dat het hele lichaam met elkaar in verbinding stond – je neus in contact met je keel en die weer met je vagina en met je anus – en dus dat het hele lichaam van een vrouw veranderd zou zijn nadat deze voor het eerst was gepenetreerd. “Ze dachten serieus dat de keel van een vrouw groter werd,” zegt Blank. “Er bestonden zelfs maagdelijkheidstesten die juist daarnaar keken.”

Maar Blank wil de Grieken niet wegzetten als sukkels met hun maagdelijkheidsideeën, want ze waren zeker niet de enigen met rare theorieën. “Nu ook nog worden er dingen gedacht die niet kloppen, en ze zijn allemaal onzin.”

Het ontmaagdingsvraagstuk blijft veel mensen bezig houden, en helemaal jonge lesbiennes die nog niet uit de kast zijn. “Ik vraag het nog liever aan een stelletje vreemden dan aan mensen die ik ken,” schreef een lesbische tiener op een Yahoo!-forum. “Ik heb geen flauw idee wanneer en hoe een lesbienne haar maagdelijkheid verliest! Ik schaam me, ben ik nou nog maagd of niet?”

Blank vertelt dat veel queers denken in ‘meerdere maagdelijkheden’, voor de verschillende genders met wie ze naar bed gaan. “Toen ik voor het eerste met een jongen naar bed ging gebeurde het een, en met een meisje het ander,” zegt ze. Mijn vriendin Gale legde het ook zo uit ongeveer. “Als je maagdelijkheid verliezen niet te maken heeft met penetratie maar met seksueel plezier in de regio van je genitaliën door een bepaalde ‘kracht’ die van buiten komt, dan ben ik ontmaagd door de waterstralen in een zwembad,” zegt ze. “Als het betekent dat het door een persoon moet gebeuren, dan was het met een sukkel die er niks van kon. En als het om vrouwen gaat, dan was het een dronken en vunzig maar zeker seksueel gedoetje op een feest, met vingeren en beffen en alles.”

Foto door Jovana Rialko via Stocksy

Voor haar boek Virginity Lost interviewde socioloog Laura Carpenter 22 mensen uit de LHBT-gemeenschap. “21 van de 22 homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen die ik interviewde, beweerden dat je alleen je maagdelijkheid kan verliezen door orale en/of anale seks, net als door vaginale geslachtsgemeenschap,” schrijft ze. “Handwerk alleen was niet voldoende om je maagdelijkheid te verliezen, volgens de meeste van mijn informanten.” In andere woorden: pas als er een mond en genitaliën in het spel zijn kunnen we spreken van een ontmaagding.

Visagist Polly Tyson verloor haar maagdelijkheid toen ze voor het eerst een meisje befte. “Ik kwam aan bij haar kut, wat precies de plek was waar ik wilde zijn, maar toen besefte ik paniekerig dat ik geen idee had wat ik daar moest doen,” zegt ze. “Ik hoor mezelf nog denken: ontspan nou sufferd, anders weet ze dat je te hard je best doet en dan lukt het niet!” Polly’s liefje voelde haar angst en ze gingen uiteindelijk samen door met een vibrator.

“Lesbiennes verliezen hun maagdelijkheid als ze seks hebben,” zegt Blank, “net zoals ieder ander.” Maar dat roept gelijk een nieuwe vraag op: wat is seks? De daad werd tot voor kort altijd gezien als penetratie. Onderzoeken door het Kinsey Institute, Archives of Sexual Behavior en Canadian Journal of Sexualityhebben een poging gedaan om een universele definitie van seks te vinden, maar zijn daar niet in geslaagd. Het Canadese onderzoeksteam keek naar alle resultaten van eerdere onderzoeken, en daaruit kwam naar voren dat 97 procent van de ondervraagden penis-in-vagina (PIV) als seks ziet. Een onderzoek door het Kinsey Institute in 1999 ontdekte echter dat 82 procent van de mannen boven de 60 PIV als seks zag als er geen condooms werden gebruikt; voor hen telde seks alleen maar als er de kans bestond om je voort te planten.

Het Canadese onderzoek, waarin alleen heteroseksuelen werden ondervraagd, ontdekten dat “minder dan 25 procent van de deelnemers orale bevrediging zag als seks, meer dan 60 procent zag de gever of ontvanger van orale seks als een seksuele partner, en meer dan 97 procent zag het als vreemdgaan als hun partner orale seks gaf of ontving van iemand anders.” Kortom: de definitie van seks hangt ervan af wie het heeft, met wie, wanneer en hoe. “Veel homo’s hebben pas het gevoel dat ze ontmaagd zijn als ze voor het eerst een orgasme krijgen met hun partner,” zegt Blank. “Het ging er niet om wat ze precies deden of met welk geslacht ze iets deden. Dat is een net zo waardevolle definitie van seks als elke andere.”

