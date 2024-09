Hoe je als student lekkere en vooral goedkope cocktails maakt

De komende weken duikt VICE volop in het studentenleven, en alles wat daarbij komt kijken — van smartdrugs en soa’s tot hospiteren en protesteren. Lees meer op deze pagina.

Er zijn een heleboel redenen waarom je als student beter geen alcohol kan drinken. Het is duur, het leidt af van waar studeren werkelijk om draait: de beste tijd van je leven hebben iets opsteken en het sloopt langzaam je lichaam. Maar laten we eerlijk zijn: als kersverse student in een nieuwe stad met een heleboel nieuwe mensen is alcohol een prima smeermiddel, en niemand heeft ooit een memorabele avond beleefd op een kopje muntthee.

En dus zit er vaak niks anders op dan je volgieten met bier, shotjes B52, Apfelkorn, Flügeltjes, Boswandeling en wodka met fruitsap. Goedkoop dronken worden is keihard bikkelen. Maar ja, wie heeft gezegd dat studeren makkelijk is?



Gelukkig zijn er mensen als Tess Posthumus om daar verandering in te brengen. Tess (28) had tijdens het doen van twee studies aan de Universiteit van Amsterdam een bijbaantje als bartender in cocktailbar Door 74. Na een tijdje ging ze meedoen aan wedstrijden die ze zo glansrijk won dat op een dag haar studie haar bijbaantje werd en de bijbaan een carrière. Nu gaat ze de wereld over om cocktails te maken, wedstrijden te jureren, en schreef ze het boek Cocktails met Tess.

We nodigden Tess uit op het VICE-kantoor om de kunst van het maken van fenomenale cocktails zonder meteen bankroet te zijn bij haar af te kijken. En omdat ze er toch was, konden we haar meteen ondervragen over shotjes, verschillende soorten drank door elkaar drinken (kan prima volgens Tess), tequilakaters, en hoe die vervolgens weer te bestrijden.

