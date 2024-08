Hoe je als vrouw allemaal in een urinoir kunt plassen

Update: Eind 2018 is er een voorstel gedaan om de plaskrullen in Amsterdam te vervangen door genderneutrale wc’s. Er is hier momenteel nog geen steun voor. Wel is er nu een Hoge Nood-app, waarmee je het dichtstbijzijnde openbare toilet kan vinden.

Geerte Piening kreeg een tijd terug een boete voor wildplassen op het Leidseplein, en vandaag diende de rechtszaak waarin ze wilde aankaarten dat het fenomeen wildplassen eigenlijk een seksistische boel is: in Amsterdam zijn 35 plaskruizen of -krullen waar mannen terecht kunnen, en maar 3 gewone toiletten waar vrouwen hun billen op kunnen zetten.

Maar de rechter, volgens ooggetuigen ‘een man van middelbare leeftijd’, vond het allemaal maar onzin en werd zelfs een beetje boos. In een NOS-bericht over de rechtszaak stond het volgende: “Dat er minder toiletten voor vrouwen zijn, komt volgens de rechter doordat mannen zich veel vaker schuldig maken aan wildplassen. ‘U bent pas de tweede vrouw die ik tegenkom in al die jaren dat ik dit werk doe’, zei hij.”

Ook vond de rechter dat Piening en alle andere vrouwen die hoognodig moeten plassen om vier uur ’s nachts – als de kroegen al dicht zijn en je nergens terecht kan – maar gewoon gebruik moeten maken van de urinoirs: “Het is niet prettig, maar ik denk dat het wel zou kunnen.” En met het argument “Vuilnis gooi je toch ook niet op straat?” maakte hij de portemonnee van Piening 90 euro lichter. Deze boete viel wat voordeliger uit dan de oorspronkelijke 140 euro, omdat het zo lang had geduurd voordat de zaak voorkwam.

Tegen de druk op je blaas van een opdringerig plasje valt weinig meer te doen dan je benen spreiden en de boel laten lopen.

Nu bestaat urine inderdaad uit afvalstoffen die je lichaam kwijt wil, maar echt een goede vergelijking met bananenschillen of Snickers-papiertjes is dit natuurlijk niet: een beetje troep kan je nog tijdelijk bewaren in je jaszak en daarna dumpen in een van de honderdduizenden genderneutrale prullenbakken die je op straat tegenkomt.

Maar tegen de druk op je blaas van een opdringerig plasje valt weinig meer te doen dan je benen spreiden en de boel laten lopen. Iets waar vooral mannen ontzettend goed in zijn, en waar ze zelfs voor worden beloond met een ruime hoeveelheid aan gratis toiletten op straat die dag en nacht beschikbaar zijn; een argument dat de rechter vanmiddag nog verdedigde en hartstikke steekhoudend vindt.

De oplossing van de rechter dat Piening en andere vrouwen bij hoge nood ook maar gebruik moeten maken van die urinoirs, is een uitdagende uitspraak. Iedere vrouw weet namelijk dat, bijvoorbeeld, plassen met een plastuit al een hele kunst is. Hoe ziet de rechter dit precies voor zich? We namen de plas op de krul.

In de hurkende positie bied je voorbijgangers een vrije blik op je blote billen. Een nadeel.

Gewoon hurkend

Dit heeft voor- en nadelen. Het grootste nadeel is wel dat de plaskrullen open zijn van onder, en je dus alsnog voor het oog van de toevallige passant je blote flamoes en bilnaad flasht. Iets wat je juist probeert te voorkomen als wildplassende vrouw, want een ongevraagde blik op je plassende vulva voelt toch een beetje als een huisdier dat je aanstaart tijdens de seks – als een indringer op een intiem moment.

Het voordeel is natuurlijk dat de meeste vrouwen die ouder zijn dan twaalf wel ongeveer weten hoe je al hurkend kan plassen zonder dat je je eigen schoenen onderpist. Maar goed, dit kan je dan net zo goed doen tussen twee auto’s, aangezien die meer bescherming bieden dan een plaskruis.

Als een hondje

Je kan proberen je ene been tegen de muur van het urinoir te zetten – iets waar een boel vrouwen al ervaring mee hebben, doordat ze deze pose kennen van benen scheren onder de douche –, om zo de weg voor je plasbuis vrij te maken om in het luchtledige te plassen, en niet op je broek.

Nadeel: de zwaartekracht. De plas zal toch gewoon langs je been naar beneden sijpelen, omdat vrouwen nou eenmaal niet een slurfje hebben waarmee ze het stromende vocht een richting kunnen geven.

Al hangend, met je benen gespreid

In theorie is dit een uitstekend idee: je plas heeft zo alle ruimte om recht uit de vagina naar beneden te vloeien. Toch weten vrouwen dat een straaltje plas kuren kan hebben: het kan plotseling een gekke afwijking naar links hebben, een beetje naar voren sproeien, of met wisselend tempo eruit komen, afhankelijk van de hoeveelheid en de kracht in je vulva op dat moment. Allemaal omstandigheden waarbij je niet met je poes tegen een muur van een urinoir aan wil hangen. Plus: gore handen.

Ook de hangende plaspose kent meer nadelen dan voordelen

Ondersteboven

Nee, dit is gewoon een heel slecht idee en bovendien alleen een optie voor fitgirls, yoga-goeroes en circusartiesten met een omgekeerde vagina.

Goed, met een plastuit dan?

Zoals VICE-collega Lisa Lotens al schreef in een gids voor wildplassen op een festival als je een vagina hebt: de plastuit is geen appeltje-eitje. “[Plastuiten zijn] ontzettend handig als je weet hoe je ze moet gebruiken. Bij je eerste keer met zo’n apparaat is langs je benen naar beneden stromende urine gegarandeerd.”

Thuis oefenen tot je er bedreven in bent is natuurlijk een optie, en altijd een plastuit op zak hebben is ook iets waar vrouwen best op kunnen gaan oefenen, maar dit zijn nogal wat voorwaardes voordat plassen-met-een-plastuit-in-een-urinoir tot een succesverhaal kan leiden. Heel anders dan gewoon geboren worden met een piemel en voorzien worden in je behoefte om die overal maar gewoon uit de broek te halen om een potje te gaan staan plassen.

Wat ik me ook afvraag in het plastuitscenario: worden ze gratis uitgedeeld bij alle urinoirs, net als hondenpoepzakjes nu op openbare prullenbakken zitten? En welke regels gelden er als ze per ongeluk op zijn – wordt er dan van vrouwen verwacht dat ze hun handen vouwen als een tuitje, opdat zij maar niet op straat plassen?

Nooit geweten, maar in een urinoir vind je dus ook zaken als vieze wc-papiertjes en lege blikjes bier

Niet in het urinoir, maar bij de rechter thuis

Maak gebruik van de toiletten van mensen die hun huis beschikbaar stellen voor vrouwen in nood. Misschien dat de rechter van de zaak Piening, die heel goed lijkt te weten wat vrouwen het beste kunnen doen als ze een plasje niet meer kunnen ophouden, zijn deur wel wil openstellen.

Nog een laatste tip

Als je als vrouw in een urinoir gaat lopen stralen, omdat dit van de rechter moet: vraag een vriend mee, zodat zij of hij je jas kan vasthouden die je natuurlijk uit moet doen om überhaupt je benen in een beetje urine-vrije positie te manoeuvreren, en zodat zij of hij je neus kan dichtknijpen. Want mannenpis stinkt namelijk, en niet alleen naar het patriarchaat, maar ook gewoon naar ammoniak en schraal bier.

