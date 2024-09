Hoe je als vrouw om salarisverhoging moet vragen

Is een kantoorbaan echt zo kut als het klinkt? Hoe eerlijk moet ik zijn bij een sollicitatie? En ben ik kansloos zonder diploma? De komende drie weken kan je op VICE terecht voor alles wat je moet weten over hoe werken werkt. Lees alle artikelen uit de VICE Guide to Work.

Toen ik liet weten dat ik een artikel ging schrijven over vrouwen die om salarisverhoging vragen, gebeurden er twee dingen.

Eén: sommige carrièrecoaches namen contact met me op om mij hun zonnige verhalen over succesvol onderhandelen te vertellen, wat leidde tot een reclamepraatje voor hun eigen bedrijf (jullie wens voor gratis reclame wordt opgemerkt, vrienden!).

Twee: goede vrienden appten me, of vertelden in de kroeg over hun ervaringen op dit gebied en hoe vervelend ze zich erover voelden.

Het verbaasde me eigenlijk niet eens om van slimme, creatieve vrouwen te horen dat ze werden afgeserveerd omdat ze een ‘slechte houding’ hadden of dat hun zwangerschapsverlof salarisverhoging in de weg stond. Sommigen vertelden me dat ze er in twee jaar niets bij hadden gekregen en meestal hadden ze ook geen idee wat mannelijke collega’s met dezelfde ervaring verdienen.

Daarmee is overigens niet gezegd dat die hosanna-verhalen van carrièrecoaches leugens zijn. Zij worden simpelweg betaald om de hele dag over dit soort zaken na te denken en dat is denk ik de belangrijkste les van mijn recente gesprek met de auteur en onderhandelingsstrateeg Carrie Gallant, die er workshops over geeft: het regelen van een salarisverhoging is geen kwestie van een eenmalig gesprek. Vooral als vrouw is het vaak een kwestie van lange adem.

“Je moet met mensen praten om te begrijpen hoe het werkt – en je hoeft het niet alleen te doen,” vertelt Gallant aan VICE. In plaats van de vraag om een salarisverhoging direct aan je baas voor te leggen, adviseert ze om na te denken over welke ‘waarde’ je hebt geleverd. Zorg ervoor dat men het weet als je een goede prestatie levert. “Door te beginnen dit hardop uit te spreken neemt ook de angst af om uiteindelijk over salarisverhoging te beginnen.”

Ik was al behoorlijk sceptisch over het Lean In-evangelie van Sheryl Sandberg [COO bij Facebook, red.], dat suggereert dat slechts zeven procent van de vrouwen om meer geld vraagt als ze onderhandelen over hun contract bij een nieuwe baan. In mijn sociale bubbel is dat in ieder geval niet waar, maar ook recent onderzoek uit Australië laat zien dat vrouwen ongeveer even vaak om meer geld vragen dan mannen, maar dat kerels 25 procent meer kans hebben om het daadwerkelijk te krijgen.

Dit heeft te maken met vooroordelen die we allemaal hebben, zegt Gallant. Vrouwen worden gezien als verbinders, helpers, mensen die goede relaties onderhouden. Als je uit die rol stapt en zegt dat je meer geld wilt verdienen raken mensen om de een of andere reden gefrustreerd. “Het werkt nu eenmaal zo, deze gevoelens bestaan. Het is slim om je daar bewust van te zijn en er je voordeel mee te doen”.

Gallant is ervan overtuigd dat je die vooroordelen bij managers kunt verminderen door in wij- en teamterminologie te spreken. “Wat ik bij een heleboel mensen zie, zowel bij mannen als vrouwen overigens, is dat wanneer we gaan onderhandelen het allemaal over onszelf gaat. Over wat ik nodig heb, of wat ík verdien. Maar managers willen juist weten wat zíj ermee opschieten.”

Het voelt in eerste instantie vreemd om je vraag om overuren uit te laten betalen te framen als een bijdrage aan teambuilding. Afhankelijk van het karakter van je baas werkt dit in meer of mindere mate. Maar wie woorden als “Ik verdien…” gebruikt heeft in ieder geval een groot risico om mensen tegen zich in het harnas te jagen, vooral als je net met een baan begint en je nog een vertrouwensband moet opbouwen met collega’s. Dan bestaat de kans dat ze gaan heroverwegen of je wel goed bij de organisatie past.

Dit klinkt oneerlijk en dat is het ook. De bottom line is: je zult als vrouw waarschijnlijk met discriminatie op de werkvloer te maken krijgen. Met name freelancers in creatieve beroepen zijn bijzonder kwetsbaar als ze om meer geld vragen, omdat klanten gemakkelijk naar een ander kunnen gaan. Ook als je langer lopende afspraken hebt bestaat de kans dat men nee zegt, en wordt het vervolgens ook alleen maar moeilijker om in de toekomst wél een verhoging te regelen.

Om te voorkomen dat je depressief op de bank jammert dat het zo oneerlijk is allemaal, adviseert Gallant continu op de hoogte te blijven van wat je buiten je huidige baan zou kunnen worden betaald. Praat met andere werkgevers, zodat je weet wat je elders waard bent. Met deze kennis in je achterzak kom je waarschijnlijk wel weg met het vragen om 5 tot 10 procent meer, zeker als je je toegevoegde waarde kunt aantonen.

Dat was ook het mooie van het stellen van deze vraag aan vrienden en collega’s. Bijna elk van deze gesprekken veranderde in een soort peptalk die uitmondde in hoe en wanneer we gaan vragen om een loonsverhoging. Een vriendin is al begonnen met het navragen van wat ze voor haar werkzaamheden kan verdienen bij een ander bedrijf. Alleen al door daar mee bezig te zijn realiseerde ze zich hoe onmisbaar ze eigenlijk was bij haar huidige opdrachtgever.

Zo heeft mijn artikel het thema bij veel vrienden op de radar gezet, maar het gevaar is dat het ook snel weer wegzakt. De kunst is uiteindelijk om er structureel mee bezig te blijven en de pay gap te verkleinen.

