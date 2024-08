Hoe je bakken met geld kan verdienen door games te streamen

Terwijl jij je laatste stukje ziel afschraapt door krantenabonnementen te slijten aan mensen die het liefst door je heen zouden lopen, verdient Marcella de Bie (27) geld door games te streamen. Onder het alias ‘Nysira‘ speelt ze computerspelletjes, filmt ze zichzelf met een webcam en zendt dat live uit op videoplatform Twitch.

Het lijkt een onnozel tijdverdrijf, maar De Bie verdient daar door het aantrekken van sponsors dus gewoon haar geld mee. Door elke dag een paar uurtjes te streamen heeft ze inmiddels haar eigen huis gekocht en rijdt ze in een dikke Tesla.



Ik sprak met haar af om te vragen hoe je geld verdient met gamen. Verder hadden we het over stalkers, donaties van 1800 euro en vrouw zijn in een mannenwereld.

VICE Money: Ha Marcella! Hoe kwam je erbij om geld te verdienen met het streamen van games?

Marcella de Bie: Ik was al een tijdje op zoek naar een nieuwe baan, tot ik bij een gamewedstrijd wat mensen leerde kennen. ‘Waarom ga je niet livestreamen op Twitch?’, zeiden ze. Ik deed wat onderzoek en ging meteen aan de slag met een oude webcam. De eerste keer had ik vijf kijkers, maar al snel werden dat er steeds meer en vroegen mensen waarom ik geen donatieknop had. Niet lang nadat ik die had geïnstalleerd, ontving ik mijn eerste grote donatie: vijfhonderd euro. Dat was sick.

Wat heb je met dat geld gedaan?

Opzij gezet, dat getal op mijn rekening mocht voor mijn part snel hoger worden. Ik ga sowieso verantwoordelijk met mijn geld om, ik geef eigenlijk alleen veel geld uit aan mijn auto.

Alle foto’s door Ryan Oosterling



Was dat de grootste donatie die je ooit kreeg?

Dat was 1800 euro. Ik kreeg het van oudere man uit Amerika die graag meisjes van mijn leeftijd hielp om hun dromen waar te maken. Waarschijnlijk deed ik hem aan zijn overleden dochter denken.

Als mensen een hele grote donatie doen, stuur ik altijd een berichtje of ze het wel echt kunnen missen. Het lijkt me zo erg als iemand bij wijze van spreken alleen nog maar een droge boterham kan eten omdat al zijn geld opgaat aan donaties. Of stel dat iemand per ongeluk een nul teveel invult.

Als iemand er spijt van heeft, stort je het dan terug?

Ik heb een keer meegemaakt dat een jongen zijn geld terug wilde omdat hij vond dat hij niet genoeg aandacht kreeg. PayPal heeft mij uiteindelijk gelijk gegeven. Ze hebben hem een paar euro teruggegeven en mij de rest laten houden. Streamers worden door PayPal goed beschermd, ze weten dat streamers niks terug hoeven te doen en het komt vaker voor.

Hoe heb je je stream-imperium over de jaren heen opgebouwd?

Wat denk ik heeft geholpen voor mijn bekendheid op Twitch, is dat ik al na twee maanden werd benaderd door het televisieprogramma Gamekings. Of ik een keer een programma wilde presenteren. Dat deed ik en daardoor kreeg ik snel bekendheid. Ik ben enorm fan van Gamekings, dus vond ik het super eng toen ik voor de eerste keer moest presenteren. Ik had nul ervaring, met mijn studie informatica en fotografie, dus toen ik de eerste dag aankwam in de studio in Amsterdam en meteen een item moest opnemen was ik heel zenuwachtig. Gelukkig waren mijn collega’s lief en begripvol en ging het presenteren me goed af.

Ben je zakelijk ingesteld?

Ik doe het meeste zelf op zakelijk gebied. Ik maak afspraken met potentiële nieuwe sponsoren en ik sluit deals met ze. Ik heb ook weleens meegemaakt dat ze niet betalen – dan kan ik wel mijn mannetje staan. Gelukkig heb ik een accountant, want ik haat papierwerk. Verder gaat die zakelijke instelling altijd door. Er is nooit een moment waarop ik denk dat ik succes heb en een beetje rust verdien. Maar ik vind het niet zo erg om verslaafd te zijn aan werken, ik geniet ervan.

Wat is het geheim van je succes?

Ik ben vooral dicht bij mezelf gebleven. Ik speel geen rol, ik ben hooguit wat energieker als ik stream. Veel mensen doen zich anders voor op internet. Dat kan ook prima, want de markt is groot. Natuurlijk krijg je abonnees als je in laag shirt streamt of heel grappig bent, maar als je gewoon heel goed bent in een spel, kijken mensen ook graag. Persoonlijk wil ik goed gamen, entertainen en overkomen als een sterke, onafhankelijke vrouw. Al ontving ik zo veel hatelijke opmerkingen in het begin! Mensen noemden me ‘hoer’ en ‘webcamgirl’. Al had ik een coltrui aan, een muts op en verscheen ik zonder make-up voor de camera.

Krijg je veel negatieve reacties?

Soms, als mensen denken dat je alleen gamet voor de aandacht, of omdat mannen dat leuk vinden. Ik ga dus echt niet mijn tijd verspillen om iemand te pleasen. Ik hou van gamen, deal with it. Ik had het er in het begin enorm moeilijk mee om zoveel haat over me heen te krijgen, soms kon ik echt in huilen uitbarsten als ik klaar was met streamen. Ik probeer steeds meer afstand te creëren tussen de kijkers en mij. De scheiding tussen zakelijk en privé is heel belangrijk. Eerst deelde ik persoonlijke dingen en behandelde ik mijn kijkers als vrienden, maar dat pakte weleens negatief uit.

Hoe dan?

Mensen maken misbruik van de dingen die ze van je weten. Ik werk soms met moderators die nare comments weghalen en mensen bannen als dat nodig is. Met een van mijn moderators was ik heel close, ik vertrouwde hem in alles. Tot ik erachter kwam dat hij negatieve dingen over me zei achter mijn rug om, terwijl hij tegen mij poeslief deed.

Ik ontsloeg hem meteen toen ik erachter kwam. Hij werd laaiend en zei dat hij niet zonder me kon en naar Nederland zou komen.

“Ik heb een keer meegemaakt dat een jongen zijn geld terug wilde omdat hij vond dat hij niet genoeg aandacht kreeg.”





Creepy! En toen?

Het werd steeds erger. Ik kreeg een mail van zijn broer dat die jongen zelfmoord had gepleegd, daar schrok ik heel erg van. Ik kreeg ook een vaag bericht op Twitter van de politie, toen gingen er nog meer alarmbellen rinkelen. Uiteindelijk kwam ik erachter dat hij alles had verzonnen en gewoon aandacht zocht.

Word je vaker lastiggevallen of gestalkt?

Helaas wel. Mijn telefoonnummer is een keer op Instagram gezet, alsof dat het nummer van Enzo Knol was. Mijn telefoon ontplofte zowat, ik kreeg honderden berichten binnen. Toen het na een maand nog niet ophield heb ik een nieuw nummer genomen. Er was een keer iemand die een heleboel abonnementen op Playboy had afgesloten, toen lag m’n postbus helemaal vol met tijdschriften. Verder was er een man die vond dat ik te weinig reageerde op zijn comments in de chatroom, en toen ging dreigen dat hij naar mijn huis zou komen.

Hoe ga je daarmee om?

Het hoort er helaas bij. Maar dat geldt voor de hele zakelijke wereld, denk ik. Het maakt niet uit of je games streamt of een onderneming hebt, de wereld is gewoon keihard. Je moet slikken en weer doorgaan.

Bedankt en veel succes met alles!

