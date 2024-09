Hoe je betere seks kunt hebben als vrouw van in de twintig

(Bovenste foto: Chris Bethell)

Als een eigenzinnige sekstherapeut me zou vragen mijn seksleven tot dusverre te schilderen, zou het eruit zien als de jeugdtekening van een seriemoordenaar. Er zou wat rood “bloed” op te zien zijn, voor alle relaties die langer dan een jaar duurde; een paar boze BIC-penkrabbels voor de mensen met wie ik geneukt heb totdat ze me negeerden: en gewelddadig aangebrachte spetters verf voor de vele one-night-stands met vrienden, collega’s en mensen die ik in de rij voor de wc ontmoette. Tenslotte zou ik aanstekervloeistof op het ‘kunstwerk’ gieten en het in de fik steken.

Kan iemand het ons kwalijk nemen dat we zulke rommelige sekslevens hebben? Combineer de mogelijkheden van datingapps met een koppige weigering het rocksterrenleven te ontgroeien, en het mag geen verrassing heten dat er een generatie jonge vrouwen is wier leven meer lijkt op dat van Fleabag dan op dat van Kate Middleton. Dat zou helemaal prima zijn als het genot van seks niet nog steeds zo scheef tegenover dat van mannen zou zijn. Let wel, met tieners die claimen te “leren” hoe seks moet via porno, is het niet zo raar veel heteroseksuele vrouwen zeggen dat ze geen genot ervaren tijdens seks.

De geaccepteerde wijsheid is dat, voor heteroseksuele vrouwen, seks best wel meh is totdat je de veertig bereikt, waarna ineens elk seksueel contact dat je hebt eindigt in een orgasme. Maar dat is duidelijk leeftijdsdiscriminatie; er is geen reden waarom vrouwen in hun twintigerjaren niet hetzelfde zouden kunnen doen. Kijk: hier zijn wat experts die het met me eens zijn en wat nuttige tips hebben:

VERGEET WAT JE DACHT TE WETEN

Oké, niet alles. Als dat tornado-ding dat je met je tong doet voor je werkt, blijf het dan vooral doen. Maar de experts bevestigen: er zijn zoveel verwachtingen rondom seks dat het overweldigend kan worden. Denise Knowles, een sekstherapeut van liefdadigheidsinstelling Relate, legt uit dat de meeste seksuele problemen van haar cliënten onder de noemer “faalangst” vallen –mensen zijn bang dat ze iets niet goed doen.

Dit kan komen door zorgen over kennis, problemen met het lichaamsbeeld, moeilijke ervaringen in het verleden, emotionele problemen – in principe alles wat in de weg zit van de mogelijkheid te kunnen ontspannen. “We zien veel seksuele beelden in de media – in porno en in films – en er is een bepaalde manier van gedragen,” legt ze uit. “Als vrouwen denken dat ze dat moeten doen en dat botst met hoe zij zich zichzelf zien of hoe ze seks willen, hoe kunnen ze er dan van genieten?”

STOP MET JE ZORGEN MAKEN OVER JE ORGASME

Een groot onderdeel van faalangst, volgens Denise, gaat over hoe en of we klaarkomen. Dit is niet veranderd sinds ze haar carrière als sekstherapeut 25 jaar geleden begon; het is gewoon zo dat vrouwen er nu, in het post- Sex and the City tijdperk, meer over praten

“Vrouwen zeggen soms dat ze er nog nooit een hebben gehad,” zegt ze. “Als ik uitleg wat het is, zeggen ze: “Oh, toch misschien wel…” Mensen denken dat het een When Harry Met Sally-moment is, of verwachten dat de aarde zal barsten. Ik help mensen te begrijpen wat er psychologisch gebeurt tijdens een orgasme, zodat ze begrijpen dat sommige orgasmes kunnen voelen als een 1 op de schaal van Richter, en anderen weer een 8 kunnen zijn. En dat, als je jezelf onder druk zet een 8 te bereiken, je jezelf er wellicht van weerhoudt überhaupt een orgasme bereiken.”

ALS JE JE ZORGEN MAAKT, PROBEER HET EERST IN JE EENTJE

Foto met dank aan Sh!

“De meest voorkomende vraag die we krijgen is: “Ik heb nog nooit een orgasme gehad – is er iets mis met me?” vertelt Renée, die al tien jaar bij de op vrouwen gerichte seksshop Sh! in Londen werkt. “Vrouwen leggen veel druk op zichzelf – en hun partners kunnen dat ook doen, en zo ontstaat het fake orgasme, dat een sneeuwbaleffect heeft – en hoe ga je dan twee jaar later zeggen: ‘Eigenlijk werkt dit niet echt voor me’?”

Renée zegt dat aan een orgasme veel oefening vooraf gaat, en dat je de stem in je hoofd uit moet zetten die zegt: “je doet er te lang over” of “het gaat niet gebeuren, vriend”. Het is een beetje als meditatie, eigenlijk, en het in je eentje doen is belangrijk omdat de prestatiedruk hoger is als je met een partner bent. “Ik zou beginnen met glijmiddel en vingers, dan een kleine vibrator,” zegt ze.

Je kan je partner later vertellen dat je het de hele tijd fakete; los eerst je eigen problemen op.

GEBRUIK PORNO IN JE VOORDEEL, ALS JE HET ÜBERHAUPT GAAT GEBRUIKEN

Ja, porno is misschien wel het masturbatie-equivalent van een magnetronmaaltijd. Maar alleen omdat we af en toe een beetje lui zijn betekent dat niet dat we niet liever uit eten gaan bij een sterrenrestaurant als iemand het aan zou bieden. Op dezelfde manier kan porno ons leren echte seks te waarderen, zegt Louisa Knight, een professionele onderdanige en escort uit Londen. “De verwachting van regelmaat, de misvatting dat je je seksuele piek hebt bereikt of nadert en het gevoel dat je lichaam er op een bepaalde manier uit moet zien… Ik denk niet dat ze allemaal voornamelijk door porno komen”, zegt Louisa. “Je ziet een divers scala aan lichamen binnen porno die je niet in vrouwenmedia ziet.”

Er is zoveel verschillende porno, zegt ze, dat je bijna alles kan vinden wat je wilt. Dus, het zou ons juist duidelijk moeten maken wat we missen, in plaats van ons te laten voelen dat we alles verkeerd doen. “Het is als de Pinterest van sekswerkers”, zegt Louisa. “Als klanten me bellen en ze weten niet wat ze willen, adviseer ik ze om porno te kijken. “Kijk waarvan je opgewonden raakt en waarvan niet, en kom dan terug naar me’, zeg ik.

GROEPSSEKS EN SEKSFEESTJES KUNNEN EEN GOED IDEE ZIJN

Verveelt je seksleven je al op je 25e? Waarom experimenteer je niet met groepsseks? “Als je apps wil gebruiken kun je FEELD, dat vroeger Thrinder heette, eens bekijken,” zegt Louisa, die veel groepsseks heeft, zowel voor haar werk als in haar privéleven. Ze organiseert zelfs een seksfeest voor twintig personen in haar appartement. Dat feest is op de avond dat we elkaar spreken. Is een seksfeest niet gewoon goed georganiseerd plezier, vraag ik. “In sommige opzichten… maar iedereen heeft deze mythe in zijn hoofd van de perfecte, spontane groepsseksontmoeting. Het gebeurt niet zo gemakkelijk als mensen graag zouden willen. Meestal vind je iemand en dan ga je richting seks nadat je al wat meer gecommuniceerd hebt.

Als bezoeker van tientallen seksfeestjes, zegt Lousia dat een van de grootste voordelen van het bekijken van andere mensen die seks hebben is dat “je mensen met verschillende lichamen, genderidentiteiten en seksualiteiten zal zien neuken, wat je meer ontspannen maakt over de dingen waar je zelf tegenaan loopt omdat je je realiseert dat mensen op heel veel verschillende manieren seks hebben.” Je zal misschien stelletjes met andere soorten relaties ontmoeten – niet-monogaam bijvoorbeeld – en dat zal je aan het denken zetten over wat je misschien wel of niet interessant vindt. “Daarnaast zit er natuurlijk een waarheid in dat wanneer je je partner begeerd ziet worden door andere mensen, je eraan herinnerd wordt waarom je je aangetrokken tot hem of haar voelt. Als je wilt kan je ook gewoon samen gaan en seks met elkaar hebben, terwijl je naar anderen kijkt.”

Als je je afvraagt waar te beginnen, vraag het Google. En onthoud: dat je gaat betekent niet dat je seks moet hebben.

HET SIMPEL HOUDEN IS OOK PRIMA

Als het idee van het bekijken van een doorsnee groep mensen die een gangbang hebben je niets lijkt, wees dan niet bang – je saaie relatie, of een totaal gebrek aan een relatie, wat meer pit geven kan heel simpel (en goedkoop) zijn. “Bij dingen als kink zijn veel mensen geïntimideerd door de behoefte aan accessoires of ‘dingen’”, zegt Louisa. “In werkelijkheid kan je met kink heel veel kanten op, want BDSM gaat gewoon om machtsdynamiek. Je kunt dingen doen als stoeien of nog wat ruiger dan dat, of gekke regels maken waardoor de machtsposities verschuiven, zonder dat je echt dat hele meester-slaaf-ding gaat doen. Laat een partner iets onderdanigs voor jou doen, zoals je een massage geven of pak gewoon zijn of haar telefoon af.

Sh! verkoopt een hoop seksspeeltjes voor kink play in alle soorten en maten – buttplugs, dubbele dildo’s – maar voor Renée is er één basisproduct dat ze iedereen aan zou raden en dat is een fles glijmiddel. “Als je maar een ding in je hele leven bij een seksshop gaat kopen dan moet het glijmiddel zijn”, zegt ze enthousiast. “Er is een idee dat vrouwen van zichzelf nat genoeg moeten zijn, maar er zijn veel redenen waarom een vrouw een beetje droog kan zijn – je kunt uitgedroogd zijn, medicijnengebruik kan meespelen, of het kan hormonale redenen hebben. Glijmiddel toevoegen maakt zo’n verschil. Het is zo gemakkelijk, ik zou willen dat meer vrouwen dit wisten”.

COMMUNICATIE IS DE SLEUTEL

Foto: Digboston, via

We hebben in onze cultuur zo’n obsessie met het idee dat goede seks vanzelf en direct gebeurt en dat je elkaars gedachten gewoon kunt lezen en instinctief kunt weten wat de ander wil,” zegt Louisa. “Dan denken we dat als je dat niet kan, je seksueel niet bij elkaar past. Maar dat is gewoon niet hoe het werkt.” Louisa geeft het eenvoudige voorbeeld van de keer dat ze een koppel via een app voor trio’s ontmoette. Ze begonnen aan het voorspel en het werd snel duidelijk dat zij een ‘vies, kinky trio’ zocht en het stel gewoon iemand zocht om ‘aardbeien in chocola mee te dippen en Bruno Mars mee te luisteren.” Het punt is: goede communicatie vanaf het begin kan iedereens verwachtingen duidelijk maken.



Renée is het daarmee eens. Ze geeft het voorbeeld van een stel dat al jarenlang samen is en voelt dat hun seksleven bergafwaarts gaat, en zegt daarover: “ga naar een lokale vrouwvriendelijke seksshop. Ontdek ‘m samen, lach een beetje. Misschien vind je iets kleins als een flesje glijmiddel of een cock ring om mee te beginnen, maar het opent je wereld en is een manier om te praten over verlangens en dingen die je nog nooit geprobeerd hebt. Het hoeft niets geks te zijn – koop een seksboek en ontdek nieuwe standjes. Als je met iemand samenkomt heb je een nieuwe relatie-energie, en na een tijdje gaat het gewone leven door en lopen veel stellen vast. Heb een avondje uit met zijn tweeën… praat.”

ACCEPTEER DAT ER NIET ZOIETS IS ALS EEN ‘NORMALE VAGINA’

Je kent het oude advies: pak een handspiegel en kijk het beest direct in de ogen. Het klinkt als onzin, maar volgens de experts is comfortabel worden met je eigen vagina behulpzaam op het pad naar seksuele verlichting (en bij het genieten van gebeft worden). Op dit gebied raad Renée aan de website “The Great Wall of Vagina” te bezoeken, een overzicht van vierhonderd in gips gegoten vagina’s door kunstenaar Jamie McCartney.

“We hadden een deel van deze expositie in de winkel en elke vrouw die binnenkwam en ze zag zei: ‘Ik kan niet geloven dat ze zó verschillend zijn!’” zegt Renée. “We hebben het idee dat vagina’s er hetzelfde uit moeten zien, maar dat is niet zo. Als je dat ziet, realiseer je je dat je schaamlippen niet raar zijn; ze zijn gewoon uniek.

ONTHOUD: SEKS HOORT LEUK TE ZIJN, MAAR IS GEEN VOORWAARDE VOOR PLEZIER

Over het algemeen, zegt Louisa, moeten we ons altijd herinneren waarom we ookalweer seks willen hebben. Ze vergelijkt seks met sporten of gezond eten en legt uit dat we in een tijdperk leven waarin er zoveel opties en mythes rondom deze dingen zijn – en zoveel sociale druk om eraan mee te doen – dat ze snel kunnen omslaan van iets dat leuk hoort te zijn naar gewoon een andere stok om jezelf mee te kunnen slaan. “Niet iedereen wil überhaupt seks hebben”, merkt ze op. “Er zijn genoeg mensen die nooit seks hebben en dat is prima voor ze. We moeten echt stoppen met denken dat er maar een juiste manier is en dat al het andere verkeerd is”.