Hoe je een kind voorbereidt op toekomstige tweelingbroers of -zussen

Beyoncé verraste afgelopen week de wereld met haar kleurrijke zwangerschapsfoto’s op Instagram, waarmee ze aankondigde dat ze in verwachting is van een tweeling. Al binnen een paar minuten ging haar post dwars door het dak van het internet, en fans van over de hele wereld waren dolblij voor Queen B, Jay Z en de nieuwe grote zus, Blue Ivy. Maar die laatste is ook het gezinslid dat misschien wel het zwaarst getroffen is door dit nieuws.



Ik ben psycholoog en werk veel met mensen die net moeder of vader zijn geworden of een nieuwe baby verwachten. Ik heb van dichtbij gezien hoeveel effect het kan hebben op de ontwikkeling van een kind, zowel emotioneel als psychologisch, als er een nieuw broertje of zusje bij komt. Terwijl de ouders superenthousiast zijn over het nieuwe, aanstaande gezinslid, komt het vaak voor dat de oudere broer of zus zich door deze verandering bedreigd en jaloers voelt. En deze gevoelens worden nog veel intenser als het gaat om een tweeling. Voor kinderen kan het voelen alsof de vader en moeder alleen nog maar van de nieuwe baby’s houden.

Kinderen kunnen zelfs terugvallen naar een eerder ontwikkelingsstadium, zodat ze dezelfde zorg en aandacht nodig hebben als de nieuwe baby’s. Een nieuwe grote zus als Blue Ivy kan bijvoorbeeld vaker driftbuien krijgen, of niet meer willen luisteren naar de regels van de ouders. Dit onhebbelijke gedrag kan thuis een ravage aanrichten, maar het is voor het kind vooral een manier om controle te krijgen over iets waar het niets aan kan veranderen: niet langer in het middelpunt van de belangstelling staan. Voor kinderen die niet beroemd zijn is dit al een groot probleem, en voor Blue Ivy – die al sinds de dag dat ze geboren is in haar eentje staat te shinen – kan het nog veel lastiger worden.

Videos by VICE

Oudere kinderen die meer tijd met mam en pap hebben kunnen doorbrengen, kunnen zich dus bedreigd voelen door de komst van een broertje of zusje; het is normaal dat ze zich verdrietig, boos en in de war voelen door deze enorme levensverandering. Maar wees gerust, Beyoncé en Jay Z, er zijn verschillende slimme manieren om Blue Ivy voor te bereiden op de komst van de baby’s.



Praat met Blue Ivy over de komst van de tweeling

Kinderen in de leeftijd van Blue Ivy zijn nieuwsgierig naar de groeiende buik van de moeder en hebben vaak een hoop vragen over de geboorte van de baby. Je kan Blue Ivy meenemen naar een echo bijvoorbeeld, en er zijn verschillende kinderboeken over dit onderwerp die je voor zou kunnen lezen.

Zet haar aan het werk

Een manier die voor sommige ouders goed uitpakte, is om de nieuwe oudere zus of broer aan te wijzen als woordvoerder van de tweeling. Wanneer iemand vraagt naar het geslacht of, na de geboorte, in welke volgorde de tweeling naar buiten is gekomen, laat Blue Ivy dan het woord doen. Dat kan haar het gevoel geven dat zij belangrijk is en echt onderdeel uitmaakt van deze nieuwe gezinsontwikkeling.



Help haar om trots te zijn op het zijn van een grote zus

Schoolgaande kinderen zijn vaak trots op hun nieuwe rol, en ze vinden het leuk om zelf aan te kondigen dat ze een broer of zus (of allebei) krijgen, bijvoorbeeld door een t-shirt te dragen met ‘Ik word een grote zus’ erop. Ook kun je dan gelijk de kans pakken om het met Blue Ivy over de rol van grote zussen te hebben, en misschien vindt ze het ook leuk om mee te gaan winkelen om babyspullen voor de tweeling uit te zoeken.



Beloof haar dat ze kan rekenen op exclusieve aandacht

Oudere kinderen kunnen bang zijn om in de steek gelaten te worden door hun ouders, zodra de nieuwe baby’s er zijn. Door al voor de geboorte deze zorgen te bespreken, neem je wat van deze angst weg. Laat Blue Ivy weten dat je tijd zal maken om alleen met haar dingen te gaan doen die zij leuk vindt, en laat haar weten dat er genoeg liefde is voor iedereen.

Dit artikel verscheen eerder op Tonic , de nieuwste site van Vice die zich richt op gezondheid.