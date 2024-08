Hoe je een non-op transvrouw kunt beffen

Elk lichaam is anders, en iedereen ervaart genot dus op een andere manier. Dat kan bepaalde handelingen – zoals orale seks – behoorlijk ingewikkeld maken. Om het allemaal iets minder complex te maken, vroeg ik een aantal transvrouwen die geen geslachtsoperatie hebben ondergaan hoe zij het liefst gebeft worden. Voor wat extra context heb ik hun inzichten aangevuld met een paar tips van experts op het gebied van transseks. Omdat ik zelf geen transvrouw ben, laat ik de transvrouwen en experts in dit stuk aan het woord. Want, zoals transschrijver Kennedy Nadler zegt: “Publieke gesprekken over wat transvrouwen in bed doen, worden zelden in onze eigen woorden gevoerd.”

Leef dit advies vooral niet na alsof het de tien geboden zijn, maar zie het simpelweg als inspiratie. En luisteren naar je partner en praten over wat voor jullie werkt is veel en veel belangrijker is dan de duizenden seksgidsen die je op het internet tegenkomt.

Het beestje bij haar naam noemen

Er zijn ontelbare manieren waarop transvrouwen naar hun genitaliën kunnen verwijzen. Sommigen zeggen clit, vagina of vulva. Anderen noemen het hun pik, vrouwenpik of lul. Maar er zijn ook vrouwen die het gewoon hun genitaliën of edele delen noemen. Eén vrouw beschreef haar intieme zone zelfs als ‘Brenda’. In dit stuk gebruik ik zelf de anatomische benamingen, zoals eikel en penis, maar laat de vrouwen hun lichaam beschrijven zoals zij dat zelf willen.

De namen voor orale seks zijn ook talloos. Zo kan je beffen, minetten, met je bek in ‘t natte gras liggen (op z’n Amsterdams), aan cunnilingus doen of – zoals sommige vrouwen het noemen – een blowjob geven. Hoe je het noemt hangt allemaal af van de persoon bij wie je het doet, en hoe zij de daad en hun genitaliën het liefst beschrijven.

In het Engels worden vaak de termen ‘going down’ en ‘getting eaten out’ gebruikt. “Toch zou ik deze woorden niet zo snel gebruiken”, zegt Matty Lynn Barnes, een fotograaf en transvrouw uit Oakland, Amerika. “Ik ben geen fan van termen die in het verleden werden gebruikt om orale seks met een cisgender man aan te duiden.”

Mara, een transvrouw uit Chicago (wier achternaam om privacyredenen niet wordt genoemd) legt uit dat het woord dat zij gebruikt afhankelijk is van de situatie. “Ik ben vrij flexibel in mijn woordkeuze. Soms ben ik in een wilde bui en zeg ik: ‘Zuig mijn penis, nu’. Andere keren is het allemaal wat lieflijker en zeg ik: ‘Ik wil je beffen tot ik niet meer kan ademen.’”

Als jij de persoon bent die de daad gaat verrichten en niet zeker weet hoe je het moet noemen (of überhaupt niet weet of je partner er wel zin in heeft), vraag het dan gewoon. Uitgaan van de verkeerde dingen is namelijk verre van sexy.

Tongtechnieken

De tongbewegingen die je maakt tijdens de orale seks bij een transvrouw zijn niet veel anders dan de bewegingen die je bij andere soorten beffen maakt. Je gebruik simpelweg je tong om zachtjes aan de genitaliën te likken of zuigen, en je kunt de druk van je gezicht of neus gebruiken om het gebied te stimuleren.

Het is belangrijk om je er bewust van te zijn dat de clitoris en de eikel (het topje van de penis) homoloog zijn. Dit betekent dat ze overeenkomen qua structuur en uit dezelfde embryonale cellen bestaan. Beide zitten vol zenuwuiteinden, waardoor het fijn kan zijn om de nadruk op die gevoelige plekken te leggen. Als je een transvrouw beft, vergeet dan dus vooral de eikel en het frenulum (het stukje dat de voorhuid met de eikel verbindt) niet.

“Ik vind het een fijn idee dat de clitoris en de eikel zoveel op elkaar lijken,” zegt Matty Lynn. “Als een transvrouw ervoor kiest om vaginoplasty te ondergaan, is dit ook het deel dat wordt gebruikt om de clitoris van te maken. Toen ik hierachter kwam, werd het makkelijker voor me om dit specifieke deel van mijn genitaliën te leren waarderen. Het zorgde er in ieder geval voor dat de afkeer ervan een beetje verdween. Als iemand me beft, laat ik diegene de focus op dat stukje van mijn genitaliën leggen. Ik weet zeker dat de fijnste plekken en bewegingen per persoon verschillen (ook voor mensen met een clitoris), maar ik vind het persoonlijk het lekkerst als mijn partner veel tijd besteedt aan dat specifieke plekje.”

Zoals Matty Lynn al aangeeft, verschilt dit enorm per persoon. Zo schrijft Allison Moon in Girl Seks 101: “Te veel stimulatie van de eikel kan vervelend zijn voor sommige meisjes, vooral als ze een erectie heeft.” In dat geval raadt Moon “kleine likjes” aan, “ongeveer een paar centimeter onder het frenulum, aan de onderkant van haar clit.” Mey Valdivia Rude raadt aan om af te wisselen tussen de boven- en onderkant van de penis. “Probeer je tong eens tegen de onderkant aan te drukken,” zegt ze.

“Afhankelijk van wat voor orale seks je geeft, stimuleer je verschillende zenuwuiteinden,” zegt Mira Bellwether, schrijver van Fucking Trans Women, waarin ook de meest gevoelige zenuwen worden besproken. “Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe dol ik ben op de zwerfzenuw. Dit is een superlange zenuw die je kan stimuleren door middel van masturbatie, orale seks op je clit, of door de anus te stimuleren.”

Het is bovendien belangrijk om je te realiseren dat erogene zones zich kunnen verplaatsen als iemand hormonen slikt. Dit is iets wat Mara zelf heeft ervaren. “Ik vind het nog steeds heerlijk als mensen mijn clit/pik zuigen, dat is zo sexy,” zegt ze. “Maar hij blijft vaak niet meer zo lang hard als vroeger. Dat gebrek aan controle levert soms een enorme druk op.” En dat is dus precies waarom het zo belangrijk is om met je partner te blijven communiceren.

Uitrusting en alternatieven

Bij orale seks kunnen speeltjes, de testikels of het rectum betrokken worden. Maar je kunt er ook voor kiezen om het perineum (het stukje tussen de genitaliën en de anus, dat vol zenuwuiteinden zit) of de anus te stimuleren. Dat laatste wordt ook wel rimmen genoemd – of zoals ze in het Spaans zeggen ‘beso negro,’ wat letterlijk ‘zwarte zoen’ betekent. “Het is 2018, iedereen likt aan konten. En dat is niet gek, analingus is nu eenmaal superfijn,” zegt Bellwether.

Mara vertelt dat ze meer geniet van rimmen sinds ze hormonen is gaan gebruiken. “Mijn penis werkt niet meer zoals vroeger. Het komt dus niet vaak voor dat ik een orgasme krijg als enkel mijn penis wordt gestimuleerd,” legt ze uit. “Ik geniet er dus meer van om gerimd te worden. Dat heeft ook te maken met het feit dat iemand zo bij mijn prostaat kan komen. Die noem ik nu dus gewoon mijn G-spot.”

Onlangs heeft Mara een nieuwe rim-techniek ontdekt, waarvan ze niet zeker weet of er een naam voor is. Zelf noemt ze het een ‘blow-out,’ wat ik een geweldige naam vind. “Bij een blow-out vul je het rectum van je partner met lucht, waarna je je handen of mond gebruikt om haar te laten klaarkomen.”

Als je partner het fijn vindt als er met haar scrotum wordt gespeeld, raadt Moon een techniek aan die ze de ‘Vliegende Eekhoorn’ noemt. Hierbij pak je voorzichtig de huid van het scrotum vast, zonder de testikels of zaadleiders mee te pakken. Vervolgens trek je de huid over haar eikel heen. “De huid komt hierdoor strak te staan, waardoor het er glanzend uitziet. Nu kan je je mond erop plaatsen en door haar scrotum heen aan haar clit likken en zuigen. Als ze het fijn vindt, kan je haar testikels ook kietelen of aaien, in plaats van ze naast haar clit te laten hangen. Als ze van prostaatstimulatie houdt, kan het ook heerlijk zijn om een vinger in haar anus te stoppen terwijl je haar beft. En als ze muffing lekker vindt, is het ook super om haar zo te vingeren terwijl je met haar clit speelt

Wat laatste tips

Als transvrouwen en hun partners graag orale seks willen proberen, kunnen ze volgens Matty Lynn het beste gewoon beginnen met experimenteren. “Ga op onderzoek uit, leer meer over je lichaam en ontdek wat goed voelt voor jou. Er zijn veel verschillende manieren waarop we ons fantastisch kunnen voelen, zelfs als onze genitale situatie niet ideaal is. En als je eenmaal weet wat je prettig vindt, laat het dan aan je partners weten. Wees specifiek!”

Naast experimenteren en iemand vinden die je “voldoende vertrouwt om er seks mee te hebben,” zegt Bellwether dat het handig is om aantekeningen te maken in een notitieboekje. “Schrijf alles op dat voor jou werkt. Niet alleen de dingen die je fijn vindt of juist niet (hoewel dat ook belangrijk is), maar vooral wat goed werkt voor jouw lichaam.”

Het allerlaatste advies is om vooral niet bang te zijn. “Ik maakte me heel druk over hoe de seks zou zijn na mijn transitie,” zegt Mara. “Ik maakte me gigantisch veel zorgen over allerlei dingen. Zou ik mijn gevoel verliezen, kon ik nog een erectie krijgen, en kon ik anderen nog wel bevredigen?” Volgens Mara is het belangrijk om te beseffen dat “alles uiteindelijk goed komt. Je lichaam zal nog steeds een fantastisch seksueel wonder zijn, maar je moet wel openstaan voor de ervaring en er voor jezelf zijn. Gooi alle verwachtingen en angsten overboord.”

“Ik leer mijn lichaam nu iedere dag opnieuw kennen,” zegt ze. En eigenlijk, is dat iets wat we allemaal zouden moeten doen.

