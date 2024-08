Hoe je een perfecte naaktselfie kan maken

Als je ooit in een ongemakkelijke (maar hopelijk sexy) houding de fotoknop op je telefoon hebt geprobeerd in te drukken – waarna de gelukkige persoon die de foto ontving gelijk doorhad dat je moeiteloze, nonchalante naaktselfie helemaal niet zo moeiteloos en nonchalant was – dan weet je dat het nemen van een goede blootfoto in je eentje een ware kunstvorm is.

Gelukkig voor ons (en voor de ontvangers) helpt model, actrice en doorgewinterde naaktselfiemaker Barbie Ferreira ons met de perfecte foto van je naakte zelf, en kunnen we de strijd met een te korte arm en de zwaartekracht achter ons laten.

Hoewel naaktfoto’s al geen taboe meer zijn sinds iedereen zich realiseerde dat slutshamen dom is, bestaan er wel degelijk regels en fatsoensnormen. Wederzijdse toestemming online is net zo belangrijk als in het echte leven. En hoewel het vanzelfsprekend zou moeten zijn, waarschuwt Barbie dat we nooit de naaktfoto’s van andere mensen mogen delen.

Ja, die regel geldt ook voor je beste vriend en je huisgenoten. Dat gezegd hebbende, naaktfoto’s kunnen een geweldige boost geven aan je relatie(s). “Ik vind naaktfoto’s absoluut fantastisch,” zegt Barbie. “Mensen die niet altijd bij elkaar zijn, kunnen zo toch een intiem moment met elkaar delen.”

Toch zijn er ook dingen die een hitsige sfeer gelijk om zeep helpen. Bewaar close-ups van geslachtsdelen voor je anatomielessen en wees een beetje creatief. “Je moet een verhaal vertellen,” zegt Barbie. Verlichting kan daarbij helpen, en de sfeer van zoetjes naar mysterieus en zwoel veranderen.

Hoewel jij het belangrijkste bent op de foto, is wat er op de achtergrond gebeurt ook te zien. Vermijd de badkamer – behalve als je in bad zit – en let erop dat er geen vuile vaat te zien is (tenzij je partner dat geil vindt). Handen kunnen zowel nuttig zijn om te verbergen wat je niet wilt delen, als te accentueren wie je bent.

En ten slotte, houd je niet in! Hoewel klassieke naaktselfies nooit teleurstellen, zegt Barbie dat een zelfontspanner alleen maar bijdraagt aan de vele manieren waarop je je lichaam kunt laten zien.

Veel plezier!