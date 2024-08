Hoe je een trio hebt zonder als knullige kluns over te komen

Misschien heb je in je leven een boel trio’s gehad, misschien ook wel nooit. Ofwel omdat het je nooit zo boeiend heeft geleken, ofwel omdat je toevallig nooit op een after bent beland waar door een toevallige speling van het lot twee andere mensen met nogal rode oortjes achterbleven, ofwel om een andere reden.

Wat er ook op jou van toepassing is: het kan nooit kwaad om een beetje te weten wat je moet doen als de situatie zich aandient, want anders sta je er ook maar een beetje bij als een lompe kluns. Ik vroeg een triodeskundige en wat mensen die zelf fantastische en geweldige triootjes hebben gehad om hun allerbeste trio-advies.

Eerst nog even een disclaimer: alle gangbare seksregels zijn hierbij van toepassing, en ik ga ze zeker niet allemaal weer opdreunen, maar laat jezelf in ieder geval testen op soa’s, gebruik een condoom, check of iedereen er echt evenveel zin in heeft, overtreedt geen coronaregels en maak geen misbruik van mensen die te ver heen zijn om bewust ‘ja’ te zeggen op jouw wulpse plannen. En het kan altijd zo zijn dat jij hele andere ervaringen hebt dan de mensen uit dit stuk – daar is niks mis mee, want ieder zijn ding. Maar het kan nooit kwaad om wat referentiepunten te hebben.

Doe het niet om de verkeerde redenen

Goede redenen voor een trio:

Je hebt zin in een trio.

Slechte redenen voor een trio:

Je relatie is een beetje saai en je wil je liefdesleven wat “spannender” maken. Je partner wil het heel graag, dus ga je er maar in mee. Je vindt iemand buiten je relatie leuk en ziet een trio als ideale manier om het een en ander te combineren.

Er is een reden dat een trio ‘trio’ heet – alle drie de mensen moeten er evenveel zin in hebben.

Seksueel voorlichter Samia Burton geeft cursussen over kinks en sensualiteit. “Wat jullie reden ook is, het is altijd goed om te weten waarom er iedereen precies in geïnteresseerd is,” zegt ze. “Als iemand het gewoon leuk vindt om uit te proberen en een ander het echt op regelmatige basis nodig heeft, kan dat het best wel verpesten. Je moet wel op hetzelfde niveau zitten. Weet ook dat een trio geen ‘beloning’ is of zo – neem je seksualiteit serieus.”

Gebruik geen apps – of althans, wees er voorzichtig mee

Het is heel makkelijk om een trio te regelen via een datingapp. Maar gebruik wel je verstand als je dat doet. Als je zelf al met iemand een relatie bent, moet je niet vergeten dat de derde persoon een echt iemand is met echte gevoelens, en niet slechts een extra paar handen. Maak dus in je profiel duidelijk dat je een gedeeld account hebt en waar jullie op uit zijn. Post foto’s van jullie beiden en geef niet de indruk dat je er alleen voor jezelf op zit. En zeg eerlijk of jullie de berichtjes allebei lezen.

Gebruik als je een heterostel bent niet het profiel van de vrouwelijke partner om queer vrouwen te lokken zonder duidelijk te maken dat er ook een man in het spel is. En begin niet meteen over trio’s als je eenmaal een match hebt – dat is in het beste geval wat cringy en in het ergste geval intimidatie. Praat gewoon een beetje en ga op date zoals je dat met ieder ander persoon zou doen.

Elisa* (26) heeft veel goede trio’s gehad, allemaal via dating-apps, zoals Gleeden, een Franse app die zich specifiek richt op vrouwen, OkCupid en FetLife, die speciaal bedoeld is voor fetisjes. “Ik was er in mijn bio gewoon eerlijk over dat ik overal voor open stond – ik wilde namelijk een trio. Als je zoals ik die behoeftes hebt, maar er in het dagelijks leven niet zomaar iets mee kan, is het een stuk makkelijker om het zo te doen.”

Als je een app gebruikt, zou je voor Tinder kunnen kiezen, maar ook voor eentje die wat minder conventioneel is, zoals Feeld, die niet voor niets weleens het ‘Tinder voor trio’s’ wordt genoemd. Besef wel dat het aantal gebruikers op dat soort apps niet gigantisch is. Zelf heb ik weleens Londen uitgespeeld binnen een kwartiertje, en dat was niet omdat ik nou zo kieskeurig ben.

Stel duidelijke grenzen voordat ze overschreden worden

Grenzen stellen is altijd belangrijk, maar in dit geval is het ook goed om ze van tevoren te bespreken. En misschien veranderen je grenzen ook wel als je eenmaal bezig bent, wat ook prima is, maar wel belangrijk om even duidelijk te maken. “Soms weet je niet dat je iets niet fijn vindt totdat je het meemaakt,” zegt Burton. “Maar er zijn ook zat dingen waarvan je van tevoren wel weet dat je ze niet wil.”

Ryan* (29) had zijn beste trio-ervaringen met Martin*, zijn beste vriend. Van tevoren hadden ze duidelijke grenzen gesteld, die ze bijstelden toen ze daar eenmaal dichtbij kwamen. “Ik had een open relatie met iemand anders en er was zeker een seksuele energie tussen Martin en mij, maar we kozen er bewust voor om daar in de eerste instantie niets mee te doen,” zegt Ryan. “Op een dag gingen we paddo’s doen met een fantastische vrouw, Louisa*. Ze zag ons allebei wel zitten en we hadden er alle drie zin in, maar Martin trok aan de bel, omdat dit niet volgens de afspraak was. Toen hadden we er goed over. We besloten het alsnog te doen, maar ons vooral op Louisa te richten en gewoon haar een leuke ervaring te geven.”

“Het was een geweldige manier om een triootje te hebben. Meestal vermijd ik ze, omdat je je zoveel bezighoudt met het verdelen van je aandacht, maar daar hoefden wij ons geen zorgen om te maken. Ik vond het prima om even pas op de plaats te maken als zij bezig waren en mee te doen als het moment daar was.”

Je kunt prima vrienden benaderen – maar ga niet zomaar een oude bekende DM’en die toevallig biseksueel is

Het geile stelletje dat een biseksuele of panseksuele vriend of vriendin voor een triootje vraagt is een beetje een cliché, maar kan daadwerkelijk goed werken. Je kunt rustig van tevoren iedereens grenzen bespreken en bent vervolgens samen met iemand die je kent en vertrouwt.

Het nadeel is dat diegene je ook kan afwijzen en vervolgens op je afgeeft bij iedereen die je kent. Bovendien moet je opletten dat je niet aan unicorn hunting doet, waarbij (vaak heteroseksuele) stelletjes op zoek gaan naar iemand die perfect in hun seksplaatje past en zich verder niet zoveel bezighouden met de behoeften van die persoon. Als je dit toch doet, is het goed om voor iemand te kiezen met wie je het weleens eerder open over seks hebt gehad, zodat je niet op nul begint. Je kunt dan weer eens met diegene afspreken en het dan een beetje aftasten. Dat is beter dan wanneer je vanuit het niets met een bericht als “Triootje? 🙈 haha” in een DM slidet.

Het werkte bijvoorbeeld goed voor de 24-jarige Andrew*, toen het meisje met wie hij aan het daten was het idee opwierp om een triootje te ondernemen. “Ik nam contact op met een meisje dat bevriend was met een gemeenschappelijke vriendin. We gingen vaak naar dezelfde feestjes en hadden vaak gesprekken tot diep in de nacht, onder andere over seks en trio’s. Dus ik stuurde haar een berichtje met de vraag of ze een keer wat wilde drinken. We bespraken het en het leek haar een leuk idee. We zouden een datum prikken, maar bleven ondertussen aardig doordrinken en besloten uiteindelijk maar gewoon naar haar huis te gaan en het meteen te doen.”

Als je vrijgezel bent en een stelletje wel ziet zitten – zeg het dan

Het is heel normaal als je jezelf aangetrokken voelt tot een stelletje en er is niks mis mee om als vrijgezel iets voor te stellen. Hoe je dat het beste kunt doen? “Benader ze als een geheel en maak duidelijk dat je in beiden geïnteresseerd bent,” zegt Burton. “Maak jezelf benaderbaar en haal de angel uit de lucht. Maak je intenties zo duidelijk dat iedereen zich betrokken en speciaal voelt.”

Het is natuurlijk ook wel een leuk compliment voor een stelletje. “Mijn eerste trio was na een feestje in mijn eerste jaar op de universiteit,” zegt Maddie* (28). “Ik was close geworden met een meisje en had een beetje een crush op haar. Op een gegeven moment waren we in de slaapkamer van mijn vriend – hij was er ook bij. Toen we even met z’n tweeën naar de badkamer gingen zei ze: “Laten we een trio doen!” Dat leek me wel wat. Ze ging even weg, zodat mijn vriend en ik het samen konden bespreken, en hij had er wel oren naar. Toen ze terugkwam begon hij haar meteen te zoenen. Het was heel leuk en daarna zijn we goed bevriend geraakt. Toen het een jaar later met mijn vriend uitging, was zij er ook voor me.”

Nazorg is voor iedereen belangrijk

Het kan al een emotionele rollercoaster zijn om seks te hebben met één iemand, dus als je met drie mensen in weer bent, moet je al helemaal goed op elkaar letten. Zoals je het (hopelijk) normaal vindt om iets van je te laten horen nadat je met één iemand naar bed bent geweest, is het ook netjes als je dat als stelletje doet. Je hoeft heus niet meteen “Snel weer hè!” te zeggen, maar hou wel gewoon een beetje rekening met elkaars gevoelens.

Als je deel uitmaakt van een stel, is het niet zo gek als je het (in eerste instantie) een beetje maf vindt om je partner seks met iemand anders te zien hebben – ook al heb je er zelf ook van genoten. Daarom is het wel zo gezond om er daarna nog even met z’n tweeën op terug te blikken. Bespreek wat je wel en niet fijn vond, en of het voor herhaling vatbaar is. Zo ja: veel plezier!

*Namen zijn veranderd om privacyredenen.

