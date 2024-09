Hoe je ervoor zorgt dat je vriend z’n pik wast, en ander relatieadvies

Alle illustraties door de auteur

Ik ben een nieuwsgierig mens, en geef graag ongevraagd en onvakkundig advies aan wie het maar wil horen. Dat advies kan over van alles gaan, maar een van mijn favoriete dingen om me eens lekker mee te bemoeien zijn de relaties van anderen. Zodoende kwam ik op het idee om iets terug te doen voor mijn trouwe fanbase (hoi, mam!) en een aantal van hun vragen te beantwoorden, en voor de verandering eens gevraagd advies te geven. Ik plaatste oproepjes op Twitter en Instagram, en kreeg veel sappige reacties van mensen.

Om te beginnen moet ik wel nog even zeggen dat als ik jouw vraag heb uitgekozen om hieronder te antwoorden, je mijn advies wel met een flinke korrel kilozak zout moet nemen. Als je dit toevallig leest en denkt dat mijn antwoord van toepassing is op een situatie waarin jij je bevindt, weet dan dat ik een enorm blasé, eenzaam en cynisch mens ben. Nu ik me voldoende heb ingedekt, hier gaan we:

Oké, dit is een behoorlijk fucked up situatie, maar een tijdje terug, voordat mijn partner en ik een open relatie hadden, is hij vreemdgegaan (maar goed, oude koeien). Nu is de gast met wie hij is vreemdgegaan me telkens berichten aan het sturen en wil hij “afspreken”. Ik word heen en weer geslingerd tussen de voldoening van deze gast afwijzen, of de voldoening van dezelfde ervaring hebben als mijn partner. Wat moet ik doen?

O mijn god, wat een dilemma. Dat is meer macht dan ik zou willen hebben. Er zijn een paar scenario’s die ik kan suggereren. Maar het komt allemaal eigenlijk neer op de vraag of de open relatie waarin jij je bevindt vereist dat je je partner vertelt met wie je naar bed gaat en of hij er raar over zou doen als jij met deze gast in bed zou duiken. Want het voelt alsof deze persoon neuken een halve wraakactie zou zijn (wat geil is), maar als het een te grote barst in je relatie veroorzaakt, dan is het dat niet waard.

Als iedereen chill en volwassen is en het niet gaat om een kick krijgen van onnodig drama, heb dan gewoon casual seks met die gast. Het kan helpen om het hele vreemdgaangedoe af te sluiten. Misschien moet je die oude koeien toch even uit de sloot halen ;)

Beste Puppyteeth, ik heb twee geliefden. Laten we de ene Zacht & Teder noemen, en de andere Ruw & Luidruchtig. Ze weten van elkaar af (ik ontmoette Z&T toen ik eventjes niet met R&L was). Elke keer als ik bij R&L wegga, zit ik onder de blauwe plekken. Ik voel me er raar over dat Z&T me dan helemaal onder de blauwe plekken ziet, maar ik wil de gezellige spanksessies ook niet missen. Heb je goed advies voor me?

Hallo! Ik herken mezelf wel in beide personen, afhankelijk van hoeveel pizza ik voor de seks heb gegeten.

Voel je je raar over de blauwe plekken omdat Z&T heeft gezegd dat hij het vervelend vindt, of is het meer iets dat jou zelf stoort? Als je absoluut niet wil dat Z&T je met blauwe plekken ziet, is het misschien gewoon een kwestie van de dates met de twee partners zorgvuldig plannen. Maar ik ben wel een fervent voorstander van openheid. Leg aan Z&T uit dat je het fijn vindt om billenkoek te krijgen en dat je andere partner dat graag doet, en dat het geen gevolgen of invloed heeft op de kwaliteit van de seks met hem. Als hij dat niet snapt, moet je misschien gewoon een tweede R&L vinden, en voor een dubbel portie slaag gaan.

Hoe zeg ik tegen mijn vriend dat hij zijn lul moet wassen zonder hem te kwetsen?

Er is waarschijnlijk geen manier om dat tegen hem te zeggen zonder hem tot op zekere hoogte te kwetsen. Wanneer ik het tegen gasten heb moeten zeggen, probeerde ik het altijd zo nonchalant mogelijk te brengen. In plaats van elke keer noodgedwongen doucheseks te hebben, kan je gewoon iets zeggen als: “Hé, zou je jezelf even willen wassen voordat we beginnen? Ik heb het graag fris daarbeneden.” Als hij geen rekening wil houden met jouw hygiënenormen en gelijk beledigd is, is hij niet de moeite waard om seks mee te hebben. En eerlijk, dat je pik wassen de kans op een pijpbeurt aanzienlijk groter maakt snapt elke idioot wel.

Mijn nieuwe partner drinkt niet. Hij was al een paar jaar gestopt met drinken voordat wij elkaar ontmoetten, en houdt dat vol door naar AA-bijeenkomsten te gaan en antidepressiva te slikken. De meeste van zijn vrienden zijn ook voormalige alcoholisten. Ik heb zelf geen verslavingsprobleem, maar ik leef verre van alcohol- en drugsvrij, noch doen mijn vrienden dat. Ik oefen absoluut geen druk op hem uit om iets te gebruiken en hij zegt dat het feit dat ik drink en drugs gebruik hem niet stoort, maar in mijn achterhoofd ben ik bang dat het misschien ooit een onoverkomelijk probleem kan worden. Kan deze relatie op de lange termijn werken?

Ik koos deze vraag uit omdat ik zelf ook gestopt ben met drinken, en daarom denk dat ik hier echt iets zinnigs over te zeggen heb. Elke persoon is anders in z’n onthouding. Ik heb vrienden die clean zijn en niet om willen gaan met mensen die wel drinken (of drugs gebruiken). De meeste van mijn vrienden feesten nog wel flink, en dat is iets waar ik aan gewend ben geraakt. Afgaande op de dingen die ik gelezen heb, zal je je partner gewoon moeten vertrouwen als ze tegen je zeggen dat hij of zij oké is met het feit dat je drinkt. Hij heeft al een paar jaar van onthouding achter de rug en weet waarschijnlijk goed wat zijn triggers zijn. Als je partner zegt dat jij dat niet bent, heb je geen reden om hem of haar niet te geloven.

Dat in acht nemend zou ik nog steeds proberen respectvol en attent te zijn ten opzichte van zijn onthouding. Ik zeg dit omdat ik partners heb gehad die alcohol en drugs gebruikten, en het geen probleem was totdat ik ze te vaak te van de kaart zag. Ik zeg niet dat je moet verbergen wie je bent, maar denk er gewoon bewust over na of de dronken jij iemand is waar je partner in de buurt van wil zijn of dat je jezelf moet inhouden in het belang van de relatie. Vertrouw erop dat hij problemen zal bespreken als deze zich voordoen en laat hem weten dat je dat van hem verwacht.

Nou, dat was alweer het einde van deze eerste editie van mijn adviescolumn. Zolang mensen in lastige situaties blijven belanden en mij er vragen over stellen, zal ik ze met plezier blijven beantwoorden op een heel publiek forum. Wat kan er überhaupt mis gaan?