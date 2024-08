Hoe je geil kunt praten zonder je ongemakkelijk te voelen

Of je je nou op afstand bevindt van je partner en je het van telefonisch contact moet hebben, of je je seksleven wat spannender wilt maken omdat je toch niet echt veel beters te doen hebt: er is altijd wel een goede reden om je dirty talk-vaardigheden wat op te krikken.

Geil praten kan zo simpel zijn als “Ik wil je X zo graag in m’n Y”, maar het kan veel meer zijn dan dat. De kans is groot dat je wel eens iets hebt gehoord (of geprobeerd) dat eigenlijk linea recta uit een pornofilm komt, maar welke wulpse woordjes mensen elkaar toefluisteren (of schreeuwen) hangt ook af van heel andere dingen: je persoonlijkheid, bijvoorbeeld, en hoe je jezelf uit. Elkaar opgeilen is hoe dan ook vaak een stuk leuker wanneer je dat algemene pornojargon een beetje kunt vermijden.

Er komen meerdere dingen bij kijken om dit alles een beetje te laten werken: het is bijvoorbeeld goed om van elkaar te weten van welke woorden en zinnen je opgewonden raakt, maar je moet elkaar ook de ruimte te gunnen om gewoon wat uit te proberen. Een keertje de mist in gaan kan, het hoeft niet meteen perfect te zijn. Dat is eigenlijk zelfs beter, omdat je dan het gevoel krijgt dat het echt iets van jou is – en veel sexyer dan dat wordt het natuurlijk niet.

Maar of je nou in dezelfde fysieke ruimte bent, met elkaar zit te sexten of iemand wil opgeilen aan de telefoon: hoe begin je aan zoiets? Wat wil je wel en wat juist niet? Waar past wederzijdse toestemming in dit alles? Oftewel: wat is ervoor nodig om er een gesprek van te maken dat voor iedereen daadwerkelijk geil is? We hebben het even voor je op een rijtje gezet.

I. Voordat je begint

Praat eerst even met jezelf

Voordat je met iemand anders dirty talk gaat doen, is het goed om eerst even bij jezelf te rade te gaan waar je lekker op gaat. Wat houdt goede seks voor jou precies in? Hoe zou je het in je eigen woorden omschrijven? Werkt het voor jou om er vooral een wat raar gesprek van te maken, om dingen te insinueren of om juist de romanticus uit te hangen?

Hoe meer je over jezelf weet, hoe meer je in staat bent om dat met iemand ander te delen, zegt seks- en relatietherapeut Shadeen Francis. Daarmee help je je partner(s) om jou te kunnen “zien zoals je gezien wilt worden en te behandelen zoals je behandeld wilt worden.”

Als je daar eenmaal een beetje uit bent gekomen, zou je bijvoorbeeld dingen kunnen zeggen als:

“Mocht je het ook willen: ik vind het leuk als me op een bazige manier wordt verteld wat ik moet doen, dus voel jezelf vrij om me te zeggen wat ik moet doen als we bezig zijn.”

“Ik hou van veel opbouw en prikkelingen voordat we echt voor het grote werk gaan – ik bouw het liefst subtiel de spanning op.”

Als je eerst zelf bedenkt wat je wil zeggen en dat een beetje uitprobeert, kun je dat later ook tijdens seks met een partner gebruiken. Door daar de leiding in te nemen, laat je ze gelijk zien wat ze tegen jou zouden kunnen zeggen, en welke woorden voor jou werken.

Ben je wat bang, of bezorgd dat het fout gaat, dan kun je van tevoren wat woorden en zinnen opschrijven.

Het lastige kan wel zijn dat het tijdens dirty talk niet altijd even makkelijk is om precies te zeggen wat je wilt. Ben je bang dat je er iets geks uitfloept? Maak je geen zorgen: dat je van tevoren hebt bedacht wat voor dingen je gaat zeggen, hoeft natuurlijk ook weer niet te betekenen dat je niet meer spontaan of jezelf kunt zijn.

“Als je er van tevoren een soort script voor schrijft, word je de auteur van je eigen erotiek,” zegt seksueel voorlichter Erica Smith. Alles uitschrijven kan het makkelijker maken om het op een natuurlijke manier eruit te laten komen – of dichter bij een fantasie te komen die je met je partner wilt ontdekken.

Dus weet je niet helemaal waar je moet beginnen: benader het als een verhaal en schrijf de tekst voor de betrokken personen. Wie zijn de personages? Wat is jouw rol? Zie deze tekst als een soort backup – of zelfs als basis – als je een beetje verlegen bent en nog wat moet uitvogelen hoe je begint, doorgaat en eindigt.

II. Aan de slag gaan

Ook als je alleen verbaal communiceert is wederzijdse toestemming belangrijk, dus zorg ervoor dat je daarmee begint

Zoals je elke keer dat je fysiek intiem met iemand bent zeker moet weten dat jullie dat allebei ook echt willen, zul je dat ook moeten checken voordat je iemand een wulps berichtje stuurt of aan de telefoon ondeugende dingen begint te zeggen.

Als je niet in levenden lijve bij elkaar bent, moet je er al helemaal goed op letten dat je eerst groen licht hebt gekregen. Dan ben je namelijk op een heel andere manier afhankelijk van de taal die je gebruikt, zegt gecertificeerd sekstherapeut Casey Tanner, die zich gespecialiseerd heeft in intimiteit onder queers.

Tanner stelt voor dat, als je er zin in hebt, je eerst zou kunnen laten vallen dat het je “wel bevalt waar dit heen gaat” en dan snel even kunt vragen: “Hoe sta jij eigenlijk tegenover sexting?”

Naarmate het gesprek vordert, zullen er waarschijnlijk nog wel meer momenten komen waarop je je afvraagt of je partner er oké mee is – zeg dan gewoon iets als: “Is het allemaal oké voor jou, de kant die we nu opgaan?” Zodra je daar duidelijkheid over hebt, kun je specifieker worden: “Mag ik je dan ook vertellen hoe opgewonden ik raak van orale seks?”

Dit soort checks hebben nog een voordeel: de kans wordt ook groter dat iedereen zich minder onzeker of verlegen voelt.

Bij wederzijdse toestemming hoort ook dat je checkt of het qua timing goed uitkomt

Het gaat er bij dirty talk niet alleen om dat je checkt of de ander wel zin heeft om jouw praatjes aan te horen en vice versa, maar ook dat diegene er ruimte voor in zijn of haar hoofd heeft, en – mochten jullie niet op dezelfde plek zijn – of diegene zich wel in een geschikte omgeving bevindt. Als je net bij je ouders aan het eten bent zit jij waarschijnlijk ook niet te wachten op allemaal berichtjes vol zwoele fantasieën. Stel dus ook vooral vragen als:

“Ben je nu alleen?

Zo ja:

“Mag ik je wat geile dingen vertellen waar ik aan moest denken, en horen wat er in jou omgaat?”

“Wil je iets geils horen? Als het niet goed uitkomt is dat helemaal prima hoor.”

Zo nee:

“Ik moest aan je denken – ik wil je er best over vertellen als je dat nu wilt/maar ik kan je er ook later over vertellen als je dat fijner vindt.”

Bepaal je eigen grenzen en vraag ook naar die van de ander

“Grenzen worden niet zomaar vanzelf duidelijk,” zegt Francis. Je moet van tevoren dus al weten waar die liggen. Je kunt ze aftasten door dit soort vragen te stellen:

“Ik hou van rollenspellen, maar ik doe alleen menselijke personages.”

“Ik vind het prima om te zeggen dat je me bij mijn keel moet grijpen, maar hoe voel jij je daarbij?”

“Zijn er nog dingen die ik moet weten qua grof taalgebruik?”

III. Wat je op het moment zelf kunt doen en zeggen

Zeg “ja, nee of misschien?” om erachter te komen in hoeverre je er hetzelfde in staat

Begin met een paar vragen om te peilen waar de ander zin in heeft, en of hij of zij openstaat voor jouw fantasieën. Om een zo duidelijk mogelijk antwoord te krijgen, kun je simpelweg daarna nog vragen: “Ja, nee of misschien?”

“Je kunt bijvoorbeeld vragen: ‘Zal ik je een vibrators sturen die op die van mij lijkt, zodat we samen kunnen masturberen? Ja, nee, of misschien?’” zegt Tanner. “Of: ‘Wat zeg je ervan als ik een stemberichtje stuur terwijl ik klaarkom?’”

Praten over seks wordt een stuk makkelijker als je de ander duidelijk kunt maken hoe je dit soort gesprekken kunt versimpelen, en hoe ze hun antwoorden concreet kunnen maken.

Laat je partner zien waar je van houdt

Als je aan elkaar hebt verteld waar je van houdt, en erachter bent gekomen of zij daar ook wat mee hebben, kun je kijken of je wat porno of gifjes kunt laten zien van iets wat je uit zou willen proberen – of je fluistert het in geuren en kleuren hun oor. En benadruk ook dat ze bij jou hetzelfde mogen doen.

Breng het met overtuiging – als jij je er vertrouwd bij voelt, zal de ander dat ook des te eerder krijgen

Het is vrij normaal als je een beetje onzeker bent wanneer je met dirty talk begint. “Maar het is goed om gewoon maar te oefenen met wat je wilt doen, en de ander te vragen wat ze ervan vinden,” zegt Tanner.

Dat laatste is vooral belangrijk wanneer je niet op dezelfde plek bent – als je met iemand belt of whatsappt kun je niet uitgaan van gezichtsuitdrukkingen of lichaamstaal. Dus zeg vooral direct en duidelijk wat je met diegene zou willen doen, en vraag de ander om dat ook te zijn. Leg uit wat je wilt, op een manier die bij jezelf past. Wanneer je de ander laat zien dat je er oké mee bent om je eigen verlangens op tafel te gooien, maak je daarmee duidelijk dat hij of zij dat ook kan doen – en open je de deuren naar een interessant (lees: botergeil) gesprek dat exact aansluit op wat jullie samen willen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.