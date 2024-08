Hoe je goed slaapt als je bij een nieuwe scharrel in bed belandt

Met een nieuw persoon het bed in duiken is vaak best een sprong in het diepe, vooral als je blijft slapen. Misschien heb je er nooit zo’n moeite mee om op vreemde plekken in slaap te komen en dommel je in binnen een minuut. Maar als je uren wakker blijft liggen terwijl er naast je heftig wordt gesnurkt, en je om je heen kijkt of er ergens een kat rondloopt – iets moet toch al die haren op het bed verklaren? – piep je wel anders. En dat zijn toch dingen die ons allemaal zouden kunnen overkomen.

Ik ben er zelf nooit zo’n liefhebber van geweest om bij onbekenden te slapen. In mijn eigen huis heb ik tenminste alles wat ik nodig heb (nachtcrème, bijvoorbeeld) en ik hou er niet van om andermans voeten aan te raken als ik probeer in slaap te vallen. Ik vroeg slaapspecialist en psycholoog Wendy Troxel wat ik kan doen om mijn eigen nachtrust en gezondheid een handje te helpen, maar dan zonder dat ik altijd gelijk naar huis moet nadat het weer eens net iets te gezellig is geweest met mijn AirBnB-host.

Volgens Troxtel kun je je nachtrust buiten de deur verbeteren door juist in je eigen bed gezonde slaapgewoonten aan te leren. Als je je slaaphygiëne verbetert – bijvoorbeeld door stimulerende middelen vlak voor het slapen gaan te vermijden en rond dezelfde tijden op te staan en naar bed te gaan – wordt het ook makkelijker om die gewoonten mee te nemen naar een andere plek. “Als je een routine kunt opbouwen, kan dat je helpen om een veilig en vertrouwd gevoel te krijgen,” zegt Troxel. Het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan om in zo’n situatie netjes om elf uur te gaan slapen (of hoe laat je dat ook meestal doet), maar als je bijvoorbeeld vaak in slaap valt door naar een podcast te luisteren, kun je dat net zo goed ook op andere plekken doen. Het gaat er in ieder geval om dat je een routine voor vlak voor het slapengaan creëert, die je ook op andere plekken kunt toepassen. Het is misschien een beetje gek om gelijk een extra tas vol verzorgende oliën en gezichtsmaskers mee te zeulen, maar gewoon wat reinigende doekjes en een crèmepje hoeft heus niet veel ruimte in beslag te nemen.

Je zou kunnen zeggen dat als je toch wel weet dat het iets eenmaligs blijft, het ook niet zoveel uitmaakt als je deze ene keer wat minder slaapt. Maar Troxel gaat daar niet helemaal in mee. “Het is van fundamenteel belang om zelf te kunnen bepalen hoe je voor jezelf zorgt,” zegt ze. “We zouden meer belang moeten hechten aan onze slaapbehoeften. Daar word je een beter persoon van en een betere partner, en je bent de volgende ochtend een stuk vriendelijker.” Het is oké als je een beetje zorgzaam voor jezelf bent, of dat nou betekent dat je vraagt of je scharrel de gordijnen dichttrekt of je een tandenborstel meeneemt als je denkt dat je ergens gaat slapen. Waarom zou je eigenlijk niet altijd een tandenborstel en een paar overnachtingsspullen meenemen? Dat is net zoiets als dat je een condoom in je portemonnee hebt zitten, gewoon “voor het geval dat.”

Mocht dit alles nou totaal niet werken, dan heeft Troxel ook nog een andere tip: ga je bed uit en pak iets om te lezen. “Een van de dingen die je het best kunt doen als je niet kunt slapen, is om het gewoon op te geven,” zegt ze. “Als je je te veel opwindt en de hormonen door je lijf gaan, dan kun je beter even iets doen om jezelf moe te maken, in plaats van dat je maar in bed blijft liggen piekeren.” Eventjes een boek pakken is over het algemeen prima advies, maar lang niet altijd even makkelijk als je een nacht met een nieuw persoon doorbrengt. Tenzij je het prima vindt als de huisgenoot van je scharrel zich afvraagt waarom je midden in de nacht in de woonkamer Outliers van Malcolm Gladwell zit te lezen. En wie jij überhaupt bent.

Zelf heb ik twee trucjes die ik toepas in noodgevallen, zoals wanneer het keihard regent en ik geen zin heb om voor een Uber te betalen. Ten eerste een “militaire techniek” die ik uit dit artikel van Independent heb gejat: systematische spierontspanning, diepe ademhaling en een aantal visualisatie-oefeningen waaronder jezelf voorstellen dat je in een kano op een meer ligt, of in een fluwelen hangmat in een pikzwarte kamer. Een andere optie is om een podcast te luisteren. Als je bot genoeg bent om je oortjes in te doen en een aflevering van Reply All op te zetten, terwijl je bedgenoot je zit aan te staren maar het verder lekker uit mag zoeken, kan ik je deze strategie zeker aanbevelen – vooral als je het al gewend bent om voor het slapen gaan podcasts te luisteren.

Volgens Psychology Today is de juiste hoeveelheid slaap goed voor je seksdrive, en kan een gebrek aan slaap hormonen als oestrogeen en testosteron juist onderdrukken. Maar goed, als de persoon met wie je seks hebt het verder niks uitmaakt of je een goede nachtrust hebt, kan je sowieso maar beter een andere bedpartner zoeken. Dan verdient diegene het niet eens om je de volgende ochtend half slapend te zien zoeken naar je oortjes, je portemonnee en allebei je sokken, vlak voordat je met halfgesloten ogen weer de ontwaakte wereld in wandelt.