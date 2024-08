Hoe je het best seks kunt hebben in auto’s, wc-hokjes of andere kleine ruimtes

Soms heb je het zo gezellig met iemand dat je iedereen om je heen “get a room” hoort fluisteren – maar dan moet die room er natuurlijk wel maar net zijn. En als je bent aangewezen op andere plekken dan een comfortabel bed, zoals de achterbank van je auto of de bezemkast van je schoonouders, dan moet je ook maar net weten wat er goed en minder goed werkt (en hoe je kunt voorkomen dat je gesnapt wordt).

Makkelijke kleding is natuurlijk altijd handig, want voordat je een vluggertje wilt maken op het toilet van een restaurant wil je niet eerst je volledige jumpsuit uit hoeven te trekken. Het is sowieso handig om kleding te dragen die je grotendeels aan kunt houden, zodat je er snel vandoor kunt. Rokken en jurken zijn wat dat betreft een grote uitkomst, net als broeken die je snel omhoog en omlaag kunt trekken – knoopjes zijn daarbij niet zo handig, elastiek en ritsen juist wel. Over het algemeen wil je je op dit soort momenten niet al te druk hoeven te maken om ingewikkelde bandjes, gespen of veters.

Goed, nu je weet wat voor kleding geschikt is voor dit soort escapades, kunnen we het hebben over waar het echt om draait: hoe seks binnen een vierkante meter eigenlijk werkt. Want van bil gaan op de achterbank van je Volvo kan nog best heet klinken, maar er komen ook praktische vragen bij kijken, zoals: waar laat je je benen? Maar ervan uitgaande dat je verder niet al te veel lichamelijke beperkingen hebt, is een gebrekkige fantasie het enige wat je hierin écht kan tegenhouden.

Aftrekken, vingeren of een andere vorm van handwerk kan natuurlijk op vrij veel plekken: je kunt je kleren aanhouden, het kan staand of zittend en je hoeft er geen al te uitbundige bewegingen bij te maken. En jullie kunnen het ook nog bij elkaar tegelijkertijd doen, als je echt efficiënt wilt zijn. Orale en penetratieve seks zijn al een tandje lastiger als je beperkt de ruimte hebt, maar er zijn desalniettemin zat mogelijkheden. We nemen ze even door aan de hand van wat hypothetische plekken.

Seks in de auto

Locatie en timing zijn hierbij van cruciaal belang. Je kunt je auto op zich parkeren op een plek waar iedereen ongevraagd naar binnen kan gluren, maar als je wat om privacy geeft is ergens achterin een parkeergarage of in een stukje straat waar bijna nooit iemand langsloopt natuurlijk handiger. Verder kunnen er natuurlijk altijd nog ergens camera’s hangen, dus vergeet niet je lichten uit te doen. Ook vlak onder een lantaarnpaal valt sterk af te raden.

Verder kun je het beste samen de koffer in duiken – of de kofferbak, wat je wil – wanneer er zo min mogelijk mensen op straat zijn. Hoe later op de avond, hoe beter. En vermijd het spitsuur.

Welke standjes prettig zijn hangt af van je flexibiliteit en geduld, maar er zijn genoeg mogelijkheden. Voor orale seks kun je de bijrijdersstoel helemaal naar achter schuiven, zodat de gever in de vrijgekomen ruimte kan zitten, terwijl de ontvanger blijft zitten – en ondertussen een oogje in het zeil kan houden. Dan penetratieve seks. Als je je zorgen maakt dat je gesnapt wordt, kun je het beste plat op de achterbank gaan liggen, maar als je je niet zoveel zorgen maakt, zijn bijvoorbeeld de cowgirl of reverse cowgirl ook prima opties. Voor het houvast kun je ook een hoofdsteun of het stuur vasthouden – pas alleen wel op met de toeter. En tenzij je er een stomende sekscabine van wilt maken à la Titanic, kan het ook geen kwaad om even een raam op een kiertje te zetten.

Seks in een kleine ruimte met een deur, zoals wc’s, kleedhokjes of douches

Bij seks op de wc is het allereerst natuurlijk aan te raden om de deur op slot te doen. Als het de enige wc in de buurt is en er meerdere mensen zijn, kun je misschien beter voor een andere plek kiezen. Want naast dat je zelf wordt gestoord door mensen die moeten toiletteren, is het voor hen best zuur als ze echt heel nodig moeten. Kies alleen voor openbare toiletten als het niet van die hokjes zijn met ruimte onder en boven de tussenschotten – tenzij je er oké mee bent dat andere mensen van jullie kunnen meegenieten en ondertussen zelf heerlijke aroma’s aan het produceren zijn.

Pashokjes zijn geschikt voor orale seks – mits de deuren volledig dicht kunnen. Je kunt met je knieën op de grond zitten, maar ook hurken. Winkels met meerdere verdiepingen zijn het beste, want als het bij eentje te druk is kun je het gewoon bij een andere proberen. Krappe, verticale ruimtes zijn in principe ideaal voor staande posities van achteren. Om je evenwicht te bewaren kun je de muur gebruiken, of de kledinghaakjes of de houder van de douchekop – zolang je maar stabiel bent. (Hier hebben we trouwens ook nog wat goede tips voor seks onder de douche.)

Het lot kan er ook toe leiden dat je op een bepaald moment in je leven in een kledingkast staat te flikflooien. Dan gelden in principe dezelfde aanbevelingen, plus dat je extra je best moet doen om de kleding niet te bevlekken – zeker als het eigenlijk niet jouw eigen kledingkast is, maar die van je oma. Laat sowieso nergens troep achter, dat is gewoon niet chill. En pas op voor kleerhangers!

Seks op het balkon

Balkons zijn fantastisch, zeker als ze hoog zijn, omheiningen hebben en je er van alles neer kunt zetten. Dan heb je veel privacy én kun je allerlei kanten op. Doe wel binnen even het licht uit, zodat je geen onnodige aandacht trekt, en let natuurlijk goed op of er toch niet glurende buren zijn die recht op je balkon kunnen uitkijken. Mochten er geen meubels op het balkon staan, dan zijn staande posities van achteren een goed idee – zo kun je ondertussen ook nog van het uitzicht genieten. Hou je kleren zoveel mogelijk aan en laat de ontvangende persoon voorover bukken en op de railing of muur leunen.

Als er stoelen op het balkon staan, kun je ook kiezen voor een standje dat er op het eerste gezicht niet echt als seks uitziet, vooral vanaf een afstandje. De reverse cowgirl bijvoorbeeld, wat net lijkt alsof je bij elkaar op schoot zit. Een andere optie is op de grond liggen (met een matje en kussens) en spoonen – dan hoef je je benen niet volledig uit te strekken en hoef je ook niet ál je kleren uit te doen.

Waar je beter geen seks kunt hebben en wanneer je vooral voorzichtig moet zijn

Seks in de kleine ruimte valt of staat met de mate van privacy. Dat is zeker zo als het spontaan ontstaat, maar een beetje voorbereiding scheelt toch een hoop. Het belangrijkste om te onthouden wanneer je een plek overweegt: is er een redelijke kans dat iemand anders je kan horen of zien? Zelfs wanneer je het doet op de achterbank van je auto of je eigen balkon, is dat niet zonder risico.

Sommige situaties zijn bijzonder ongeschikt voor krappe avontuurtjes. De wc van een vliegtuig wordt nog weleens als heilige graal gezien, maar doe dat gewoon niet. Vliegtuigpersoneel houdt de toiletten tegenwoordig goed in de gaten en kan de deur gewoon open doen. Maar nog belangrijker: zij zijn ook gewoon aan het werk en hoeven dan niet per se te maken te krijgen met jouw grenzeloze seksleven. Voorkom dat iemand anders voor zijn werk jouw rotzooi op moet ruimen. Bovendien ontstaat er waarschijnlijk binnen de kortste keren een rij in het vliegtuig, vol mensen die zich afvragen wat daar in hemelsnaam aan de hand is.

Tot slot nog een andere belangrijke regel: vermijd plekken met beveiligingscamera’s, zoals liften en het openbaar vervoer. Dat klinkt misschien logisch, maar zeker als je even met je gedachte ergens anders bent, kan het zomaar zo zijn dat je een cameraatje over het hoofd ziet.

Bedenk ongeacht de situatie altijd hoeveel geluid je kunt maken voordat iemand anders je hoort. Kan je best gewoon wat kreunen, of zit er slechts een bescheiden binnenmuurtje tussen jullie en de ruimte waarin net een kringverjaardag wordt gevierd? Dan is luid schreeuwen misschien niet héél handig, want het zou zonde zijn van al die moeite als je oma komt polsen wat voor geluid er toch uit het washok komt. Maar afgezien daarvan: neem het ervan!

