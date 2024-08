Hoe je het uit moet maken met ieder sterrenbeeld

Het uitmaken met je geliefde is nooit makkelijk, maar er zijn zeker goede en minder goede manieren om dat te doen. Helemaal niks zeggen is onsympathiek en vreemdgaan is ook niet echt vriendelijk. Duidelijk communiceren en zeggen waar het aan ligt is al een stuk beter. Als je het aan een astroloog zou vragen, ligt het natuurlijk allemaal aan wat voor sterrenbeeld je bent: waar de een het waardeert als je het een beetje rustig brengt, stellen anderen het op prijs als je meteen de confrontatie opzoekt.



Daarom hebben we hier per sterrenbeeld de beste manieren om je verkering uit te maken uiteen gezet.

Ram

De heerser van de Ram is de heethoofdige, gepassioneerde planeet Mars. Dat betekent dat dit sterrenbeeld graag zegt waar het op staat, al kunnen ze wat hoffelijkheid ook wel waarderen. Wacht vooral niet te lang als je overweegt om het met een Ram uit te maken. Als je het overweegt, moet je het eigenlijk meteen aan het licht brengen. Smoor onenigheid in de kiem voordat het blijft hangen, en uit de context kan worden getrokken. Rammen kunnen best tegen een stootje, maar hou het wel vriendelijk. Wees eerlijk over waarom je niet met diegene verder wil, en gedraag je een beetje. Gelukkig komen ze er waarschijnlijk snel overheen. Zelfs als het nogal rampzalig eindigt zijn Rammen goed in staat om je te vergeven, en is de kans zelfs groot dat jullie vrienden zullen blijven.

Stier

Zoals een vast teken betaamt, zijn Stieren nogal van de lange relaties – te lang, als ze niet oppassen. Ze hebben graag vastigheid, dus zodra het einde van jullie relatie in zicht is zit de kans er dik in dat zij niet de eerste stap zetten. Stieren bekijken alles van de zonnige kant, dus wijs ze op de feiten. Zeg dat jullie allebei gelukkiger zullen zijn als jullie uit elkaar gaan, en dat jullie relatie simpelweg niet meer werkt. Wees nergens onduidelijk over. Het is alles of niets.

Tweelingen

Een Tweelingen wil graag uitleg. De heerser van Tweelingen is Mercurius, waardoor ze de reputatie hebben om lang van stof te zijn, dus willen ze waarschijnlijk uitgebreid bespreken waarom jullie relatie op de klippen is gelopen. Wees daarop voorbereid. Zodra ze alles weten wat er te weten valt over jouw beweegredenen om er een eind aan te breien, is de Tweelingen op z’n gemak gesteld en waarschijnlijk ook wel bereid om vrienden te blijven. Maar: als ze het idee hebben dat je ergens over hebt gelogen kunnen ze je het leven flink zuur maken, dus wees eerlijk. Tweelingen vinden het vaak wel een goed idee om het uit te maken als jullie samen in een sleur zijn beland, dus het is misschien slim om als argument te gebruiken dat “de vonk is verdwenen”.

Kreeft

Kreeften, die de Maan als heerser hebben, kunnen het best moeilijk vinden om je los te laten als ze eenmaal aan je zijn gehecht – en ze kunnen je stevig beetpakken. Als je het hebt uitgemaakt is de kans groot dat ze bij je terugkomen, of op z’n minst heimwee krijgen naar jullie relatie. Maak het pas uit als je het echt zeker weet, en laat geen spullen liggen die je later nog op moet halen. Ze vragen zich af of het allemaal wel iets betekende, dus vertel wat jullie relatie je heeft gegeven en waarom dat voorbij is. Bij Kreeften kun je de pleister er beter in één keer afscheuren. Maar blijf lief: een laatste knuffel zullen ze wel waarderen. Maak het uit op een plek waar ze zich kwetsbaar kunnen opstellen – als ze willen uithuilen is het een openbare plek niet zo handig.

Leeuw

De Leeuw is een vast teken en kan het best lang uithouden in een relatie, maar is er ook niet vies van om schepen achter zich te verbranden en snel iemand anders te vinden. De Leeuw wil niet gedumpt worden, maar zelf degene die dumpt. Ze zijn trots, en vinden het niet leuk om te horen dat ze niet meer in het middelpunt van jouw belangstelling staan. Je kunt altijd zeggen dat het aan jou ligt, en niet aan hen, maar als het wel gewoon aan hen ligt, probeer het dan beschaafd en respectvol te houden – en hou er rekening mee dat ze daarna wat kattig kunnen reageren. Ze hebben even tijd nodig om eroverheen te komen.

Maagd

Maagden moet je de ruimte geven om een break-up te verwerken – Maagden houden daar namelijk van, dingen verwerken. Ze willen weten waarom je het uit wilt maken en daar het liefst een uitgebreid gesprek over voeren, het uitpraten. En vertellen hoe moeilijk het is om uit elkaar te gaan, ook al is dat al lang gebeurd. Laat ze hun ding doen. Plan een datum in waarop jullie uit elkaar gaan, en als je er zelf geen problemen mee hebt, spreek dan ook daarna een keer af om te evalueren hoe het gaat. Daarna kun je samen bepalen hoe nu verder: vrienden blijven of niet? Voorkom dat ze zich schuldig voelen of ergens spijt van hebben – Maagden kunnen nog weleens denken dat het hun schuld is dat jullie relatie aan een einde is gekomen. Stel ze gerust en zeg dat dit niet het geval is (tenzij het wel echt zo is, natuurlijk). Benadruk juist hun goede eigenschappen en hoe die van pas zullen komen in hun latere relaties, zodat ze niet aan zichzelf gaan twijfelen maar beseffen wat ze te bieden hebben.

Weegschaal

Als de Weegschaal het niet uit wil maken, zal-ie je proberen te verleiden om toch samen te blijven. Weegschalen zijn best moeilijk te dumpen, dus je moet je grenzen duidelijk maken en op je strepen staan als ze toch weer af willen spreken. Ze zullen proberen te onderhandelen, en je misschien wel jaloers maken met een make-over. Misschien moet je eventjes verdwijnen om jou uit het hoofd van de Weegschaal te krijgen, en vice versa. Misschien dat ze het wat makkelijker opnemen als je een klein (maar gepast) afscheidscadeautje geeft.

Schorpioen

Ook Schorpioenen zijn niet makkelijk te dumpen, want ook zij laten niet zomaar los. En als ze het idee hebben dat je verraden hebt, zijn ze ook geneigd om wraak te nemen. Het is niet slim om een Schorpioen te ghosten, want hij blijft achter je aan zitten en laat je nog veel slechter voelen dan als je het op een normale manier had uitgemaakt. Ze vergeten niet zomaar wat je met ze hebt gedaan, en of dat chill is hangt af wát je met ze hebt gedaan. Weet wat je doet, en wees niet verrast als ze ineens met een van je vrienden naar bed gaan of hun volgende partner heel erg op je lijkt, maar dan groter en knapper is. Accepteer dat een Schorpioen misschien wel nooit meer met je praat nadat je het hebt uitgemaakt – ze hanteren nu eenmaal graag de tactiek van de verschroeide aarde.

Boogschutter

De Boogschutter is lekker recht door zee en kan soms ook wel een beetje bot zijn, dus je moet wat moed verzamelen en heel duidelijk kunnen zeggen waarom je het uit wilt maken. Ze waarderen het als je eerlijk bent, maar kunnen daar zelf ook wat van. Daarnaast zijn ze optimistisch ingesteld, en kunnen ze zelfs van de heftigste break-ups de zonnige kant inzien. Het kan wel zo zijn dat ze nadat het uit is vaak nooit meer naar je omkijken, dus als je vrienden wilt blijven moet je dat wel duidelijk zeggen. Herinner ze aan alle leuke dingen die ze deden voordat jullie elkaar ontmoet hadden, dan zullen ze er niet al te lang in blijven hangen.

Steenbok

Als je in een relatie belandt met een Steenbok, zul je daar volwassen mee om moeten gaan. De heerser van de Steenbok is Saturnus, dus ze houden je verantwoordelijk voor alles wat je doet en wel of niet vertelt. Of je het nou uitmaakt omdat het vuur gedoofd is of vanwege praktische redenen: Steenbokken willen graag dat je eerlijk bent. Probeer het zo te verpakken dat ze jullie relatie niet als tijdsverspilling zien, want ze hebben een gruwelijke hekel aan tijd verspillen. Ze vinden het moeilijk om ermee om te gaan als ze gelukkig met je waren, of het idee hebben dat ze er zelf veel moeite in hebben gestoken, en dat laten ze vaak weten ook. Mocht dat zo zijn, dan zul je ze ervan moeten overtuigen dat dat niet het enige is dat telt – als het gevoel gewoon voorbij is, kun je dat niet terugkrijgen door beter je best te doen.

Waterman

Waterman is een luchtteken, dus zodra je ze laat weten dat je ergens over wilt praten en je niet gelukkig bent, dan willen ze meteen met je afspreken – en lang ook. Tijdens dit gesprek moet je stevig in je schoenen staan. Ze zijn slim en kunnen rationeel beredeneren waarom jullie samen moeten blijven, maar ook waarom jullie juist uit elkaar moeten gaan. Je moet ze dus een reden geven waarom je het uit wilt maken, en daar niet van afwijken. Zeg dat je je in ze kunt verplaatsen, maar dat ze ook jouw standpunt moeten respecteren. Als ze hun gevoelens eruit gooien moet je geduldig blijven, maar blijf wel bij je punt. Wees niet verrast als ze ineens van toon veranderen en besluiten om je niet meer willen zien.

Vissen

Als Vissen het uit willen maken, schrijven ze een hele lange brief over hoe hun gevoelens en misschien ook wel gewoon jullie hele liefdesgeschiedenis. Je kunt ze ook voor zijn door zelf juist als eerste een brief te schrijven. Vissen houden niet van confrontatie – als je een vis met je blote handen probeert te vangen zijn ze al lang weer weggezwommen, dus je moet je best doen om ze te laten weten wat je punt precies is. Ze kunnen jullie relatie lang blijven romantiseren, maar dat neemt niet weg dat jullie nog prima vrienden kunnen blijven of zelfs wat meer, af en toe. Ze stellen het wel op prijs als je overal duidelijk over blijft communiceren.

