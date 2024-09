Hoe je iemand met een voetfetisj zielsgelukkig kunt maken

Mocht je niet toevallig al jaren een partner met een voetfetisj hebben en je wel sinds kort aan het daten bent met iemand die om de haverklap verlekkerd naar je voeten zit te turen, dan vraag je je wellicht af: hoe werkt dat eigenlijk, een voetfetisj? Moet ik nu misschien iets speciaals met mijn voeten doen? Of juist niet?

Voeten zijn lichaamsdelen waar je een heleboel verschillende kanten mee op kunt. Om ervoor te zorgen dat jij een beetje uit de voeten kunt met je partners voetfetisj, hebben we hier een gids samengesteld voor hoe je de stoute schoenen aan kunt trekken en er een opwindend spektakel van kunt maken.

Wat te doen voordat je aan voetenwerk begint

Lees je even in.

De voetfetisj is niet iets eenzijdigs; het fenomeen omvat een breed spectrum van activiteiten en voorkeuren. Volgens Justine Cross, BDSM-expert en dominatrix, hangt het uiteindelijk vooral af van je hygiënestandaard. “Je kunt voetenfetisjen over het algemeen opdelen in twee categorieën: schone voeten en vieze voeten,” zegt ze. En dat kan weer overlappen met voorkeuren voor grote of kleine voeten, een al dan niet gebogen voetzool of verschillende vormen tenen – van lang en dun tot klein en rond.

“Deze fetisj is zo gevarieerd dat je niet zomaar kunt zeggen wat alle voetfetisjisten aantrekkelijk vinden,” zegt Bella Vendetta, die zich als content creator en producent veel bezighoudt met fetisjen. Sommige mensen geven voeten een nadrukkelijke plek in hun seksleven en anderen vinden voeten gewoon sexy, maar hoeven er verder niet per se iets mee te doen. De een vindt het fijn om je voeten met lotion of olie te masseren, de ander smult ervan om ze te bekijken terwijl je pantykousen aanhebt.

Dingen waar voetfetisjisten wel vaak van houden is aan voeten ruiken, tenen afzuigen of ze zachtjes aaien. Ook werkt het vaak goed als je hun gezicht aanraakt met je voeten – of dat nou een soort zachte gezichtsmassage met je voeten is of trampling, een BDSM-achtige activiteit waarbij de ander op de grond ligt en jij je voeten gebruikt om druk op het gezicht uit te oefenen.

Bespreek samen hoe je voeten een prominentere rol in jullie seksleven kunt geven.

Als je er eenmaal achter bent dat je partner je voeten wel interessant vindt, is het zaak om dat bespreekbaar te maken. “Laat je partner in ieder geval weten dat je ervoor openstaat en dat je het niet per se gek vindt,” zegt Vendetta. “En vraag wat de ander opwindt.”

Misschien dat je partner daarna alsnog wat verlegen is, zeker als jullie elkaar nog niet zo lang kennen. Het is één ding om over seksuele voorkeuren die wat afwijken van de norm te vertellen, maar voor voetfetisjisten komt er ook nog wat anders bij: ze zouden bang kunnen zijn dat je het goor vindt en denkt dat er iets grondig mis met ze is.

“We worden van kleins af aan geleerd dat voeten vies zijn,” zegt voetfetisjmodel Sweet Arches. “Als iemand erover vertelt, kun je het best gewoon al je vooroordelen laten vallen en er met een open blik in gaan.”

Verzorg je voeten goed.

Als je het gevoel hebt dat je de eerste keer nog wat op je tenen loopt, omdat je je ineens hyperbewust bent van hoe je voeten er eigenlijk uitzien – waren die grote tenen altijd al zo breed?! – dan is dat oké. Er is ook niet echt een eenduidig antwoord op de vraag wat een voet precies sexy maakt. “Er is voor iedereen wat wils,” zegt Sweet Arches. Sommige mensen willen hun voeten graag een beetje zweterig, anderen hebben liever dat je regelmatig langsgaat bij de pedicure.

Richard Lennox, die in fetisjvideo’s speelt, zegt dat zijn fans vooral veel waardering kunnen opbrengen voor zijn grote schoenmaat, gebogen voetzool en lange tenen – terwijl hij zelf eigenlijk van hele andere voeten houdt. “Ik heb liever wat gespierdere voeten, met korte tenen die iets omhoog staan,” zegt hij. “Ieder zijn ding natuurlijk.”

Als er geen perfecte match is hoeft dat niet meteen heel erg te zijn – het gaat er in essentie vooral om of je schone of wat minder schone voeten hebt, zoals Arches al zei. “Zelf hou ik echt vooral van schone voeten, mooie teennagels en teenkussentjes,” zegt ze. Anderen kunnen wat zweet en een sterke geur juist wel waarderen, al kun je je afvragen of dat meteen een vrijbrief is om een week lang dezelfde sokken te dragen.

Hoe je voeten er ook natuurlijk uitzien: probeer ze enigszins te verzorgen en hou ze goed gehydrateerd. “Een goede verzorging moet je niet onderschatten,” zegt voetfetisjmodel Miss Arcana. “Ik heb een uitgebreide routine met lotions, crèmes en puimstenen om mijn voeten zo zacht en eeltvrij mogelijk te houden.” Je hoeft heus niet urenlang je voetzolen te schrobben; een eenvoudige pedicure, thuis of bij een salon, en een beetje hydratatie op z’n tijd, kan al wonderen verrichten.

Daarnaast kun je ook bepaalde schoenen of accessoires dragen, zoals kousen of enkelbanden. Misschien vindt je partner het wel leuk om een teenring voor je te kopen – weer eens een keer wat anders dan een normale ring of chique oorbellen.

Hoe je vervolgens je beste beentje voorzet als het eenmaal zover is

Gebruik je voeten om te flirten.



Een makkelijke en eigenlijk ook best voor de hand liggende manier om de interesse van voetfetisjisten te wekken, is ze met je voeten te verleiden. “Ik krijg de hele tijd verzoekjes van fans die gewoon willen dat ik ergens in mijn normale kleren zit, met mijn voeten duidelijk in beeld,” zegt Mistress D, een OnlyFans-model dat voetfetisjfilmpjes maakt.

Dat klinkt eenvoudig, en dat is het ook. Trek gewoon je sokken uit en loop op blote voeten door de woonkamer, of leg je voeten subtiel in het zicht van je partner wanneer jullie saampjes op de bank tv liggen te kijken.

Dat kan ook helpen als je partner het nog wat moeilijk vindt om over de voetfetisj te praten, zegt Arches. Het is een fijne eerste stap om ze dan zo onder het voetlicht te brengen. “Je kunt bijvoorbeeld beginnen door je voeten op hun schoot te leggen.”

In het openbaar kun je wat met je voeten pronken door leuke slippers of sandalen aan te trekken, of wat leuke versiersels. Dat gaat op voor zowel je partner als voetfetisjisten die je nog niet kent – maar die je wel zou willen lokken. “In Florida, waar ik woon, is het vrij normaal om bijna overal sandalen en slippers te dragen,” zegt Lennox. “Als ik ergens op een terrasje zit, dwalen mijn ogen regelmatig af en dan denk ik: oeh, nice!”

Vraag om een voetmassage.

Dit kun je doen als je het wat fysieker aan wilt pakken. “Een voetmassage kan de drempel verlagen voor mensen die het idee hebben dat voeten niet zo fris zijn,” zegt Lennox. En daarnaast: je krijgt een voetmassage! Probeer het oogcontact niet te verbreken en laat merken dat je het fijn vindt dat je voeten worden aangeraakt. Vertel hoe lekker je het vindt of ga gewoon lekker ontspannend achterover hangen.

Het aanbieden van – of vragen om – een voetmassage is ook een natuurlijke manier om het over jullie voorkeuren te hebben. “Dat is vooral handig als je net in een nieuwe relatie zit en je alles nog een beetje moet ontdekken,” zegt Miss Arcana. Tijdens de massage kun je best vragen hoe je voeten ruiken, of zelfs hoe ze smaken, en of je partner dat opwindend vindt. “Dat is een stuk subtieler dan wanneer je uit het niets vraagt: ‘Goh, wat vind jij nou van mijn voeten?’” zegt Mistress D. “Er zijn maar weinig mensen die zomaar ineens zeggen dat ze je voeten lekker vinden ruiken.” Een voetmassage is een handige manier om te kijken wat je verder nog meer zou willen – ook als het betekent dat het daarbij blijft.

Gebruik je voeten tijdens het voorspel.

Als jullie een stapje verder willen gaan, kun je je voeten gebruiken om de stemming erin te krijgen. Misschien wil je partner wel je voeten strelen, kussen of likken, of je voeten op andere lichaamsdelen voelen. “Ik vertel vaak heel precies hoe iemand mijn tenen moet likken, kussen of zuigen,” zegt Vendetta. “Een beetje alsof je orale seks hebt.” Ze raadt ook aan om je voeten te gebruiken zoals je je handen normaal gesproken gebruikt.

Geef een footjob.

En aangezien je met je handen allerlei dingen klaar kunt spelen, kan dat ook met je voeten. Bijvoorbeeld door een footjob te geven: keer je voeten daarvoor naar binnen, alsof je een gebed doet, maar dan dus met je voeten. Hou je voetzolen tegen elkaar gedrukt en glijd in de lengte langs het geslachtsdeel van je partner.

Het is handig om wat glijmiddel op waterbasis bij de hand te hebben, en een handdoekje om de kliederboel vervolgens weer wat te fatsoeneren. “Met ingesmeerde voeten door je huis lopen is niet zo handig,” zegt Lennox. “Als je tapijt hebt, krijg je overal voetafdrukken en pluizige voeten, en bij houten of tegelvloeren is er een kans dat je uitglijdt.”

Voeten zijn prima geschikt om in een van de openingen te steken. Begin wel langzaam – je kunt ook eerst even met je vingers beginnen – en gebruik veel glijmiddel, want dan gaat het wat soepeler en voorkom je (hopelijk) dat je ergens hard met je nagels tegenaan komt. Als je met je voeten bij iemand naar binnen gaat, is het belangrijk dat ze goed schoon zijn. “De nagels moeten goed geknipt en hygiënisch zijn, en als je voetschimmel hebt kun je het beter laten,” zegt Lennox. “Een schaafwond kan al snel tot een infectie leiden. Wat prima te behandelen is, maar misschien niet iets is dat je aan je dokter wil uitleggen.”

Stuur je allersensueelste voetfoto’s.

Als je een sexy foto of video van je voeten stuurt, snapt de ander meteen dat je diegene op deze specifieke manier wilt opwinden. Je kunt de beelden gewoon van boven schieten, maar als je ook tegelijkertijd jouw gezicht kan zien, wordt dat misschien ook wel gewaardeerd. Zorg wel dat het niet al te donker is.

“Persoonlijk zorg ik er graag voor dat mijn tenen en gezicht allebei heel goed in beeld zijn,” zegt Arches. “Dan snappen ze ook dat je erin meegaat.”

Je kunt nog wat variëren door je voeten te kruisen of de een op de ander te zetten, zegt Mistress D. Buig je tenen, krul ze samen zodat je wat rimpels in de voetzool creëert, richt je grote teen naar boven alsof je een duimpje omhoog geeft. Of trek hoge hakken aan en creëer een decolleté met je tenen.

Als je voor een video gaat, zou je kunnen laten zien hoe je je tenen ver uit elkaar spreidt, of juist naar binnen laat trekken. Probeer wat verschillende camerastandpunten en kijk waar je partner warm van wordt.

Weet je nog steeds niet helemaal zeker of je aanpak werkt, dan kun je volgens Miss Arcana altijd nog de volgende pose doen: “Ga op je buik liggen, buig je knieën en steek je voeten in de lucht. Zo heb je de perfecte positie om je gezicht én je voeten tegelijkertijd in beeld te brengen. Het is de go-to-pose, en iedereen kan het.”

Maar wat je ook precies doet: je partner vindt het sowieso al super dat je er in ieder geval open voor staat. Uiteindelijk draait het er natuurlijk vooral om dat jullie het samen naar je zin hebben. Je hoeft heus niet vanaf het eerste moment al perfect van elkaar te begrijpen wat het beste werkt – finetunen gebeurt gaandeweg wel. Dan ligt de wereld aan jullie voeten.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.

