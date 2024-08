Hoe je iemand opzettelijk gruwelijk verwondt

Als je net als ik bent, heb je vroeger weleens een lesje zelfverdediging gevolgd. Waarschijnlijk werd het vrij snel vermoeiend, en heb je nooit de gele band gehaald. De andere kinderen haalden wél allemaal de gele band, of misschien zelfs wel de zwarte. Als zij aangevallen worden door een gevaarlijke gek, weten ze allemaal trucjes die Jackie Chan ook kent. Als ik word aangevallen door een gevaarlijke gek, kan die me makkelijk vermoorden. Dat zou jammer zijn.

Iemand die alles weet over zelfverdediging is Tim Larkin. Hij schreef een gids met handige tips voor mensen die niet per se atletisch zijn. In plaats daarvan is het boek meer een handleiding ‘hoe ga je om met abrupt en gruwelijk geweld’.

Als je wordt aangevallen, moet je volgens Larkin “iemand zo verwonden dat het zijn mogelijkheid om normaal te functioneren belemmert.” Dat idee komt mooi naar voren in deze inspirerende passage:

Is hij sterker dan jij bent? Niet met een gekneusde luchtpijp. Is hij sneller dan jij bent? Niet met een verbrijzelde knie. Is hij veel gevaarlijker dan jij bent, met een heleboel training, ervaring, een wapen en een ijzersterke wil? Niet met een gebroken nek.

Hij heeft het hier dus wel puur over het moment dat je wordt aangevallen door een kwaadaardig persoon, en je leven ervan afhangt. Ik las zijn nieuwste boek When Violence Is the Answer: Learning How to Do What It Takes When Your Life Is at Stake en sprak met hem wat ik kan doen als er geen andere optie is dan geweld.

VICE: Laten we het even heel algemeen houden. Hoe bezorg je iemand in grote lijnen een gruwelijke verwonding?

Tim Larkin: Dat is niet zo ingewikkeld, als je maar wat kennis hebt over anatomie. Je gebruikt een hard deel van je lichaam om een zwak deel van een ander lichaam pijn te doen. Heel simpel.

Oja. Hoe weet je dat allemaal?

We onderzochten data van sportblessures. Als mensen gewond raken tijdens het sporten, komt dat omdat mensen op elkaar botsten, of omdat ze op de planeet botsen. Dat zijn krachten die jij en ik kunnen nabootsen. In de data kwamen steeds dezelfde gebieden van het lichaam (een stuk of zeventig) naar boven.

Wat is een goede plek om iemand te verwonden?

Dat kan ik niet zo zeggen, want het ligt aan de omstandigheden. Ik zie vaak dat mensen succes hebben als ze de nek raken. Daar zit een slagader en twee zenuwen. Ik zou kunnen zeggen: probeer de nek te raken, maar dat zou onzorgvuldig zijn. Het hangt gewoon af van de situatie.

Je zou kunnen zeggen dat je mensen aanmoedigt om gemeen te vechten. Wat vind je daarvan?

Ik heb geen problemen met gemeen vechten, maar ik gebruik zo’n term niet. Dan verlies ik mijn publiek, dat zegt: “Ik ben geen crimineel.” Ik praat over geweld als hulpmiddel. Uit de manier waarop je het gebruikt, zal blijken of het gerechtvaardigd is of een misdrijf. Ik leer mensen om geweld op een gerechtvaardigde manier te gebruiken.

Ben je niet bang dat mensen de hulpmiddelen die jij ze geeft gaan misbruiken?

De waarheid is helaas dat mensen die goed zijn in geweld – met blote handen of huis- tuin- en keukenspullen – vaak geen getrainde vechtsporters zijn, of mensen die jarenlang zelfverdedigingslessen hebben gevolgd. Het zijn vaak mensen die in gevangenissen zitten en geweld zien als een middel om een doel te bereiken. Ze zijn gericht op resultaten, en kijken naar geweld als een klusje dat opgeknapt moet worden.

Ik denk dat mensen vaak een zelfverdedigingscursus volgen omdat ze stiekem Bruce Lee willen zijn. Dan komen ze bij jou bedrogen uit. Is dat weleens een probleem?

Ik laat mensen zien hoe ze op iemand moeten stampen die op de grond ligt. Als ik vraag of ze het voor kunnen doen, gaan ze vaak allerlei gekke trucjes proberen. Dan zeg ik: “Stop even, laat eens zien hoe je op een blikje cola zou trappen om te zorgen dat de cola alle kanten op spuit,” en vaak doen ze het dan perfect. Als mensen vechten met Bruce Lee in hun achterhoofd, gaan ze gekke dingen doen. Als je het mechanisch maakt, gaan ze automatisch over op de juiste aanpak.

Zonder context lijken veel stukjes uit je boek op een handleiding voor psychopaten. Je vertelt bijvoorbeeld hoe je iemands oog uit kan steken.

Oké, ik geef je wat voorbeelden. Iemand loopt een bar binnen en zegt: “Hey, je zit op mijn stoel,” dus ik pak hem bij zijn haar en steek zijn oog uit. Nummer twee: ik rijd naar de supermarkt en een auto voor me pikt net het plekje waar ik wilde parkeren. Ik sleur hem uit de auto, gooi hem tegen de grond en steek zijn oog uit.

Eh, ik ben niet overtuigd. Dit klinkt verkeerd.

Ik ben nog niet klaar. Stel: iemand loopt mijn kantoor binnen en schiet twee mensen dood. Terwijl hij dekking zoekt om zijn geweer te herladen, lukt het mij om hem tegen de grond te werken en zijn oog uit te steken.

Ja, oké, dan wel. Zijn er regels voor wanneer je dit wel en niet moet doen?

Als het je enige keuze is. Op het moment dat je, als je een wapen had, het zou leegschieten op iemand. In zulke gevallen. Die domme voorbeelden van net komen dus niet in aanmerking. Dit moet je alleen doen als niet handelen je dood betekent.

Geef je les aan kinderen? Want dit lijkt me niet iets wat kinderen moeten weten.

Ik heb een zoon van 22 en eentje van zes. En twee dochters van vier. Mijn zoon van 22 heeft de middelbare school doorlopen zonder mijn training, tot hij zeventien was. Toen kreeg hij zijn eerste les. Jongens hebben het al moeilijk genoeg op de middelbare school zonder dit soort informatie. Ze zijn nog niet volwassen genoeg om te begrijpen dat je iemand onherstelbaar letsel kan toebrengen met deze technieken. Ze gaan het misschien wel uitproberen. Maar mijn dochters? Als ze elf zijn, ga ik ze dit meteen leren.