Hoe je je partner vertelt dat je chlamydia hebt

Je deed een SOA-test en hebt chlamydia opgelopen? Heftig. Nu moet je niet alleen pillen slikken, je zult ook je partner(s) moeten inlichten en aanraden om zich te laten testen. Gelukkig zijn wij er om je te helpen bij het samenstellen van je proza. Voordat je je bericht begint op te stellen, is het belangrijk om te weten in welke van onderstaande situaties je jezelf bevindt.

Je bent net gedumpt

Ok. Je hebt dus chlamydia en helaas is een van de personen die je moet verwittigen je ex. Afgezien van het feit dat deze persoon jou niet langer wil, heeft hij/zij/hun je niks speciaals te verwijten. En toch had ie het lef om jullie relatie stop te zetten, da’s durven.

Hoe begin je aan zo’n bericht: denk aan de Noordpool, koude, de ijstijd. In welke situatie je jezelf ook bevindt, begin met een simpele “Hallo”. Op het moment waarop je dit bericht samenstelt, maakt het eigenlijk niet uit voor wie het bestemd is. Bespaar jezelf de leestekens door er gewoon maar één te gebruiken: de punt. Als je erin slaagt om ook werkwoorden te vermijden, is dat nog beter. Elk extra woord vergroot namelijk het risico op de mogelijke interpretatie dat het slecht met je gaat en je afziet van de breuk.

Voorbeeld :

Je bent bedrogen

Het waren mooie tijden. Jullie waren verliefd, werden officieel een koppel, lieten allebei een SOA-test afnemen en beslisten vervolgens om geen bescherming meer te gebruiken. Het heeft geduurd zolang het mocht duren, maar op een dag: bam, chlamydia. Zonder dat je iemand anders ook maar een beetje hebt aangeraakt of je genitaliën over een of ander openbaar toilet hebt zitten wrijven. Geen twijfel mogelijk, uw ex is vreemdgegaan.

Hoe schrijven? Op hun auto, met een sleutel.

Jij bent vreemdgegaan

Het was eigenlijk te verwachten dat je iets zou oplopen terwijl je aan de andere kant ging kijken of het gras er nu echt zo veel groener was. Pech gehad. Jullie relatie ging al door een moeilijke periode en voilà, het leven stelt je nu opnieuw op de proef.

Hoe aankondigen: Je zal voorzichtig te werk moeten gaan. Wacht op een belangrijk moment in het leven van je partner: een grote presentatie op het werk, een begrafenis, een sollicitatiegesprek… Kortom, een gelegenheid waarbij hun gsm hoogstwaarschijnlijk op vliegtuigstand staat. Bel twintig keer na elkaar vooraleer je een vals geruststellend bericht stuurt: “Er is iets gebeurd. Niets erg, maar bel me even terug.” Eenmaal je de persoon te pakken hebt – al dan niet aan de telefoon -, probeer je zo veel mogelijk sporen uit te wissen. Ga volledig door het lint, dreig ermee om het appartement van je partner in de fik te steken en zaai zo veel mogelijk verwarring, zonder je motief te verraden. In geen geval mag je de reden voor deze crisis bekendmaken. Blijf zo vaag mogelijk over de reden van deze uitbarsting. Als je dan toch het punt bereikt waarop het allemaal lang genoeg heeft geduurd, kondig je aan dat je chlamydia hebt. Je partner zal volledig in de war zijn door deze Oscar-waardige prestatie (proficiat, trouwens) en zelfs opgelucht dat het dat maar is. Er is nu zodanig veel verwarring, dat vervolgvragen achterwege blijven.

Je voelt je schuldig

Je bent niet bepaald strikt (of eerlijk) geweest als het aankomt op bescherming. En in plaats van je gedeisd te houden, ben je momenteel overal toe bereid om dit stinkend zaakje te verdoezelen.



Hoe je het schrijft: Begin met een blijk van affectie – je vind hier een uitgebreide lijst. Vervolgens een beleefde en oprecht klinkende begroeting. En dan, net voor je tot de kern van de zaak komt, laat je ter plekke de bom vallen. (“Herinner je je onze vriend Hugo nog? Hij is dood!”) Zet je uitleg vervolgens voort, raad je ex aan om zich te laten testen, benadruk hoe belangrijk het is om deze boodschap door te geven en neem snel afscheid. Jouw schuld? Hoezo?

Voorbeeld:

Je wil gewoon weten wie jou ermee heeft opgezadeld

Maak de ontvanger duidelijk hoeveel interesse je hebt in hun leven (geen). Het enige wat je wil, is weten wie er het lef heeft gehad om jou met deze bullshit op te zadelen.

Hoe je het schrijft: Kies voor een zachte benadering: het is een aankondiging van een SOA, geen huwelijksaanzoek. Vraag niet om nieuwtjes, met vriendelijkheid of beleefdheid genees je geen SOA’s. Hou je doel voor ogen. Benoem de datum van je test en de risico’s die je voorafgaand aan die test hebt genomen. Kortom: impliceer op een min of meer subtiele manier dat het waarschijnlijk hun fout is dat je nu met een SOA zit. Eis dat ze hun testresultaat onmiddellijk met jou communiceren zodat je dit zaakje zo snel mogelijk kunt afhandelen. Vergeet niet om te eindigen op een positieve noot: indien het resultaat positief is, moet je alleen maar een antibiotica pilletje slikken. Chlamydia. Klinkt goed, schattig zelfs: we gaan hier geen drama van maken.

Voorbeeld:

Je bent gestoord.

Je hebt The Office net voor een tweede keer uitgekeken en verveelt je stikkapot. Tijd genoeg dus, om iemand psychologisch te martelen.

Hoe je het schrijft: De keuzes zijn enorm, maak er dus gebruik van. Maak het spannender door een onnodig mysterie op poten te zetten. Vergeet vervolgens je telefoon en begin The Office voor een derde keer te kijken. Dankzij jou krijgt de ontvanger nu de kans om z’n fantasie de vrije loop te laten gaan.

Voorbeeld:

Je bent gestoord.

Eigenlijk heb je geen chlamydia, maar je zou het wel willen want het is de perfecte reden om je ex te contacteren. Gewoon, daarvoor. Het is niet dat hij/zij/hun toegang heeft tot je medisch dossier, toch?

Hoe je het schrijft: Denk aan een pijnlijke herinnering, bij voorkeur eentje waarbij je je vernederd voelde. Die keer toen een leerkracht je voor de hele klas stond uit te lachen omwille van je uiterlijk, bijvoorbeeld. Laat de frustraties, de haat en de agressiviteit opborrelen en voilà, we zijn vertrokken. Je zicht begint nu stilaan te vertroebelen dus houd het vooral simpel: begin met je denkbeeldige chlamydia aan te kondigen. Het is misschien geen slecht idee om de naam van de behandeling en de dosering te vermelden. Details dragen bij aan de geloofwaardigheid van je verhaal. Meer moet je niet doen want voor deze ene keer zal de ontvanger geen andere keuze hebben dan te antwoorden op je bericht.

Voorbeeld:

Je bent een normaal persoon met empathisch vermogen

Vreemd en misschien zelfs een beetje saai, maar bon, je hebt vanalles nodig om ervoor te zorgen dat de wereld blijft draaien. Bon, er zijn duizenden mogelijke situaties, relaties en verantwoordelijken maar er zijn een paar simpele en op gezond verstand gebaseerde tips die iedereen vooruit kunnen helpen.

Hoe je het schrijft: Begroet de persoon op een informele doch beleefde manier. Je kent deze persoon misschien niet heel erg goed, maar jullie hebben wel lichaamssappen uitgewisseld. Je hoeft je niet al te druk te maken. Vraag om nieuwtjes. Als jullie nog overeenkomen, kan je zelfs laten weten dat je liever een ander soort bericht had gestuurd. Vervolgens kondig je aan dat je chlamydia hebt. Ga verder met de uitleg die je van de dokter hebt gekregen en leg uit dat je partners zich ook zouden moeten laten testen. Zelfs als jullie bescherming hebben gebruikt, want chlamydia is niet alleen overdraagbaar via penetratie. Excuseer je voor het onaangename nieuws. Probeer het niet te minimaliseren (deze SOA komt met risico’s), stel de persoon gerust en wees duidelijk over het feit dat het perfect behandelbaar is met antibiotica. Zeg ook dat je er voor hen bent, als ze erover zouden willen praten. Moest het je enigszins interesseren, kan je ook duidelijk maken dat je voor hen klaarstaat eens ze de resultaten in handen hebben. Maar dit is uiteraard geen verplichting.

Voorbeeld:

Je hebt geen inspiratie gehaald uit dit artikel? Of je hebt om welke reden dan ook geen zin om onze goede tips op te volgen? (ze waren nochtans echt goed) Weet dat er in België een vzw bestaat die je de mogelijkheid geeft om je partners anoniem te laten weten dat ze in aanraking zijn gekomen met het risico op een SOA. Misschien is het wel geen slecht idee om anoniem te blijven in plaats van de klootzak uit te hangen.

