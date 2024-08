Hoe je je relatie volhoudt als je in quarantaine zit

Een paar weken geleden was er nog weinig aan de hand met je relatie. Je maakte je misschien druk over jullie vakantie, en of de rare zus van je vriend of vriendin jou nou wel of niet mag. Maar nu, met het coronavirus, zijn er andere dingen om over na te denken. Misschien zit je in thuisisolatie en heb je voor het laatst een geslachtsdeel gezien in een haperend FaceTime-gesprek, dat werd onderbroken omdat er een huisgenoot schreeuwend de kamer in kwam omdat hij de handdoeken niet had gedesinfecteerd. Of misschien zitten jullie samen in dezelfde kamer opgesloten, maken jullie ruzie over Jenga en schiet een van jullie steeds een meter de lucht in als de ander hoest.

Hoe dan ook, een pandemie hoeft niet het einde van de romantiek te betekenen. Het is dan wel niet de geilste periode (dat komt hierna, als het virus is uitgeraasd en we weer fysiek contact met elkaar mogen hebben), maar er zijn manieren om je relatie in leven te houden. Hier zijn een paar tips om dat te doen.

Videos by VICE

Als jullie afzonderlijk van elkaar in thuisisolatie zitten:

Maak van videochatten een gewoonte

Elkaar gedurende de dag appen werkt prima als een van jullie op vakantie is, maar als je helemaal alleen in thuisisolatie zit, is het fijn om de stem van je partner te horen en er een gezicht bij te zien. Als je al 72 uur lang niets meer hardop hebt gezegd, behalve “dankjewel” tegen de bezorger die je eten kwam brengen, is het ontzettend waardevol om weer eens goed te communiceren.

Maria zit al twee weken in thuisisolatie in Ierland, terwijl haar vriendje in Londen is. Zij vertelt me dat ze minstens twee keer per dag facetimen, omdat het hen helpt om zich verbonden met elkaar te voelen. “We hebben meestal een videogesprek als we wakker worden, en dan nog eentje later op de dag,” zegt ze. “Soms laten we FaceTime aanstaan als we eten maken of een bad nemen of wat dan ook. Het zorgt ervoor dat iets heb om naar uit te kijken – iets anders dan het nieuws weer eens checken of series bingen.

Wees creatief met seks

Ook al ben je helemaal alleen en gaat niemand in de nabije toekomst je lichaam fysiek aanraken, wil dat nog niet zeggen dat je celibatair hoeft te zijn of steeds dezelfde vijf video’s op Pornhub moet kijken. Dit is juist het moment om creatief te worden, wat misschien een goede zaak is voor degenen onder jullie die om de week in hetzelfde standje seks hebben.

Kat zit in IJsland in thuisisolatie met haar familie, terwijl haar vriendin in Manchester werkt. Ze zegt dat telefoonseks tot een fijne manier was geweest om intiem met elkaar te blijven. “Intimiteit hoeft niet fysiek te zijn,” zegt ze. “Gebruik seksspeeltjes terwijl je partner toekijkt, vertel elkaar wat je met elkaar wilt doen, zoek manieren om elkaar te laten klaarkomen via video – wat dan ook!”

“Minder ‘actieve’ versies van intimiteit zijn ook leuk,” vervolgt ze. “Stuur elkaar een naaktfoto voordat jullie gaan slapen, zodat jullie daarmee wakker worden. Het is moeilijk om je sexy te voelen als iedereen het over handen wassen en quarantaines heeft, maar deze kleine dingen geven me persoonlijk het gevoel dat seks nog steeds een belangrijk onderdeel van mijn relatie is.

Probeer niet in paniek te raken

Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan – het komt niet vaak voor dat we allemaal in thuisisolatie zitten wegens een besmettelijk virus dat we van een vleermuis hebben gekregen. Maar het is belangrijk om te onthouden dat dit alles niet voor altijd zal duren. Thuisisolatie is een tijdelijke maatregel. Als jij gescheiden bent van je partner en de andere mensen die je liefhebt, herinner jezelf er dan aan dat je het voor iedereens gezondheid doet en kijk uit naar de tijd die je in de toekomst weer samen zult doorbrengen.

Als jullie samen in thuisisolatie zitten:

Maak je klaar voor de dag alsof er niets is veranderd

Als je samen met je partner in thuisisolatie bent kan dat makkelijk verkeerd aflopen. De verleiding wordt groot om net wat minder te werken, en net wat meer samen stoned te worden en films te bingen. En je kunt je best gewoon aankleden, maar waarom zou je eigenlijk als de ander dat ook niet doet? Ook als je alleen bent kun je natuurlijk de boel laten verslonzen, maar je kunt er ook door worden aangestoken door je partner.

Met dat in je achterhoofd is het belangrijk om samen een routine te creëren. Neem een douche, kleed je aan. Eet samen wat. Emily, die met haar vriend samenwoont in Londen, zegt dat je gewoon moet doen alsof je wél naar je werk zou gaan. “Eerst begon ik in mijn pyjama, maar na een tijdje voelde ik me echt waardeloos” zegt ze. “Als we het allebei gewoon op kunnen brengen, beginnen we de dag een stuk normaler en frisser.”

Creëer allebei je eigen ruimte

“Ik vind het belangrijk om elkaar wat ruimte te geven, ongeacht de ruimte die je daadwerkelijk hebt,” zegt Rosalie, die samen met haar vriend in thuisisolatie zit in Berlijn. “Het is prima om de hele dag in dezelfde kamer te zitten, terwijl je elkaar een paar uur niet spreekt en gewoon je eigen ding doet. Hij zit nu op de bank aan zijn muziek te werken, en ik zit drie meter verderop aan de eettafel achter de computer. Je hoeft je echt niet verplicht te voelen om elkaar constant te vermaken als je de hele tijd in dezelfde ruimte bent. Dat leidt alleen maar tot spanning of vreemde vibes.”

Doe leuke dingen samen

Het is niet makkelijk om iedere minuut van de dag met exact dezelfde persoon op exact dezelfde plek door te brengen, ongeacht met wie. Dus als je tot elkaar bent aangewezen, zorg er dan voor dat je ook net wat andere dingen te doen hebt dan Netflix en chillen.

Elijah, die in thuisisolatie zit in Brighton, adviseert om ook vooral ‘fysieke’ dingen te doen. “Het is leuk om nu extra tijd te hebben om te lezen, maar ik vind het minstens zo belangrijk om even mijn hoofd leeg te maken,” zegt hen. “We hebben bijvoorbeeld onze salontafel roze geverfd en badmintonnen in de voortuin. En het is ook handig om een matje te hebben waarop je oefeningen kunt doen.”

Wees geen lul

Of je nou alleen thuis zit of met je partner: doe een beetje ontspannen. Natuurlijk zijn er leukere dingen dan gevangen te zitten in je kleine paleisje, samen met de negentien potten pastasaus en de zeven cactussen die je uit blinde paniek hebt ingeslagen, maar het is gewoon het enige wat iedereen moet doen. “En probeer niet te moeilijk te doen over kleine irritaties,” zegt Elijah. “Als je ongesteld bent en de muziek van je partner wat te hard staat vind je dat misschien vervelend, maar laat het gaan. Thuisisolatie is niet het moment om steeds maar chagrijnig te zijn – je wordt er veel gelukkiger van als je gewoon aardig voor elkaar bent.”

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op VICE UK