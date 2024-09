Hoe je jezelf voor de gek kunt houden om over je liefdesverdriet heen te komen

Iedereen die geen sociopaat of a-romantisch is, heeft waarschijnlijk de pijn van een gebroken hart wel ervaren. Of je liefde nou onbeantwoord is gebleven of je partner je bedrogen heeft, liefdesverdriet kan je het gevoel geven dat je dood wilt. Deze bijna universele menselijke ervaring is een moeilijk onderdeel van het leven, maar nieuw onderzoek laat zien dat je hartzeer kan verzachten door middel van het placebo-effect.

Waarschijnlijk heb je wel eens van het placebo-effect gehoord: het is een veel voorkomende term, en wordt vaak genoemd in de geneeskunde. In wezen verwijst het placebo-effect naar een verandering in symptomen die voortkomt uit iemands geloof in de behandeling in plaats van in de behandeling zelf. Onderzoekers van de Universiteit van Colorado leggen uit dat, terwijl het placebo-effect getest is als onderdeel van de behandeling van verschillende vormen van fysieke pijn, het niet vaak wordt toegepast op pijnlijke emotionele gevoelens.

“Mensen die een gerichte romantische afwijzing ervaren, hebben twintig keer meer kans om een depressie te ontwikkelen dan de rest van de bevolking,” stelt het onderzoek, om uit te leggen dat hartenpijn niet alleen verdrietig is – het is mogelijk gevaarlijk voor je gezondheid. Dus, om de effectiviteit van de placebobehandeling te testen, onderzochten wetenschappers de placebobehandeling van de pijn van een romantische afwijzing versus de pijn als je je brandt aan iets heets.

De sociale wetenschappers verzamelden veertig mensen die de afgelopen zes maanden een ongewenste relatiebreuk hadden doorgemaakt. Er werden aan hen foto’s van hun ex-geliefden getoond en hun gevraagd om zich te concentreren op het herbeleven van de emoties die met die exen gepaard gingen. Daarna moesten ze beoordelen hoe slecht ze zich voelden op een schaal van één tot vijf. In een latere proef werden de armen blootgesteld aan verschillende gradaties van hitte, wat ze ook moesten beoordelen op een schaal van één tot vijf.

Nadat ze dit doorlopen hadden, introduceerden de onderzoekers een placebo in de vorm van een neusspray. De wetenschappers vertelden aan de ene helft van de deelnemers dat de spray een “krachtig pijnstillend middel was dat ook helpt bij het verminderen van emotionele pijn en negatieve invloeden,” en ze vertelden de andere helft dat het gewoon iets was om MRI-hersenscans te helpen verbeteren. In beide groepen was de spray gewoon een zoutoplossing.

De onderzoekers vergeleken de reacties in verschillende gebieden van de hersenen en ontdekten dat de placebogroep zowel een vermindering van fysieke als sociale pijn vertoonde. De controlegroep vertoonde geen verandering. Dit heeft veelbelovende gevolgen voor mensen die vastzitten in de hel die een gebroken hart heet. In een persbericht over dit onderzoek kondigde Tor Wager, een van de hoofdauteurs, de voordelen aan van de potentie van perceptie op je emotionele toestand. “Alleen al het feit dat je iets voor jezelf doet en in de weer bent met iets wat je hoop geeft, kan een impact hebben,” zei Wager. “In sommige gevallen is het chemische deel in het geneesmiddel van minder belang dan we aanvankelijk hadden gedacht.”

Ik had altijd zo’n medelijden met mezelf als ik weer eens of ander relatiedrama had en ik niet wist hoe ik daarmee om moest gaan. Op verschillende punten in mijn leven heb ik geprobeerd om me helemaal over te geven aan alle negen seizoenen van Dynasty op gedownloade dvd’s, het opnieuw inrichten van mijn appartement en het dragen van een grote zonnebril. Ondanks mijn pogingen om mijn gebroken hart te lijmen, stortte ik toch onbeheersbaar snikkend in elkaar op menig badkamervloer.

Het onderzoek heeft veelbelovende implicaties voor anderen die niet uit hun droevige stemming komen: hoewel er geen magische genezing bestaat voor de pijn van een relatiebreuk, kunnen positieve verwachtingen je helpen om over je liefdesverdriet heen te komen.