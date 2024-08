Hoe je kunt masturberen als je samenwoont

Ik heb geen idee hoe het is om samen te wonen met een partner. Niemand heeft zich ooit bemoeid met de plek waar ik mijn tandenborstel neerzet, niemand heeft ooit geklaagd over mijn verwilderde kapsel en ik heb me nooit af hoeven vragen waarom ik in vredesnaam met deze persoon samen ben.



Omdat ik er geen ervaring mee heb, heb ik er een boel vragen over. Een vraag in het bijzonder houdt me bezig: als je samenwoont met je partner, kun je dan nog een beetje fatsoenlijk in de mast klimmen? En dan bedoel ik niet samen, maar dat je gewoon even jezelf te grazen neemt. En zo ja: hoe? Ik besloot eens rond te vragen op Instagram.

“Ja, natuurlijk,” zegt David (34), die nu drie jaar met zijn vriendin samenwoont. “Ik had het er toevallig net nog over met een vriend, omdat de quarantaine het wel wat lastiger heeft gemaakt. Ik deed het eerst in de badkamer – maar dan wel snel, omdat er geen slot op de deur zit en ik bang ben dat ze binnenkomt – of gewoon als ze niet thuis is.”

“Nu doe ik het meestal als zij aan het videobellen is. Dan zeg ik tegen haar dat ik wel even wegga, zodat ze wat privacy heeft. Het is een beetje raar om te rukken terwijl ik haar met d’r collega’s hoor praten, maar ja, je moet wat. Om eerlijk te zijn heb ik dit nooit met haar besproken, dat vond ik niet zo nodig. Dit is gewoon iets van mij, en dat laat ik graag zo. Andersom heb ik haar ook nooit gevraagd of ze het doet.”

Esther (29) heeft gemerkt dat de behoefte om te masturberen bij haar en haar partner langzamerhand wat is veranderd: “Toen we net samenwoonden deed ik het nooit, misschien omdat we toen veel seks hadden of überhaupt meer tijd met z’n tweeën doorbrachten. Nu hebben we geleerd om ook een beetje ruimte voor onszelf te vinden. Voor de lockdown gingen we er allebei op uit met onze eigen vrienden, en als hij weg was zag ik weleens ook mijn kans schoon om thuis te masturberen. Niet dat ik dan meteen begon te vingeren zodra hij de deur achter zich dichtsloeg, maar eh, ja, eigenlijk is dat precies hoe het soms ging.”

Sinds de lockdown heeft Esther echter niet meer gemasturbeerd, vertelt ze. “Niet omdat ik het gevoel had dat het niet kon. Anders had ik er vast wel een manier voor gevonden, omdat we heus nog wel dingen afzonderlijk van elkaar doen, maar het is wel moeilijker geworden. Het is meer dat mijn libido nu tegen het nulpunt aan zit. Je hoort weleens dat stellen in lockdown nu als konijnen liggen te wippen, maar dat valt bij ons dus wel mee.”

De 28-jarige Álvaro heeft sinds half maart niet meer gemasturbeerd, toen de noodtoestand werd afgekondigd in Spanje. “Nu ik erover nadenk, is het misschien wel de langste periode in mijn leven dat ik mezelf niet heb afgetrokken,” zegt hij. “Maar ja, ik heb hiervoor zeker wel gemasturbeerd en denk dat ik dat ook wel weer ga oppakken. Ik deed het in de badkamer met de deur op slot – ik deed alsof ik moest poepen – maar ook terwijl mijn vriendin aan het slapen was.”

“Meestal valt zij als eerste in slaap, vooral als we een film of een serie kijken, dus soms doe ik het terwijl ze gewoon naast me ligt. Of dat creepy is? Mwah. Ik heb het haar verteld en ze moest erom lachen. Ik doe het ook niet omdat ik iets tekort kom, zo zien we het allebei niet.”

Er zijn ook mensen die het wél ongemakkelijk vinden als ze erachter komen dat hun partners masturberen. Carme Sánchez Martín, klinisch psycholoog en seksuoloog aan het Serrate en Ribal-instituut voor urologie, zegt dat je je dan nergens zorgen over hoeft te maken. “Sommige mensen zien het als een vorm van vreemdgaan, alsof seksualiteit zich alleen met z’n tweeën kan uiten, wat natuurlijk helemaal niet zo is.”

“Onze seksualiteit is deels van onszelf en deels gedeeld. Sommige mensen denken dat als je partner masturbeert, dit een teken van ontevredenheid is. Maar zoiets wijst vooral op een gebrekkige seksuele opvoeding. Masturberen is een manier om je seksualiteit te ervaren, die verder gaat dan een relatie met een ander persoon.”

De dertigjarige Pedro zegt dat je seks met je partner eigenlijk niet met masturberen kunt vergelijken. “Zelfs als ik drie keer per dag zou neuken zou ik nog steeds masturberen,” zegt hij. En daar is Sánchez Martín het mee eens. “Laten we eten als voorbeeld nemen. Dat je meestal eet terwijl je met je partner bent, wil niet zeggen dat je niet in je eentje van een chocoladereep kunt genieten, toch?”

Emma (28) zegt dat ze meer van seks geniet als ze ergens in de dagen ervoor heeft gemasturbeerd. “Als ik masturbeer – wat ik nog steeds doe nu ik met mijn vriend samenwoon, als hij even de deur uit is – heb ik er daarna niet minder, maar juist meer zin in. Voor mij vervangt het niet mijn verlangen om seks met hem te hebben, maar versterkt het dat juist.”

Martín Sánchez zegt dat sommige clienten van haar, zowel mannen als vrouwen, zeggen dat ze betere orgasmes hebben wanneer ze in hun eentje masturberen. En dat weerhoudt ze er verder niet van om te genieten van seks met hun partners.

Dus of je nou in de douche staat, doet alsof je moet poepen, of het stiekem naast je slapende partner doet – voel je in ieder geval niet schuldig dat je die behoefte hebt. Het heeft niks met vreemdgaan te maken, en betekent ook niet dat je niet genoeg aan je trekken komt. Bewaar dat gevoel maar gewoon voor de eerstvolgende keer dat je je tandenborstel weer ergens hebt laten rondslingeren.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE Spanje.