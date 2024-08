Hoe je kunt ontsnappen aan het kapitalisme met je handen in de aarde en hoofd in de zon

In de serie Outliers onderzoekt VICE Money werelden die voorbijgaan aan de mainstream-economie. We ontmoeten mensen met ongebruikelijke en soms radicale relaties tot geld, handel en kapitalisme.

In deze aflevering bezoeken we een commune in de Amerikaanse staat Virginia. In ruil voor het draaien van veertigurige werkweken hoeven de bewoners van Twin Oaks niets te betalen voor hun maaltijden, woning en zorgverzekering. Maar Twin Oaks is niet de klassieke commune waar geiten worden gehouden en groenten worden verbouwd. De honderd bewoners runnen er namelijk een succesvolle commerciële business. Zo produceren ze er al dertig jaar de hangmatten die je bij het warenhuis Pier One kunt kopen. De tofu die ze maken wordt via de biologische supermarkt Whole Foods aan de man gebracht.

We bezochten Twin Oaks om erachter te komen hoe het is om aan de rafelranden van het kapitalisme te leven.

