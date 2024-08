Hoe je kunt samenwonen zonder je relatie te verpesten

Volgens het CBS komt samenwonen zonder te trouwen vaker wel dan niet voor. In 2000 hadden negen op de tien getrouwde vrouwen van tussen de 25 en 29 al samengewoond voordat ze gingen trouwen. Voor mannen is dat percentage iets lager, maar de trend is hetzelfde, we wonen steeds vaker samen zonder dat we getrouwd zijn.

Heel gek is dit niet. Je kan zo namelijk meer tijd met elkaar doorbrengen en rekeningen en huurkosten delen, om geld te besparen. Toch verhoogt het delen van een adres ook de druk op de relatie. Er kunnen problemen ontstaan als koppels niet hetzelfde denken over de betekenis van samenwonen. Is het gewoon handig, of is het een stap richting het huwelijk? Wie betaalt de rekeningen? En waarom doe je verdomme nooit de afwas!? Het is vooral jouw afwas! Het is dus heel belangrijk dat koppels het financiële, wettelijke en emotionele plaatje begrijpen als ze een dak gaan delen. Dus spraken we met liefde-, seks- en geldexperts om erachter te komen waar je op moeten letten voordat jullie je vintage LP-collectie samenvoegen.

Hoe je moet omgaan met geld

“Begin met het delen van financiële zaken, zoals het betalen van rekeningen en een gezamenlijke rekening waarmee je de kosten van het huishouden betaalt. Bepaal een budget voor de boodschappen, deel een sportschoolabonnement of betaal zelfs een vakantie samen. Dit is een goede manier om erachter te komen hoe het is om samen met geld om te gaan. Hou in de gaten waar het mis gaat. Hoewel je moet beseffen dat je nog niet getrouwd bent, moet je soms denken aan hoe sommige dingen zouden zijn als jullie wél getrouwd zouden zijn. Werkt dit of niet? Zijn er maar een paar kleine aanpassingen nodig of zijn er grote problemen die besproken moeten worden? Je moet iemands gewoontes leren kennen, de goede dagen, de slechte dagen, teleurstellingen en zelfs hoe ze zich gedragen als ze ziek zijn. Meer dan de helft van de mensen belandt in een scheiding. Ik zou niet gaan trouwen voordat ik heb samengewoond.” – Jennifer Streaks, financieel journaliste en schrijfster van het boek Thrive!… Affordably: Your month-to-month guide to living your BEST life without breaking the bank.

Hoe je moet omgaan met ruzie

“Sommige mensen geloven dat hun moeizame relatie nieuw leven wordt ingeblazen nadat ze gaan samenwonen. Dat is een enorme fout. Veel stellen denken dat de kracht van hun liefde alleen al genoeg is om alle moeilijkheden en obstakels te overkomen. Maar de emotionele verhouding in stand houden is nodig om gelukkig met elkaar te zijn. Veel stellen moeten leren hoe ze effectief ruzie maken. Als iemand meer geïnteresseerd is in zijn gelijk halen, verdwijnt de intimiteit. Voordat je gaat samenwonen is het heel belangrijk om na te gaan of jullie normen en waarden goed samen gaan.” – Lisa Brateman , psychotherapeute en relatiespecialist.

Hoe je moet omgaan met ruzie (over geld)

“Je gaat ruzie krijgen. Je gaat achter belachelijke en eigenaardige trekjes van je partner komen, waarvan je niet wist dat ze überhaupt bestonden. Op die dingen kun je je niet altijd voorbereiden. Wat je wel kan doen is niet op voorhand oordelen en daarentegen open het gesprek aangaan. Hoe wordt de huur betaald, bijvoorbeeld? Misschien denkt de een dat het fiftyfifty wordt gedeeld, terwijl de ander ervan uit gaat dat het wordt gebaseerd op inkomen. Nemen jullie een gezamenlijke rekening of is één iemand verantwoordelijk voor het betalen van de rekeningen? Gaan jullie maandelijks de huishoudelijke uitgaven bespreken? Delen jullie alles precies door twee, ookal zijn jullie inkomens verschillend? Dat zijn allemaal vragen die je beantwoord wil hebben voordat je bij elkaar intrekt.” – Erin Lowry , schrijver van het boek Broke Millennial: Stop scraping by and get your financial life together .

Hoe je elkaar ruimte moet geven

“Met elkaar samenwonen betekent niet dat je aan elkaar bent vastgebonden. Jullie gaan allebei ruimte en tijd voor jezelf nodig hebben. Dat kan letterlijke ruimte zijn — avondjes uit met je vrienden — of figuurlijke ruimte zodat je je eigen ding kan doen zonder gestoord te worden. Tijd voor jezelf nemen en je individuele leven onderhouden is echt heel belangrijk zodat je niet het gevoel krijgt dat je geen leven hebt buiten je relatie. Daarnaast is het ook fijn om niet gek te worden van je partners bullshit.” — Harris O’Malley ook bekend als dating-expert Dr. NerdLove

Hoe het zit met seks?

“De sleutel om het vuurtje te laten branden in een relatie — of je nu samenwoont, getrouwd bent, kinderen hebt, etcetera — is om elkaar voorrang te geven en de relatie als een soort derde partij te zien waarin je allebei moet investeren. Dus plan leuke uitjes en flirt met elkaar zoals je dat aan het begin ook deed. Neem niets voor lief. Wees blij met jezelf, maar onthoud dat je partner niet een van je ouders is of een verlengstuk van jezelf. – Timaree Schmit , seksonderwijzer.