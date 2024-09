Hoe je kunt vloggen zonder een lul te zijn

Als je jezelf door de moderne wereld manoeuvreert met een leeftijd van boven de 20, is de kans groot dat je met aversie reageert als ik het volgende woord laat vallen: vloggen. Ik snap dit – vloggen is waarschijnlijk het meest egocentrische verschijnsel dat onze op roem gefixeerde rotcultuur ooit heeft voortgebracht, onze kinderen worden erdoor geconsumeerd en Enzo Knol is een verachtelijke pukkel van een mensenkind. Toch denk ik ook dat je te snel oordeelt. Intuïtief voelt het aan als een symptoom van de Apocalyps, maar tegelijkertijd is het ook prachtig: het is de ultieme democratisering van entertainment. Iedere middelbare scholier, rapper, of VICE-freelancer kan nu een eigen televisiezender runnen.



Want ja, sinds kort begeef ook ik mezelf in de vlogosphere. Vier weken terug laadde ik mijn eerste vlog op naar mijn youtubekanaal, kopieerde ik het onderschrift van Monica Geuze, vulde ik mijn naam in waar de hare stond, en zette ik mezelf schrap voor de faam. Inmiddels zit ik vier vlogs diep in de vlogosphere. Mijn kijkers waren getuige van een politiek gesprek met Mula B, het leggen van een vloer met mijn neef, het eten van een kreeft in Volendam met Vieze Freddy, het ontdozen van iemand anders’ Nintendo Switch, en nog veel meer van dat soort vloggerige dingen. Sinds kort heb ik zelfs mijn eigen link: youtube.com/c/abelmanbroer. Vanuit mijn ervaringen als zowel vlogger én kritisch vlog-liefhebber, ben ik in staat te vertellen dat je wel degelijk kunt vloggen zonder een gapende anuspoort te zijn. Dit is hoe.

Videos by VICE

Hier oefen ik met een baby alle namen van Wu-Tang Clan. Still uit VLOG2.

Voel je aub bezwaard om in het openbaar te vloggen

Niets is tergender dan een arrogante kutflap die in het openbaar met gestrekte arm tegen een iPhone aan praat alsof het de normaalste zaak ter wereld is. Doe ons een gunst en wees er op zijn minst een klein beetje ongemakkelijk over. Je zal zien dat het helpt met niet overkomen als narcistische psychopaat.

Leef opstandig

Namens de kijkers zou ik alle vloggers willen vragen om vloggen te zien als uitgelezen excuus om iets mals te ondernemen. Niemand wil zien dat je je voorbeeldig gedraagt op de thee bij je oma in Ettenleur. We willen je zien spugen op een instituut, belasting ontwijken op Aruba en rellen in de Gucci-winkel. Jouw vlog, en daarmee dus jouw leven, is ons entertainment. We eisen dat jouw leven alle actie bevat die het onze mist. Thanks alvast.

Vermijd acteerwerk

Na een vlog of twee kennen wij je beter dan jij jezelf kent. Geen enkele gezichtsspier is ons onbekend, we hebben de zichtbare straatnaambordjes uit je vlog nagetrokken en weten waar je moeder woont, we zijn bekend met je raciale schuldgevoelens en seksuele frustraties. Wij prikken door je pogingen tot acteren heen als de naald door Enzo Knols superballon uit VLOG #1328. Wanneer je ons in de maling probeert te nemen met je houterige acteerwerk, vatten wij dat op als een persoonlijke belediging.

Wees lelijk

Dat eindeloze gehannes met camerahoeken, belichting en foundation moet een keertje afgelopen zijn. We houden van je omdat je elke scheet die je laat op YouTube zet, niet omdat we aan het casten zijn voor een modeshow. Film jezelf voor de gein eens even lekker van linksonder. Laat die tweede kin lekker hangen en toon die wallen van je als de zeug die je bent.



Laat me niet klikken op onzin

Het feit dat er één seconde in je vlog zit waarin je een screenshot laat zien van Monica Geuze in bikini geeft je nog niet het recht om je hele vlog ‘MONICA GEUZE IN BIKINI’ te noemen. Niet alleen voel ik me vies, misleid en betrapt wanneer ik door tien minuten materiaal van jou heen aan het skippen ben op zoek naar Monica in een bikini, ook schop je mijn hele algoritme door de war. Nu worden mij de komende twee dagen alleen nog maar video’s aangeraden van saaie eikels die met hun vriendin naar Walibi gaan.

Ontdek de randen van het genre

Je hebt ze er tussen zitten die uit hun slof schieten als ze ‘vlogger’ genoemd worden. Ze willen dan ‘youtuber’, ‘fitgirl’ of ‘online fashion lifestyle interiorhealthdesign blogtuber’ of whatever genoemd worden. Guess what, vlogger: niemand geeft een fuck om je zelfbedachte hokje. We willen je de grenzen van je genre zien oprekken, niet inperken.

Wie dat ’20 minutes later’-fragment uit Spongebob gebruikt is af

Van Enzo Knol tot aan Vitaly, ze doen het allemaal. Wanneer een vlogger even niet uit haar of zijn woorden komt, monteren ze dat ’20 minutes later’-dingetje uit Spongebob met die voice-over met dat Franse accent ertussen en hoplaké, nu is de onkunde van de vlogger ineens grappig. Nou, HAHAHA, lul, stik in je goedkope winstbejag.

Gij zult nooit met een stalen kop iets van z’n doos ontdoen

Wanneer je een kwartier lang in je eentje in op een kamer bent alwaar je strak de camera in kijkt en uitlegt hoe je iets van een doos ontdoet, is het tijd om jezelf in te pakken in een doos en te verzenden naar een plek waar de zon niet schijnt. Ik kan het weten. In mijn eigen VLOG3 heb ik zelf iets ontdaan van de doos, en niet alleen kan ik mijzelf sindsdien niet meer aankijken in de spiegel, het is ook nog eens mijn minst goed bekeken vlog.

Edit, godverdomme

Als we eindeloze shots willen zien, downloaden we wel een film uit een tijd waarin het nog extreem ingewikkeld was om filmbeelden te monteren. Tegenwoordig bezit je voor een poep en een scheet een montageprogramma, en kijk je voor de prijs van nul euro’s een zooitje uitstekende youtubetutorials om ons weg te blazen met oogverblindende montage op het scherpst van de snede. Doe dat dus ook, en wees geen lul van een vlogger. Een betere vlogosphere begint bij jezelf.

Bekijk hier de vooralsnog best bekeken vlog van schrijver, vlogger en vlogschrijver Abelmanbroer: