Hoe je lengte en je gewicht je salaris beïnvloeden

We bespraken de resultaten van een nieuw onderzoek over de relatie tussen je gender, lichaam en salarisstrookje met een expert.

Een nieuw onderzoek heeft aangetoond dat grote mannen en dunne vrouwen meer betaald krijgen dan kleine en dikke mensen. Dit is misschien geen verrassing voor mensen die zich interesseren voor genderproblematiek: de werkvloer is nog altijd een van de belangrijkste plekken om ongelijkheidskwesties uit te vechten. Van seksuele intimidatie tot loonverschillen, tot alleen maar witte mannen in de board room – er valt nog een hoop te doen. Ook voor mannen dus, want deze nieuwe data laat zien dat zij ook moeten inleveren als ze niet voldoen aan het schoonheidsideaal van groot en sterk.

Sociologieprofessor Amy Blackstone vertelt in een interview met Broadly dat werkgevers misschien niet de intentie hebben om de waarde van een werknemer te baseren op hoe iemand er fysiek uitziet, maar dat betekent helaas niet dat het ook niet gebeurt. “Ik twijfel er niet aan dat [werkgevers] wel zouden willen dat ze iemand alleen beoordelen op wat hij of zij kan en bijdraagt op de werkvloer,” zegt Dr. Blackstone. “Maar deze resultaten laten zien dat we goed moeten opletten of er geen sprake is van onbedoelde discriminatie.”

Het verbaast haar niet dat grotere mannen een beter salaris ontvangen, omdat “grootte de connotatie heeft van macht en autoriteit.” Zulk onrecht is het resultaat van een maatschappelijke kijk op gender, het lichaam en macht. Het feit dat vrouwen met overgewicht minder betaald krijgen is nog minder verrassend, gezien onze obsessie met slank zijn.

Dr. Blackstone zegt dat de voorkeur voor dunne vrouwen iets zegt over het cultureel verlangen om vrouwen te zien als ondergeschikt aan mannen. “Voor vrouwen betekent dun en klein zijn dat je minder ruimte inneemt, iets wat van vrouwen wordt verwacht, zowel letterlijk als figuurlijk,” zegt ze.

Loonverschil is slechts één uiting van seksisme op de werkvloer. In de Verenigde Staten zijn wetmakers de laatste maanden hard bezig geweest om vrouwen de toegang te ontzeggen op gezondheidszorg speciaal voor vrouwen, en met het verlof dat je krijgt als je moeder wordt is het al helemaal slecht gesteld in de VS. Ook in Nederland helpt het armoedige vaderschapsverlof niet mee in de gelijkheidsstrijd op de werkvloer.

Het dominante verhaal is dat we allemaal gelijke kansen hebben, ongeacht hoe we eruitzien. We weten dat dat niet waar is.

Mannen en vrouwen die er op een bepaalde manier uitzien minder betalen om die reden is schokkend, maar het is nog erger dat deze data onderdeel is van een groter systeem van onderdrukking dat ons allemaal aangaat. “Voor mannen en voor vrouwen is leven in een wereld waarin lichamen worden beoordeeld op hoe ze eruitzien, met als ideaal een lichaam dat voor veel mensen onhaalbaar en onbereikbaar is, heel ontmoedigend. En dan zeg ik het nog voorzichtig,” zegt professor Blackstone. Ze legt uit dat seksisme, of het nou op de werkvloer is of daarbuiten, onze levens overal beïnvloedt.

Ze zegt ook dat het goed is om cijfers te hebben die laten zien hoe het zit met genderdiscriminatie en onrecht, want vaak blijven die onzichtbaar of ze worden zelfs ontkend door machthebbers. “Vooral in een samenleving als de onze, waar het dominante verhaal is dat we zogenaamd allemaal gelijke kansen hebben, ongeacht hoe we eruitzien. We weten dat het niet zo is, en dit onderzoek bewijst dat.”

“Cultureel gezien verliezen we allemaal als er op de werkvloer sprake is van genderongelijkheid,” gaat ze verder. “Als alleen de mensen die voldoen aan een bepaald ideaalbeeld promotie maken, lopen we allemaal de voordelen mis van een groep vol verschillende mensen. En als jonge meisjes en jongens geen mensen zien waarin ze zich kunnen herkennen en die succes hebben op de werkvloer, kan dit invloed hebben op hun eigen ambities en geloof over wat er mogelijk is in hun carrière.”

