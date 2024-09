Hoe je meer dan vier miljoen euro jat van een zangeres en er bijna mee weg komt

Wanneer je verantwoordelijk bent voor miljoenen euro’s, is het belangrijk om altijd op je hoede te zijn. Wat er gebeurde met bewaker Greg Counsell is een goed voorbeeld van waarom dat zo is. In 1983 bewaakte hij een gelddepot in Oost-Londen. Hij werkte de vroege shift toen hij werd verrast door een groep gewapende overvallers. Ze hadden het depot uitvoerig bestudeerd, en het was ook nog eens de maandag van Pasen. Er was dus nog niemand behalve Greg aanwezig. Nadat de dieven vier werknemers die net aankwamen voor hun werk gijzelden, gingen ze er vandoor met een buit van bijna zeven miljoen euro (omgerekend meer dan dertig miljoen euro vandaag de dag).

Dit incident werd veroorzaakt door één foutje: Counsell lette even niet op terwijl hij van de ene naar de andere controlekamer liep, en toen hij de deuren ontgrendelde glipten de dieven binnen. Vervolgens was het geld weg.



