Hoe je met dikke mensen flirt zonder onhandige dingen te zeggen

Ik ben een flirt. Ik flirt zowel met opzet als per ongeluk, en ook voor de lol. Of het ergens toe leidt maakt me eigenlijk niet zoveel uit – ik vind alle uitkomsten prima, tenzij iemand de grote fout begaat door over mijn gewicht te beginnen.

Ik ben een zwarte, lesbische vrouw met overgewicht, en als iemand die het graag op een flirten zet weet ik dus goed wat je beter wel en niet kunt doen als je met een dikke vrouw wilt aanpappen. Ik heb aardig wat vetfobe situaties meegemaakt met mensen die met me wilden daten. In mijn ervaring zijn mensen vaak niet zo bang om voor vetfoob te worden uitgemaakt: als ik het onderwerp ter sprake breng op een date lachen ze het vaak weg of doen ze alsof ze niet snappen wat het betekent.

Terwijl het eigenlijk best simpel is: vetfobie is het idee dat dikke mensen als minder worden gezien dan dunne mensen. En als je als dik persoon wilt daten, kom je het om de haverklap tegen, ook bij mensen die beweren dat ze een onsje meer wel kunnen ‘waarderen’.

Als de kop van dit artikel jouw aandacht heeft getrokken, zit de kans er best in dat je dikke mensen in principe net zo sexy vindt als dunne mensen en ook graag met ze zou flirten, als je dat al niet doet. Mooi! Maar als je dat doet, is het is wel belangrijk dat je je bewust bent van vooroordelen die je misschien onbewust hebt opgeslagen. De volgende dingen zijn essentieel om in je oren te knopen voordat je met dikke mensen flirt, datet en met ze naar bed gaat.

Flirten

Doe niet alsof je dikke mensen een plezier doet door je interesse kenbaar te maken.

Waar al mijn dikke vrienden en vriendinnen het over eens zijn, is dat het uit den boze is om aannames te doen over iemands zelfbeeld. Er zomaar van uitgaan dat iemand onzeker is vanwege zijn of haar gewicht, en dat het een geschenk uit de hemel is dat jij als dunner persoon je interesse toont. Het is heel erg niet-sexy als je met zo’n mindset op iemand afstapt – en mensen hebben dat altijd door.

Zeg niks over iemands lichaam of gewicht, ook niet als je denkt dat het gewaardeerd wordt.

Succesvol flirten valt of staat bij wat je zegt en hoe je dat doet. Als je met een dik persoon flirt, is dat des te belangrijker: je wil niet als een creep overkomen voordat je de kans hebt gekregen om iemand te leren kennen.

Het is sowieso al niet zo netjes om over iemands gewicht te beginnen, maar al helemaal als je diegene niet kent. Opmerkingen als “je bent heel mooi, ondanks je gewicht” zijn natuurlijk sterk af te raden, maar ook als je het subtieler brengt, getuigt het altijd van slechte smaak. Zeggen dat je een groter maatje wel interessant vindt of een zwak hebt voor brede heupen, is nergens voor nodig.

Als je toch een compliment over iemands uiterlijk wilt geven, kun je daar best wat anders op verzinnen, bijvoorbeeld: “Je ziet er goed uit” of “Je ziet er mooi uit in die jurk!” Dan zeg je wel dat je iemands lichaam hebt gezien en het je allemaal wel bevalt, zonder dat je verder aan het fetisjeren bent. Maar als je überhaupt niks over iemands lichaam wilt zeggen: prima! Je kunt ook net zo goed zeggen dat iemand schitterende ogen heeft of een sprankelende outfit.

Laten we het sowieso even over het fetisjeren van dikke mensen hebben. Zeg gewoon niet dat je van dikke lichamen “houdt”.

Als iemand iets over je lichaam zegt, komt diegene heus niet rechtstreeks uit de hel gewandeld, maar dat neemt niet weg dat het vervelend kan zijn. Sommige mensen denken dat ze hun waardering uitspreken, terwijl ze je in werkelijkheid fetisjeren.

Dat is ook de grootste ergernis van Asha, een vriendin van me: wanneer iemand niet goed met haar flirt en ze zich daardoor geobjectificeerd voelt vanwege haar gewicht. “Als iemand die je niet kent aannames doet over hoe goed ik wel niet in bed moet zijn, vanwege mijn gewicht, vind ik dat het allerergste,” zegt ze.

Opmerkingen als “Ik hou ervan als een vrouw wat meer vlees op haar botten heeft” zijn eigenlijk een sneaky manier om te zeggen dat je dikke vrouwen geiler vindt. Je geeft dan het signaal af dat het je alleen om de seks te doen is.

Sta erbij stil hoe jouw sportschoolfoto’s op datingapps overkomen

Dikke mensen hebben een soort zesde zintuig om op datingapps te zien of iemand vetfoob is. Als er op iemands profiel vooral foto’s staan waarop diegene zich in de sportschool staat uit te sloven en als zowel het gewicht als de lengte van die persoon in de bio staan, laat zo iemand weten dat dat belangrijk is. Niet dat je niet trots op je lichaam mag zijn natuurlijk, maar het kan wel een verkeerd signaal afgeven.

Toon interesse op basis van gesprekken, niet op basis van uiterlijk.

Zelf probeer ik de ander altijd een beetje te laten blozen. Toen ik een keer op een app met een vrouw zat te praten hadden we het over de zwoele zomer die ons te wachten stond, en dat we zin hadden om eindelijk weer de bloemetjes buiten te zetten. “Ik hoop dat ik in je agenda pas,” zei ze, en dat vond ik perfect. Er gaat een heldere boodschap van uit: ik wil je, en jij mij hopelijk ook.

Maak oogcontact.

Als je in dezelfde ruimte bent is oogcontact erg belangrijk. Je laat ermee zien dat je het niet eng vindt om diegene aan te kijken en niet bang bent om je interesse in het openbaar te tonen. Kijk de ander betekenisvol in de ogen, laat je blik even langs het lichaam glijden en dan weer terug – of hoe je dat zelf ook het liefste doet.

Daten

Wees niet de persoon die over vetfobie begint.

Sommige mensen denken dat ze progressief of woke zijn als ze met je daten, maar behandelen je ondertussen nog steeds als een stuk stront als je alleen met ze bent. Dat zijn geen leuke mensen.

Een andere vriendin van me, Annie Rose, zegt dat ze dit ook weleens heeft gehad. “Dan willen ze tijdens een date over vetfobie praten, om te laten zien hoe ruimdenkend ze wel niet zijn,” zegt ze. “Daar zit ik op zo’n moment niet per se op te wachten.”

Laat in het openbaar merken dat je diegene leuk vind, zoals je ook met anderen zou doen.

Als je met een dik persoon gaat daten, is dat geen vrijbrief om diegene respectloos te behandelen en aan het werk te zetten. Er zijn mensen die denken dat dikke personen verzorgend zijn ingesteld, puur vanwege hoe hun lichaam eruitziet, en het dus vanzelfsprekend vinden dat zij voor je gaan koken. Ook die mensen zijn zeker niet leuk.

Behandel je partner niet alsof ze meer ‘geplaag’ kunnen verdragen dan dunne mensen – grapjes over iemands lichaamsomvang zijn niet per se hilarisch. Of je nu het type bent dat een plaagstootje uitdeelt of wil laten zien hoe woke je wel niet bent, je gaat hoe dan ook in de fout: je geeft je partner het gevoel alleen maar dik te zijn, in plaats van gewoon een volledig mens.

Stel je date voor aan je vrienden en familie.

Alles op z’n tijd natuurlijk, maar pak dit aan zoals je het altijd zou doen. Als je nieuwe vlam dik is, en je merkt dat je niet zo geneigd bent om je vrienden vol trots foto’s te laten zien, terwijl je dat normaal gesproken wel doet, vraag jezelf dan af waarom dat zo is. Als je slechts kunt concluderen dat het aan de omvang van je vlam ligt, zou je er misschien een eind aan moeten breien en iets aan je eigen vetfobie moeten doen, in plaats van een ander de dupe te laten zijn van jouw schaamte.

Zeg niet dat je je zorgen maakt om de ‘gezondheid’ van je date.

Ik heb weleens iemand ontmoet die alles in het begin heel goed aanpakte, maar zich toen we eenmaal serieuzer werden begon te bemoeien met wat ik at en hoeveel ik sportte. Ze wist me zelfs zover te krijgen om mee te gaan op lange, vermoeiende fietstochten, onder het mom van een leuke date.

Sommige mensen hebben, wanneer ze met een dik persoon daten, stiekem de intentie om ze af te laten vallen. Ik hoef je vast niet te vertellen waarom dat een slecht idee is. Als je iemand niet aantrekkelijk vindt zoals diegene is, laat diegene dan met rust. Er zullen zat andere mensen zijn die ze wel onmetelijk sexy vinden, gewoon zoals ze zijn.

Laat in het gezelschap van anderen ook merken dat je trots bent.

Ook als je met een dik persoon datet, mag je best laten zien hoe blij je daarmee bent. Doe in het openbaar niet stiekem over jullie relatie en doe niet alsof het niet zoveel voorstelt, als dat eigenlijk wel degelijk zo is. Anders geef je het idee dat we je dikke, duistere geheim zijn en dat je je voor ons schaamt. Daar wordt niemand gelukkig van.

Seksen

Vraag hoe je de ander aan moet raken.

Sommige dikke mensen houden er niet van als je hun buik aanraakt tijdens de seks. Andere juist wel, en willen overal aangeraakt en gekust worden. Dat verschilt dus per persoon en je komt er alleen achter wat iemand fijn vindt door ernaar te vragen.

Verwacht niet dat dikke mensen ‘wilder’ in bed zijn.

Het is een vreemd stereotype dat dikke mensen zouden moeten ‘overcompenseren’ door ruigere bedpartners te zijn, of dat ze vaker van kinky seks houden dan dunne mensen. Ga daar dus niet zomaar van uit. Ik had een keer seks met iemand die vond dat ik niet wild genoeg was – ze was er blijkbaar van uitgegaan dat ik uitgesprokener zou zijn, vanwege mijn lichaam. Dat gaf me het idee dat ik dingen moest doen waar ik me niet bij op mijn gemak voelde, puur en alleen om haar geïnteresseerd te houden.

Wees niet bang om je dikke bedpartner bovenop te laten zitten.

Ik heb in mijn leven een hoop neerbuigende memes gezien over gewichtslimieten voor wanneer je bovenop zit. Terwijl er bij dikke mensen eigenlijk precies dezelfde wetten gelden als bij dunne mensen. Ervan uitgaan dat je geplet wordt is geen goed uitgangspunt om seks te hebben. Je gaat er heus niet dood aan.

Onthoud dat degene met wie je seks hebt een echt mens is.

Zodra je van elkaar weet wat je beter wel en beter niet kunt doen, is het vooral zaak om het leuk te hebben en je vrij te voelen. Wees niet zo doelgericht dat je vergeet te luisteren naar de signalen van de ander. Daarmee bedoel ik: behandel diegene niet alsof je seks hebt met een ‘ervaring’. Misschien is het wel de eerste dikke persoon waar je ooit de lakens mee hebt gedeeld, maar tenzij de ander daarom vraagt, is dat niet iets waar je uitgebreid over hoeft te oreren.

Haast je niet, luister wanneer de ander je probeert te helpen. Neem de tijd om erachter te komen wat wel en niet werkt, en vraag daar achteraf ook eens naar. Voor de rest: ga ervoor en geniet ervan! En mocht het ‘m toch niet worden, dan weet je in ieder geval dat het niet aan je vooroordelen heeft gelegen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US. Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.