Hoe je met je Delete-toets bestanden echt verwijdert in de Finder

Een paar jaar geleden ben ik geswitcht naar Mac (en iPhone). Door de jaren heen heb ik ontdekt dat het besturingssysteem een aantal voorzorgsmaatregelen bevat om Apple eenvoudig en intuïtief te houden – en vooral ook om te vermijden dat nieuwe gebruikers fuck-ups begaan. Daarom is er geen file manager op iOS, en zorgen ingebouwde veiligheidsmaatregelen op MacOS ervoor dat je applicaties uit “onbekende” bron pas kan installeren als je je wachtwoord hebt ingevoerd. Maar er is één ding in het ontwerp waar mensen zich nog meer aan ergeren: in de Finder doet je “Delete”-knop gewoon helemaal niks.

Kijk maar:

Natuurlijk, je kan “command+delete” indrukken om iets te wissen, wat eigenlijk niet zo moeilijk is. Maar veel Mac-gebruikers vragen zich af hoe ze met één knop iets kunnen verwijderen in de Finder, en er zijn maar weinig degelijke antwoorden te vinden. Het zou wel leuk zijn, dacht ik, als de Delete-knop gewoon zou doen wat er op de toets staat, concreet “iets verwijderen van het computergeheugen” – zoals de knop dat in Windows en andere besturingssystemen sinds computerheugenis doet.

Gelukkig is er een simpel stappenplan om dit minieme ongemak te verhelpen. Hier is wat je moet doen:

Download PresButan, een externe app die de Delete-knop laat werken in de Finder.

Probeer PresButan te openen (MacOS zal dat niet toelaten omdat het “afkomstig is van een onbekende ontwikkelaar”) Ga dus naar de Systeemvoorkeuren, en klik daar op “Beveiliging en Privacy” om je instellingen te veranderen zodat je het programma kan openen.

Ga terug naar MacOS Systeemvoorkeuren, klik op “Beveiliging en Privacy”, ga naar “Privacy”, klik dan op “Toegankelijkheid”. Zoek de “+” knop in het “Geef op welke van de onderstaande programma’s je computer mogen besturen” menu, en voeg PresButan toe:

Open PresButan.

Gebruik de installatiewizard om “verwijderen met één knop in de Finder” in te schakelen.

Sluit PresButan.

Je kan nu bestanden verwijderen in de Finder met je Delete-knop. Je droomt niet: het werkt gewoon!