Hoe je naar muziek- en bierfestival Planet Oedipus kan gaan als je niets van bier weet

Op 12 en 13 augustus staat het Amsterdamse NoordOogst-terrein in het teken van bier, feest, en nog veel meer bijzondere soorten bier. De Amsterdamse Oedipus-brouwerij vond het na een aantal kleinere edities onder de noemer Kimchi Festival tijd om flink wat scheppen bovenop hun beproefde formule te gooien. Dit resulteerde in Planet Oedipus muziek- en bierfestival; een tweedaags festival tjokvol goede (live)muziek en bier van brouwerijen van over de hele wereld, om je schuimsnor bij af te likken.

Tickets zijn nog te koop (en welhier), maar hoe ga je in vredesnaam die twee dagen doorkomen als je geen kaas gegeten hebt van al die soorten bier? Je gaat naar een festival dat naast sfeer, scherp geprogrammeerde muziek en heel veel gezelligheid voornamelijk draait om lekker bier – je kunt dan net zo goed meegaan in al het biergeweld. Waarom zou je naar Bobbejaanland gaan als je bang bent voor achtbanen en een hekel hebt aan cowboys? Enfin, je snapt het wel.

De hoogste tijd dus om je eens goed onder te dompelen in die kolkende bierzee, maar niet zonder deze tips voor de bier-leek goed in acht te nemen.

Alle foto’s door Kubilay Altintas en Annelore van Herwijnen

Voorbereiding

Veelgemaakte fout: Je gaat naar een bierfestival, dus je legt een vette bodem waar een heel studentencorps een midweek van zou moeten uitbuiken. De hoeveelheid calorieën van een gemiddelde fles ietwat zwaarder bier staat gelijk aan twee middelgrote kapsalons, dus na een uurtje staat de omgeving van je broekriem op knappen.

Hoe dit te omzeilen: Eet niet teveel van tevoren, maar verzorg de inwendige mens vooral op het festival zelf. Eet kleine porties. En vraag de tientallen bierexperts naar het ideale biertje bij je festivalvoer, en ze zullen je graag adviseren.



Het sociale aspect

Veelgemaakte fout: Je raakt maar niet uitgepraat over de afdronk van die overheerlijke tripel met galanga-extract, en je neemt het andere vrienden zeer kwalijk dat ze op de pont ingedronken hebben met een blikkie lauw supermarktpils.

Hoe dit te omzeilen: Hou je mond over de afdronk van die overheerlijke tripel met galanga-extract. Gun iemand zijn lauwe pils. Bier is sociaal smeermiddel nummer 1. Hou dit zo door je vooral niet als een omhooggevallen speciaalbier-snob te gedragen.

De keuze is reuze

Veelgemaakte fout : Weet waar je aan begint als je het terrein betreedt. Vanuit alle windstreken zijn de beste bierbrouwers ter wereld ingevlogen om jou het allerbeste gerstenat voor te schotelen. Naast gerst, mout en hop stoppen ze ziel en zaligheid in ieder flesje, en als jij op het festival “DRIE PILS” bestelt kan dat nog wel eens in het verkeerde keelgat schieten.

Hoe dit te omzeilen: Ga doelgericht te werk. Lees je even in voordat je op bier-expeditie gaat, en kijk eens even waar je allemaal uit kunt kiezen. Wanneer krijg je nou echt de kans om te kiezen uit VIJF verschillende licht bittere IPA’s van Amerikaanse hop met een hint van perzik. Er zijn voor de leek zelfs thematische rondleidingen langs al dat lekkers. Verdeel en heers (met mate).

Timing is alles

Veelgemaakte fout: Je bent iets later dan gepland, en zodra je het terrein betreedt begin je aan een inhaalslag. Je haalt een plakkaat festivalmuntjes dat groot genoeg is om een middelgrote badkamerwand mee te betegelen, en zet deze in angstaanjagend tempo om in de meest flitsende craft beers. Met een rotvaart laat je ze je keelgat in glijden. De alcoholpercentages van craft beer liggen al snel tussen de 7 en 15 procent, dus binnen de kortste keren sta je bovenop de bar, en bovenaan de zwarte lijst van de festivalbeveiliging.

Hoe dit te omzeilen: Drink niet alsof je leven ervan afhangt, want voor je het weet hangt je lever eraf. Niet te snel, niet te veel, het is nou eenmaal geen pils wat je drinkt. Tenzij je wilt dat je telefoon de volgende dag bol staat met berichten in de trant van “Jezus Christus, wat was jij gênant bezig”, “Wil je dat nooit meer doen” of “Weet je wel wat dat kost, zo’n kroonluchter?!”

Imago

Veelgemaakte fout: Je maakt jezelf teveel zorgen of je wel beslagen ten ijs komt op een bierfestival. Je leest je een beetje in over hop en gistingsprocessen, en probeert krampachtig te begrijpen hoe je een IPA van een herfstbock kan onderscheiden.

Hoe dit te omzeilen: Haha! Kijk nou wat je doet. Of je nou heel veel weet over bier of precies niks, het maakt allemaal geen fluit uit. Oedipus is het perfecte bier- en muziekfestival voor zowel de kenner als de leek. Laat je verrassen en ga op 12 en 13 augustus via de Meteorenweg naar het NoordOogst-terrein in Noord. De muziekprogrammering staat bol van moois als Flamingods, Elias El Gersma van Yuko Yuko en The Homesick, Bossoyo en The Mauskovic Dance Band, en op de zondag is de programmering ook nog eens in de vakkundige handen van Red Light Radio. Met een beetje hulp van de goudkleurige ploert aan de hemel kan het niet anders dan een gouden weekend worden. Levensgeniet met mate!