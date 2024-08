Hoe je oud en nieuw kunt vieren zonder dat het je bakken met geld kost

Of je het nou in de dorpskroeg gaat vieren, of op een discoboot op het IJ, voor een feest met oud en nieuw ben je algauw een pijnlijk pak duiten kwijt. Maar als je daar niet in meegaat en als een zuinig zuurtje niks wilt uitgeven, zit je straks alleen thuis. Wat zijn nou goede manieren om toch goed te feesten, zonder dat het je bakken met geld kost? Laat ons je een paar verschillende manieren geven om dat te doen en zo flink wat te besparen.

Matig je

Alcohol is hoe je het ook wendt of keert een onderdeel van het Nederlandse party- en sociale landschap – zeker met oud en nieuw. Maar echt, echt, echt, geloof ons: het kan prima zonder of met minder drank. Heb je katers nodig? Is die acht euro voor die derde gin en tonic echt een investering die de moeite waard is? Heb je werkelijk zin om de drie maanden na december nog je ‘feestdagenkilo’s’ (lees: alcoholkilo’s) eraf te sporten? Dit zijn retorische vragen, het antwoord is nee. Drink wat minder.

Leer solitair te gaan

Bij het plannen van een oud-en-nieuwfeest zijn vrienden vaak een vreemde bottleneck. Iedereen wil bij elkaar zijn, maar wie regelt op tijd kaarten voor tien man voor het coolste feest dat begin september al helemaal was uitverkocht? Niemand, en daarom koop je net na kerst dan maar allemaal ellendig een kaartje van 80 euro voor een feest waar niemand echt zin in heeft. Wij zeggen: laat het eens een keer niet van je vrienden afhangen. Bel ze allemaal liefdevol op en vraag hoe het nu echt met ze gaat. Na dat goede gesprek maak je duidelijk dat jij deze oud en nieuw solo gaat. Je zult je verbazen hoe leuk anderen een solo-feestganger vinden. Dus zwerf over die straten, loop een huisfeest binnen en je zult zien dat je het enorm naar je zin hebt. En het kost je helemaal niets.

‘Vergeet’ je betaalpas eens

Met oud en nieuw minder geld uitgeven kan ook op een simpele, onverbiddelijke manier, die we in dit lijstje bespaartips van ING tegenkwamen: door ervoor te zorgen dat je geen geld kunt uitgeven. Pin een beetje geld, laat je bankpas vervolgens thuis liggen en zie hoeveel bewuster je met je geld om gaat. “ZAL IK DEZE FLES CHAMPAGNE KOPEN HIHAAA WAT MAAKT MIJ MIJN BANKSALDO UIT?” zal je misschien anderen zien schreeuwen, en dan lach jij stilletjes terwijl je tevreden bent over zoveel verantwoordelijkheid van jezelf.

Doe vooral zo’n stipjesoverhemd met vlinderdasje aan. Maar die had je toch al liggen van vorig jaar. Alle beelden via ING.

Je vrienden meekrijgen

Je moet ons verexcuseren, want we gaan even filosofisch doen. Wat is een feest eigenlijk precies? Wat is de essentie van party? Daarover kun je boeken volschrijven, maar het komt erop neer dat je in een bijzonder goede bui bent met anderen. Dus een feest kan overal plaatsvinden, als het maar met een goedgeluimd stel mensen is. Daarom is het belangrijk dat je je vrienden meekrijgt naar wat je ook gaat doen. Dat geldt het hele jaar door, maar zeker met oud en nieuw. Op die nacht kan je, als je de juiste mensen om je heen hebt, nog op een bankje in een park gaan zitten om een goede nacht te hebben. Je hoeft geen duur betaalde dj voor je neus hebben staan. Dus doe dit: verzamel goede mensen om je heen en de wereld is je feest-oester.

Geef zelf een feest (met karaoke!)

Een prettige, doch arbeidsintensieve manier om geld te besparen is door zelf een feest te geven, en mensen te vragen of ze allemaal een hapje en een drankje mee willen brengen. En goed, dat klinkt een beetje duf en voor de hand liggend, ware het niet dat je ervoor zorgt dat je feest de stratosfeer inknalt. Hoe? Met een karaokeset natuurlijk. De meest warme, mooiste en meest humane manier van met elkaar omgaan is karaoke. Samen zingen, je over je natuurlijke gêne heen zetten om gewoon puur plezier te hebben met zang en dans? KARAOKE. Niet te versmaden. Nooit moet je karaoke versmaden.

Lieg dat je jarig bent

Deze truc is een beetje sleazy, maar je kunt naar een oud-en-nieuwfeest gaan en zeggen dat je jarig bent. Je krijgt dan dubbele sympathie: mensen vinden het zielig voor je dat je op Nieuwjaarsdag jarig bent, en vinden het tegelijkertijd hartstikke leuk om in je feestvreugde te delen. Is het erg dat je liegt? Ja. Levert het je goedkope drankjes en andere voordeeltjes op? Ja. We raden het dus niet per se aan, maar laten het graag aan jou over om te kiezen.

