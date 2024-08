Een simpele gids voor het permanent verwijderen van Facebook

Ik zat er al jaren aan te denken om mijn Facebook te verwijderen, maar elke keer dat ik het langzaam zinkende schip wilde verlaten, kwam ik weer met een of ander excuus waarom het geen goed idee was. Ik had Facebook nodig om contact te houden met vrienden en familie toen ik in het buitenland woonde. Ik had Facebook nodig om in contact te blijven met vrienden die in het buitenland wonen. Ik had Facebook nodig om snel het laatste nieuws mee te krijgen. Ik had Facebook nodig voor mijn werk. Ik had Facebook nodig om bevestiging te krijgen door een constante stroom van likes en comments.

Hierdoor ontstond een lange knipperlichtrelatie met het platform, waarin ik mijn profiel soms weken of zelfs maanden deactiveerde. Om vervolgens weer beschaamd terug te kruipen en te vragen of Facebook het weer met me wilde proberen. Maar laatst kwam ik erachter dat ik Facebook al zes maanden niet echt had gebruikt zonder dat ik het miste. En toen was daar opeens dat verhaal over Cambridge Analytica, waaruit bleek hoe makkelijk het is om die gigantische berg data van Facebook heel verkeerd te gebruiken. Het leek me tijd om mijn profiel nu écht voor altijd te verwijderen.

Ook als het je niks boeit dat je data worden doorverkocht om – laten we even een gek voorbeeld gebruiken – een verkiezing te manipuleren, dan zijn er nog een heleboel redenen waarom je je account misschien wel zou moeten verwijderen. Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat je depressief wordt van Facebook. Dat Facebook ons soms zelfs express depressief maakt. Het platform is de grootste verspreider van fake news. Ze hebben bijgedragen aan genocide en racisme. Je verdoet nu al gemiddeld vijftig minuten per dag op Facebook, maar ze willen nog een veel grotere hap van je tijd. Facebook is een goudmijn voor hackers. Facebook is de droom van iedere stalker. Facebook heeft de digitale mediawereld gegijzeld.

Facebook verwijderen is een goede manier om weer de controle over je persoonlijke data te krijgen, je psychische gesteldheid te verbeteren, of om weer de baas over je eigen tijd te worden. Maar sta er wel even bij stil dat je profiel verwijderen een privilege is dat voor veel mensen op de wereld geen realistische optie vormt. Ondanks alle nadelen is Facebook voor heel veel mensen onmisbaar geworden. Het bedrijf heeft wel geprobeerd om iets te doen aan hun problemen: ze lieten gebruikers melding maken van fake news, ze weerden spammy advertenties en er waren test met automatische detectie van wraakporno en suïcidale gebruikers. Toch vinden veel mensen dat de socialmediagigant niet genoeg heeft gedaan om z’n problemen te fixen – Mark Zuckerberg incluis.

Er zijn veel argumenten waarom het beter is dat Facebook verandert in plaats van dat ze er helemaal mee zouden kappen. Maar dat betekent niet dat je je profiel niet kunt verwijderen en tóch het platform en de mensen die er afhankelijk van zijn kunt helpen.

Facebook maakt het makkelijk om je profiel te deactiveren met een paar klikken, maar het permanent verwijderen is nogal ingewikkeld als je niet weet wat je moet doen. Dus is hier een gids, die je stap voor stap door het hele proces loodst zodat je voorgoed Facebook-vrij kan gaan leven:

DEACTIVEREN OF VERWIJDEREN?

Je moet eerst beslissen of je je account tijdelijk uit wilt zetten of helemaal van het internet wil verwijderen.



Bij deactiveren log je eigenlijk gewoon uit en zorgt Facebook ervoor dat je profiel onzichtbaar wordt voor je vrienden tot je weer online komt. Je vrienden kunnen al je oude berichten nog wel zien, maar ze kunnen je niks sturen tenzij je de messenger app nog op je telefoon hebt. Je activeert je account weer door in te loggen. Alles is dan precies zoals je het achter hebt gelaten.

Je account verwijderen gaat veel verder. Hierdoor kun je nooit meer toegang krijgen tot je Facebook. Je vrienden zien je oude berichten nog wel en dingen die je hebt gepost in groepen blijven ook bestaan, maar al je comments, statusupdates, en alle andere dingen die je op je account hebt gezet worden binnen negentig dagen verwijderd van de Facebook-servers.

Het is nog wel belangrijk om te melden dat als je je Facebook weggooit, dit niet betekent dat al je informatie die in apps van derden staat ook automatisch wordt verwijderd. Het komt erop neer dat je bij elke ontwikkelaar apart moet aankloppen om te vragen of ze je data weg kunnen gooien. En ze zijn niet eens verplicht om dat te doen, want je bent akkoord gegaan met hun gebruiksvoorwaarden. Het betekent ook dat je toegang tot apps waar je met Facebook moet inloggen, zoals Tinder, kwijtraakt. Je kunt wel een Tinder-profiel maken zonder Facebook, maar je oude profiel raak je hoe dan ook kwijt.

Doe het.

VEILIG VLUCHTEN

Waarschijnlijk heb je net als ik de afgelopen tien jaar je hele leven op Facebook gegooid. Ook al wil je het schip verlaten, toch vind je het waarschijnlijk niet echt chill om al je foto’s kwijt te raken en nooit meer die ene gast te kunnen bereiken die je op wereldreis in Thailand hebt ontmoet.

Geen paniek! Er zijn allerlei manieren om je foto’s uit al die albums te trekken. Ik heb daar de Chrome-extensie DownAlbum voor gebruikt. Na wat gestoei met de interface werd het kinderlijk eenvoudig om al mijn foto’s en video’s op mijn harde schijf te krijgen. De plugin downloadt al je albums als webpagina’s zodat je er later nog vrolijk doorheen kunt scrollen.

Vervolgens is het belangrijk om al je vrienden te laten weten dat je vaarwel gaat zeggen tegen Facebook. Dat klinkt moeilijker dan het is. Waarschijnlijk praat je niet eens met het grootste gedeelte van je ‘vrienden’. Het komt erop neer dat je een paar privéberichten naar mensen zal moeten sturen die je in de toekomst nog wil spreken, maar van wie je geen mailadressen en telefoonnummers hebt. Je kunt ook een statusupdate doen waarin je mensen vraagt om hun contactinfo naar je op te sturen – maar niet iedereen krijgt die van Facebook te lezen.

Als je echt een persoonlijk bericht met je contactinformatie naar al je 5420 vrienden wilt sturen, kan dat ook. Natuurlijk maakt Facebook je dat niet makkelijk, om spam te voorkomen, maar ook hier is er oplossing voor. Maak een nieuw bericht, typ een ‘a’, druk dan op enter en ga zo door. Als je al je vrienden met een ‘a’ in hun naam hebt gehad, doe je hetzelfde met de letter ‘e’ en de andere klinkers. En voila: je hebt nu een bericht voor al je vrienden.

Je kunt je posts in groepen vinden in de activity log en dan in de rechterbalk. Afbeelding: Daniel Oberhaus

Het is ook belangrijk om al je posts te verwijderen die niet verdwijnen als je je profiel weggooit. Dit zijn alle posts die niet op je profiel worden opgeslagen, zoals berichten in groepen. Maar gelukkig houdt Facebook ook dit allemaal bij. Je kunt ze vinden door op ‘Activity Log’ (‘Activiteitenlogboek’ in het Nederlands) in het menu te klikken in de rechterbovenhoek van de homepage. Als je alleen je posts in groepen wilt zien, klik je op ‘Group’ (‘Groepen’ in het Nederlands) in de balk aan de linkerkant.

Helaas maakt Facebook het je niet makkelijk om al je berichten in één keer te verwijderen in je activity log. Dus heb je twee verre van ideale opties. Je kunt al je posts een voor een verwijderen. Als je niet zoveel hebt gepost of alleen bepaalde berichten wilt verwijderen, is dat niet zo erg. Maar als je de grootste commenter in een groep voor Furry’s bent, ga je het wat minder makkelijk krijgen.

Facebook kan je een kopie van je hele activity log mailen. Afbeelding: Daniel Oberhaus/Motherboard

Natuurlijk zijn er speciale scriptjes die automatisch al je berichten opschonen. Mijn pogingen met Absterge voor Mozilla-plugin GreaseMonkey waren niet heel succesvol; het was nogal traag en crashte vaak. Hierdoor moest ik achter mijn computer blijven zitten om te checken of alles wel goed ging. Ik heb alleen nog geen goed alternatief gevonden.

Tot slot, als je ál je data van Facebook wil vinden en verwijderen, kun je onder ‘General’ een link vinden waarmee je een kopie van je hele profiel kunt downloaden. Hierin zitten alle posts die je hebt gedeeld, berichten aan vrienden en ook de ‘About’-sectie van je profiel. Het is eigenlijk gewoon een back-up van je activity log. Het duurt even voordat Facebook alles bij elkaar heeft gezocht, dus maak wat tijd vrij en ga er maar niet vanuit dat je je profiel kunt gebruiken.

LOG VOORGOED UIT

https://www.facebook.com/help/delete_account

En klik op ‘Delete My Account’ (‘Mijn account verwijderen’ in het Nederlands). Maar wees gewaarschuwd: als je op deze knop klikt heb je veertien dagen bedenktijd. Daarna is alles weg. Haal even goed adem en besef dat het grootste gedeelte van je digitale vingerafdruk van Facebook is verwijderd. Het enige bewijs dat je ooit op Facebook bent geweest, is te vinden in de inboxen van je vrienden.

Nu je officieel Facebook-vrij bent, is het tijd om te genieten van je herwonnen vrijheid. Misschien ga je nu eindelijk een keer Infinite Jest uitlezen of actie voeren voor privacy. Misschien ga je ook weer eens rechtstreeks naar je favoriete nieuwssites en help je ze zo overleven. Misschien schrijf je Mark Rutte wel een brief over dat socialmediabedrijven verantwoordelijk moeten worden gehouden voor alles wat ze de laatste tijd hebben opgefokt.

Of misschien log je wel in op een van de vele andere socialmediaplatforms en merk je amper verschil.