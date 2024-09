Hoe je seksleven verandert als je stopt met drugs gebruiken

Een nieuw onderzoek, dat afgelopen maand gepubliceerd werd in het tijdschrift Sexualities, laat zien hoe vrouwen seksualiteit ervaren terwijl ze aan het afkicken zijn van een drugsverslaving.

“Voor de vrouwen in ons onderzoek,” schrijft de auteur, “is de overgang van een leven met drugs naar een leven zonder een grote uitdaging, zeker als het gaat om regels en verwachtingen op seksueel gebied. Hiermee bedoelen we het hele proces, van flirten tot mogelijk bloeden na de seks. Het niet begrijpen van de verschillende codes in seksueel beladen situaties kan voor verwarring en onzekerheid zorgen – op den duur kan het voor een individu zelfs een bedreiging vormen voor het seksuele zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.”

Voor het kwalitatieve onderzoek werden zestien heteroseksuele vrouwen tussen de 26 en 55 jaar ondervraagd. Alle deelnemers hadden een drugsverleden, waarbij allen tussen de 3 en 35 jaar heroïne of amfetaminen hadden gebruikt, en alle vrouwen – op eentje na – gebruikten amfetaminen tijdens seksuele activiteiten. Op het moment dat de interviews werden afgenomen, waren ze allemaal clean. Onderzoekers vroegen de vrouwen hoe hun seksuele ervaringen waren toen ze nog drugs gebruikten, en hoe dat veranderd was sinds ze daarmee gestopt waren. Ook evalueerden de patiënten hoe ze zichzelf zagen en welke stappen ze hadden ondernomen om clean te worden.

Die ervaring was voor iedereen anders, maar tijdens de interviews kwamen er wel steeds terugkerende thema’s naar boven. Deelnemers zeiden bijvoorbeeld dat ze een groter seksueel genot ervoeren toen ze aan de amfetaminen zaten. Ook hadden ze een groter gevoel van eigenwaarde, waardoor ze zich ongeremder voelden en “een groter seksueel genot hadden dan in een drugsvrije staat.”

“Echter,” zeggen de auteurs van het onderzoek, “na een tijdje leek er een verschuiving plaats te vinden. Wat eerst als positief en avontuurlijk werd ervaren, veranderde langzaam in iets repetitiefs, mechanisch en mechanisch.”



Nadat ze gestopt waren met gebruiken, gaven veel deelnemers toe dat ze zich schaamden voor gebeurtenissen uit het verleden en dat ze een stuk onzekerder waren als het op seks aankwam. Ze maakten zich druk om wat hun partners van hen verwachtten, wat er soms voor zorgde dat ze zich onzeker voelden over hun lichaam. Signe, die al vier jaar clean is, zei: “Ik voel me nogal beschadigd als het om seks gaat. Ik verwacht misschien te veel. Het was toen geweldig – maar nu ik weer beter ben, ben ik eigenlijk doodsbang voor seks.

Als een gevolg hiervan gaven sommige vrouwen aan mannen compleet af te hebben gezworen, vooral als ze seks gedurende hun drugsmisbruik negatief ervoeren (omdat ze bijvoorbeeld gedwongen werden tot prostitutie). Een van de deelnemers, Ulla, zei dat het gewoon beter was om alleen te zijn dan terug te vallen in oude gewoontes en opnieuw gekwetst te worden: “Ik realiseer me steeds meer hoe vreselijk het is om een zeer vertekend beeld van mannen hebben. Ik weet dat niet alle mannen zijn zoals degene waar ik mee te maken had. Er is een overvloed aan lieve mannen, maar ik voel me niet tot ze aangetrokken. Het verraad ligt altijd op de loer, en ik ben bang om de controle los te laten.”

Ik denk niet dat ik ooit zo lang geen seks heb gehad als nu. Het is zo’n opluchting om het niet te hoeven doen!

Anderen kozen ervoor om relaties aan te gaan met mannen die volledig verschilden van hun vorige sekspartners, mannen die “een conventioneel leven representeren.” Maar de onderzoekers kwamen erachter dat de deelnemers vaak ongelukkig waren met hun keuzes.

Een andere strategie die vrouwen kozen om hun nieuwe, drugsvrije seksleven te ontdekken, was om iets te beginnen met een man met dezelfde geschiedenis en afkeer voor seks. Een van de vrouwen die meedeed aan het onderzoek zei tegen de onderzoekers: “Ik denk niet dat ik ooit zo lang geen seks heb gehad als nu. En het is zo’n opluchting om het niet te hoeven doen! Het is voor ons als stelletje een ongeschreven regel dat we er mee wachten, daar kijken we later wel weer naar.”

Het onderzoek concludeert dat het evalueren van ervaringen uit het verleden een belangrijk deel van de transitiefase naar een drugsvrij leven uitmaakt. Daar valt seks ook onder, hoe moeilijk dat ook kan zijn.

Anette Skårner is een professor in maatschappelijk werk aan de University of Gothenburg in Zweden en de hoofdauteur van het onderzoek. Ze zegt dat het onderzoek naar het het overgangsproces van een leven vol drugsmisbruik naar een clean leven erg uitgebreid is, maar “dat er, ondanks de sterke connectie tussen drugs en seksualiteit, nog te weinig kennis is over de rol en betekenis van seksualiteit in dit proces.”

Ze vertelt aan Broadly dat haar doel van het onderzoek is dat mensen zich realiseren “hoe belangrijk het is dat het perspectief op seksualiteit en drugsgebruik niet gestigmatiseerd wordt.”

“Onze resultaten wijzen uit dat het belangrijk is voor vrouwen om vat te krijgen op de seksuele ervaringen uit hun leven als drugsgebruiker, om deze te kunnen verwerken,” zegt ze. “Het is in dit proces belangrijk dat seksualiteit door professionals – en andere personen in hun privéleven – niet op een moraliserende manier wordt benaderd.” Ze besluit dat vrouwen op deze manier hun gevoelens van schaamte en schuld, die ze aan hun eerdere ervaringen over hebben gehouden, kunnen overwinnen om zo een nieuw en gezond seksleven te ontwikkelen.