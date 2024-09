Hoe je Uber-chauffeurs moet behandelen, volgens Uber-chauffeurs

Uber-, Lyft- en taxichauffeurs doen meer dan alleen mensen naar de plekken brengen waar ze wezen moeten. Vaak zijn ze een schouder om op uit te huilen, een luisterend oor om al je Tinderstruggles aan te vertellen, een redder in nood als je de nachtbus hebt gemist na een flink potje raven. Vaak zien ze ons op ons meest gestrest of kwetsbaar. Of, eh, meest dronken. Ze moeten voorzien in de verschillende behoeften van verschillende mensen, en dat vaak uren achtereen.

Wat willen ze in ruil daarvoor? We verzamelden er een paar en vroegen het ze.

LAAT ONS NIET WACHTEN

Er moet heel wat gebeuren voordat ik een passagier een lage beoordeling geef, maar als je me meer dan vijf minuten buiten je huis laat wachten dan doe ik dat zo. In die tijd zou ik meerdere mensen kunnen oppikken, vooral als ik Pool gebruik. Vijf minuten wachten kan betekenen dat ik een of twee andere passagiers misloop, en als er een andere Pool-passagier in de auto op je zit te wachten, is hun rit dus ook langer. Zorg dus dat je gewoon klaarstaat als ik er aankom.

– Jalil Mcgee, 27 jaar, sinds anderhalf jaar Uber-chauffeur.

SMIJT. NIET. MET. ONZE. DEUREN.

Ik heb een mooie auto gekocht voor Uber en ik wil hem ook mooi houden! Maar het maakt niet uit waar ik in rijd, mensen smijten altijd met de deuren. Ik snap niet waarom mensen zich niet lijken te realiseren dat dit slecht voor de auto is. Ik schreeuw nooit tegen iemand en geef ze geen lagere beoordeling erom, maar het stoort me wel echt als je met mijn autodeuren smijt. Doe ze gewoon rustig dicht. Zo moeilijk is het niet!

– Alex L., 38 jaar, rijdt al vijf jaar in taxi’s en limousines, en sinds twee jaar voor Uber .

WE ZIEN VEEL RARE SEKSSHIT

Tijdens een late rit wierp ik een blik op de achterbank, en zaten twee meisjes elkaar volop te vingeren in mijn auto. Ik draaide me om, en ze zeiden: “Let niet op ons! We hebben gewoon wat plezier voordat we thuiskomen!” Dus zei ik: “Doe je ding, als je maar geen rotzooi maakt daar.”

– Jalil

Een dronken stel vroeg me ooit of ik wilde stoppen zodat ze elkaar konden neuken zonder om te vallen wanneer ik een bocht nam. Ik vroeg of het echt niet kon wachten, en die gast gaf me een briefje van vijftig. Dus zette ik de auto stil, en deed ik mijn koptelefoon op totdat ze klaar waren. Elke keer als ik nu Drake hoor, krijg ik flashbacks naar die vijf lange minuten. Maar het was wel makkelijk verdiend.

– Joana Hayworth, 32 jaar, sinds twee jaar Lyft en Uber-chauffeur.

ZEG GEWOON ‘HALLO’

Ik haat het als mensen in mijn auto stappen en geen woord tegen me zeggen – wat vaker gebeurt dan je zou denken. Ik snap het, niet iedereen wil praten, maar kun je niet eens even ‘hoi’ zeggen? Je zou zomaar in een willekeurige auto kunnen stappen die niet eens je Uber is. Maak gewoon even contact met me. Zeg: “Hoi, hoe is het?” Vertel me hoe je heet. Dan hoef je daarna niks meer te zeggen, als je daar geen zin in hebt.

– Danielle Bender, 26 jaar, sinds zes maanden Uber-chauffeur.

WE VINDEN HET STIEKEM HEEL LEUK OM NAAR JULLIE ACHTERLIJKE RUZIES TE LUISTEREN

Ik zal nooit zeggen dat mensen niet mogen ruziën op mijn achterbank, want dat vind ik oprecht heel vermakelijk. Er was een keer een stel dat ruzie over geesten kreeg. Ik haalde ze op, en de vrouw was boos op de man omdat hij de verlovingsstatus van een vriend van hem op Facebook had geliket. In de loop van hun ruzie kwam ik erachter dat zijn vriend al eerder verloofd was geweest en dat zijn vorige verloofde was overleden. De vrouw vond dat de vriend al te snel weer verloofd was, en de man was het daarmee eens maar bleef maar zeggen: “Hij is mijn beste vriend en ik ben blij voor hem.” De ruzie escaleerde totdat de vrouw tegen hem schreeuwde: “Wat denk je dat haar geest zou zeggen als ze hier zou zijn en dit allemaal kon zien!?!” Dat was een leuk ritje voor me

– Will Quam, 25, sinds één jaar Uber-chauffer

GEEF ME GEEN LAGE SCORE VOOR IETS WAT IK NIET IN DE HAND HEB

Ubers navigatiesysteem heeft soms problemen. Soms geeft hij een andere locatie aan dan waar je bent. Meestal vinden mensen dit niet erg, maar ik heb mensen gehad die tegen me schreeuwden als ik twee straten te ver was, en me daar dan lager dan vijf sterren voor gaven. En ik kan ook niks aan files doen! Soms staat het verkeer gewoon vast en kan ik er niet omheen. In mijn oor brullen en dreigen me een slechte beoordeling te geven zorgt er niet opeens voor dat de file verdwijnt. Sorry dat je laat bent, maar als je tijdens de spits in mijn auto stapt zou je moeten weten wat je kan verwachten.

– Joana

EET ALS JE THUIS BENT, ZWIJNEN

Ik ben trots op mijn auto en haat het als mensen op mijn achterbank zitten te eten. Soms laten ze zelfs hun afval liggen, en merk ik het pas als ik aan het eind van de avond thuiskom. Zo kom ik slecht op andere klanten over, dus wees alsjeblieft respectvol en neem je afval mee.

– Alex

Ik had een keer een jongen die soep in mijn auto at. Soep! Ik zei tegen hem dat-ie het moest wegstoppen, en hij deed er echt moeilijk over. Gast, soep is geen eten voor in de auto. Eet als je thuis bent!

– Joana

NIEMAND GEEFT ONS OOIT FOOI (MAAR WE ZOUDEN DIT ZEER WAARDEREN)

Ik denk dat ik twee keer fooi heb gehad sinds ik Uber-chauffeur ben. Lyft heeft de optie om fooi te geven in de app, maar Uber niet. In de trainingsvideo voor Uber-chauffeurs krijgen we de instructie om fooi te weigeren. Als ze je alsnog geld aanbieden, moeten we ze informeren dat ze geen fooi hoeven te geven. Als ze het een derde keer doen, mogen we het accepteren. Maar als iemand het al een keertje aanbiedt, accepteer ik het gelijk, omdat dit vrijwel nooit gebeurd. Ik had wel ooit een heel dronken man die me al het geld in zijn portemonnee probeerde te geven, maar omwille van karma heb ik dat geweigerd.

– Will

GEEN LEVENSADVIES ALSJEBLIEFT

Passagiers denken dat ze alles kunnen zeggen tegen chauffeurs. Ze denken dat ze je toch nooit meer gaan zien, en ze dus alles aan je kunnen vertellen. Ik heb weleens mensen die me elk probleem dat ze ooit in hun leven hebben gehad vertellen, maar ik krijg ook mensen die mij vertellen hoe ik mijn leven zou moeten leiden of hoe de wereld zou moeten zijn – en die zijn het ergst. Vreemden zeggen dan tegen me dat ik moet stoppen met Uber en een fulltime kantoorbaan moet zoeken ofzo. Waar bemoeien ze zich mee?

– Will

WE HATEN JE SLECHTE MUZIEK

Ik zet graag muziek op waarvan ik verwacht dat iedereen het wel leuk vindt. Klassiekers, algemene sfeermuziek, weet je. Dus het stoort me echt als iemand in mijn auto stapt en meteen om het AUX-kabeltje vraagt, en dan domme shit die ik niet aankan op zet, vooral in een Pool. Gegarandeerd dat die andere passagiers het ook niet kunnen waarderen, en dan lijk ik de klootzak.

– Jalil

O, JE WEET EEN BETERE ROUTE?

Ik krijg veel mensen die me proberen te vertellen hoe ik ergens moet komen, terwijl ik dat allang weet. Meestal doe ik gewoon wat ze zeggen. Vaak duurt hun route veel langer, maar vooral als ik in mijn limousine rijd, verdien ik veel meer geld door die extra tijd. Over het algemeen weet je chauffeur waarschijnlijk beter hoe je het snelst op je bestemming komt dan jij, maar we gaat niet met je in discussie als je onze route wilt veranderen.

– Alex

DIT IS GEEN TOURINGCAR

Als je met meer mensen in mijn auto wil dan dat ik stoelen heb, mag je van mij niet mee. Het gebeurt vaak. Iemand boekt voor drie personen, en dan kom ik aan en zie ik vijf mensen op de stoep wachten. “Kunnen we niet gewoon proppen?” Nee! Je moet een andere auto bellen. Het is al irritant genoeg om op een zaterdagavond te rijden. Ik zou zelf ook liever aan het feesten zijn.

– Jalil