Hoe je door de news feed te negeren weer de baas over je eigen Facebook wordt

Doordat Facebook een rol heeft gespeeld in de ondergang van de Amerikaanse democratie, de media en online discussies, stellen veel mensen voor om Facebook gewoon te verwijderen.

Maar de waarheid is dat er best wel wat redenen goede redenen te bedenken zijn waarom iemand zijn of haar Facebook juist wel zou willen houden: jarenlange herinneringen en foto’s, uitnodigingen voor feestjes, en, vermoedelijk, het contact met vrienden die hun Facebook nog niet hebben verwijderd. Het is helemaal prima om je Facebook niet weg te tiefen. Je kunt de site ook gebruiken zonder meegesleept te worden in “discussies” met mensen waar je op de basisschool al een hekel aan had. En het zijn altijd weer dezelfde onderwerpen: Zwarte Piet, feminisme, klimaatverandering.

Het is eigenlijk heel simpel om hier iets aan te doen: negeer je news feed.

Eerder dit jaar uitte Mark Zuckerberg zijn zorgen over dat het “passief” consumeren van Facebook slecht zou zijn voor mensen. Het is onduidelijk of Facebook ook echt enig idee heeft wat GOED en SLECHT gebruik van hun platform zijn, maar naar mijn ervaring is het veel beter om Facebook bewust te gebruiken en niet als een manier om tijd te doden of te zien wat “mensen zoal aan het doen zijn”.

De afgelopen maanden bleef ik Facebook gebruiken, maar zonder een slaaf van de feed te zijn. En mijn leven is er een stuk beter door geworden. Dit is hoe ik mijn overstap heb gemaakt:

Het algoritme is bagger

Het is belangrijk om te internaliseren dat het algoritme niet werkt. En met elke krampachtige pogingen van Facebook om het te verbeteren, is dat ding, naar mijn ervaring, alleen maar slechter gaan werken. Na de schietpartij in Parkland bestond mijn news feed volledige uit ruzies over wapens tussen mensen die ik in geen jaren meer gesproken heb en de tientallen berichten van mijn oude huisgenoot die ontzettend blij was met zijn nieuwe baan (Gefeliciteerd, man!).

Het algoritme zorgt ervoor dat sommige posts dagen bovenaan je news feed blijven hangen, waardoor mensen maar blijven reageren (en in mijn ervaring zijn dit vaak politieke discussies die uit de hand lopen). Of zijn het nieuwsberichten die heel precies getarget zijn met die gigantische bak data die Facebook over je heeft verzameld. Als je het nieuws echt wilt volgen: laat die news feed dan voor wat het is, neem een RSS-feed en download wat nieuwsapps.

Gebruik groepen

Nu je de algoritmes van Facebook niet meer nodig hebt voor je dagelijkse nieuws, kun je de site nu actief gaan gebruiken in plaats van passief. Zo check ik Facebook bijvoorbeeld op dezelfde manier waarop ik forums bekijk: ik zit bijvoorbeeld in een groep over mijn buurt, een groep over het repareren van elektronica, een groep over drones, verschillende groepen met memes en een groep voor met kamers die aangeboden worden. Als ik deze groepen check, is het veel waarschijnlijker dat er iets langskomt wat ik echt wilt lezen of waar ik over wil praten, en niet van die makkelijke content waar je langs scrolt om het drie seconden later weer te vergeten.

Gebruik meldingen

Er is zijn eigenlijk maar een paar mensen waar ik echt contact mee wil hebben op Facebook. Meldingen instellen, zodat ik alleen een melding krijg als zij iets posten, is ontzettend makkelijk en emotioneel veel minder belastend dan waden door het moeras dat de news feed is. “Facebook checken,” betekent dat ik mijn meldingen bekijk, beslis of ik er iets mee wil doen, en vervolgens Facebook weer sluit.

Dit is natuurlijk helemaal geen revolutionair advies, maar doen alsof de news feed niet bestaat, heeft voor mij echt gewerkt. En dat is handig, want nu heb ik veel meer tijd die ik op Twitter kan verspillen.