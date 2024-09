Hoe je van je overgebleven pizzastukken wentelteefjes maakt

Weinig dingen zijn zo fijn als om drie uur ’s nachts een pizza naar binnen werken. Oké, er is een iets wat fijner is: het gevoel van euforie wanneer je ’s ochtends de koelkast opentrekt en ontdekt dat de dronken nachtversie van jezelf genoeg zelfbeheersing had om een paar stukken pizza te laten liggen voor de brakke ochtendversie van jezelf.

Zulke momenten, dat geloof ik heilig, versterken onze liefde voor pizza. Koud smaakt het gewoon ook lekker, misschien wel lekkerder dan de dag ervoor. Net toen we dachten dat er geen betere manier was om je pizza de dag na een nachtje stappen te eten, liet chef Lee Tiernan ons het licht zien.

Videos by VICE

RECEPT: Pizza wentelteefjes

Hij maakt wentelteefjes van zijn pizza. Jep, je hoort het goed: wentelteefjes. Van pizza. Dat is net zo simpel als het klinkt: gooi wat eieren in een kom, dip je pizza er in en gooi het daarna in een pan. Het duurt minder dan vijf minuten om van je koude pizza een ontbijt te maken, maar dat snelle ontbijt kan je leven veranderen. Of op z’n minst je volgende kater verzachten.